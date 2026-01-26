stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Addio privacy: perché gli hotel stanno eliminando le porte dei bagni nelle camere

La nuova tendenza nel mondo dell’ospitalità è sostituire le porte dei bagni con tendine o pareti scorrevoli. Ma i clienti rivogliono la privacy in camera.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dimentichiamoci delle camere d'albergo come le abbiamo sempre viste. La novità sta nella scelta, attuata da sempre più strutture, di eliminare le porte dei bagni all'interno delle camere. Addio privacy insomma, difatti molti ospiti stanno palesando la loro contrarietà alla misura, che appare un po' troppo drastica. A notare il fenomeno è stato il Wall Street Journal, il primo a denunciare la sostituzione delle porte tradizionali nelle stanze degli alberghi con porte scorrevoli, tendine, pareti strategiche e altre soluzioni creative: tutto questo probabilmente in nome del risparmio. Sembra sia una tendenza che sta prendendo piede ovunque.

Questa novità, però, non sta riscuotendo successo nella clientela. A ribellarsi sono state coppie e non solo. "Amo mio marito, ma non voglio vederlo usare il bagno" ha commentato una vittima della porta trasparente in vetro al Journal. E il dramma si amplifica se a subirlo non sono due partner, ma per esempio due colleghi che condividono la camera per un viaggio di lavoro. In quel caso ovviamente di base già c'è un livello di confidenza e intimità inferiore: condividere lo spazio in modo così estremo potrebbe essere problematico.

La scelta delle catene alberghiere è dovuta principalmente a questioni economiche, risolte riducendo gli spazi, rendendoli minimal. Un bagno arredato in modo tradizionale ovviamente richiede dei costi di manutenzione; banalmente ci sono lampadine da cambiare, maniglie da sostituire periodicamente, interventi idraulici da pagare. Probabilmente piazzare un wc al centro della stanza, creandogli semplicemente uno spazio attorno, incide meno sul budget aziendale. Di certo, però, incide sulle recensioni dei clienti. Basti pensare che è nato un sito dedicato esclusivamente alla valutazione degli hotel in base alla privacy. Si chiama Bring Back Doors. Qui si stanno moltiplicando le descrizioni accurate delle strutture con focus sulla porta del bagno: c'è l'elenco degli hotel che le hanno tolte e quelli in cui ci sono ancora. "Ti meriti la privacy quando viaggi. Ti meriti delle vere porte per il bagno. Trovare un hotel con una vera porta per il bagno non dovrebbe essere un problema" si legge in homepage.

Leggi anche
Perché una foto può rovinare un viaggio: la vacanza dipende da ciò che mettiamo sui social

Sadie, che gestisce il sito e il relativo profilo TikTok, si è presa la briga di identificare gli hotel con porte per il bagno di tantissime città del mondo, da Los Angeles a Roma. "Ho verificato che ogni camera abbia una vera porta per il bagno" ha scritto. L'idea nasce da un'esperienza personale spiacevole: "Ho creato questo sito partendo da una profonda frustrazione: dopo aver prenotato una camera d'albergo con due letti singoli ho scoperto che non c'era la porta del bagno". Questo disagio è lo stesso che stanno sperimentando molte altre persone, a cui non va giù che in nome di un abbattimento dei costi si debba pagare in termini di privacy, svilendo il concetto essenziale dell'ospitalità. La campagna social di Sadie invita apertamente gli hotel a fare un passo indietro e a non rendere un'abitudine la tendina al posto della vera porta del bagno, che non è solo un accessorio strutturale, parte integrante di un arredamento: è un dettaglio che fa la differenza in termini di intimità e comodità.

@bring_back_doors

Hotel Name👇👇👇 Hyatt Centric Faneuil Hall Boston, MA, USA Weekly reminder: sliding barn doors are for barn animals, not humans. Find hotels with proper doors visit BringBackDoors.com Photo submitted via email to BringBackDoors@gmail.com Submit your own bad hotels by sending me a DM with the hotel name, location, and door type (none, glass, or sliding). If you have a photo I’ll (try to) post it, but either way it will be added to the website. Please, please, please DO NOT send me any links. It’s not that I don’t trust y’all, but I don’t open links from people I don’t know. If it has photos on Google images or some other site, just let me know and I will look it up myself. #hotel #bathroom #hoteldesignfail Bathroom doors | hotel bathrooms | hotel privacy | no privacy | travel problems | hotel issues | travel | hotel design | hotel design fail | hotel designers | design fail | hotel concept | bathrooms | hotel recommendations | hotels in boston | boston hotels | visit boston | Massachusetts hotels | hotels in Mass | visit Massachusetts

♬ original sound – Bring Back Bathroom Doors

Viaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Con le maxi pellicce torna l'estetica massimalista anni '80
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa
Le gonne midi quest'inverno si abbinano con gli stivali alti: 4 combo di tendenza da provare quando fa freddo
Le gonne midi quest'inverno si abbinano con gli stivali alti: 4 combo di tendenza da provare quando fa freddo
Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)
Come vestirsi con il freddo e abbinare i cardigan di tendenza nei look a strati (sia di giorno che di sera)
Gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026
Gli 8 cappotti di tendenza per l'inverno 2026
I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell'anno nuovo
I 6 colori che saranno di moda nel 2026: dal cioccolato al panna, le nuance di tendenza dell'anno nuovo
Le 7 tendenze del 2026: come nasce un trend e perché nel nuovo anno ci vestiremo con tute e jeans a zampa
Look semplice e chic per l'inverno, 4 idee per abbinare la gonna in pelle con maglioni e camicie
Dal bomber al montone: 6 giacche pesanti e trendy da indossare in inverno al posto del solito piumino
10 look per l'inverno da copiare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views