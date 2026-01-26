Addio privacy: perché gli hotel stanno eliminando le porte dei bagni nelle camere

Dimentichiamoci delle camere d'albergo come le abbiamo sempre viste. La novità sta nella scelta, attuata da sempre più strutture, di eliminare le porte dei bagni all'interno delle camere. Addio privacy insomma, difatti molti ospiti stanno palesando la loro contrarietà alla misura, che appare un po' troppo drastica. A notare il fenomeno è stato il Wall Street Journal, il primo a denunciare la sostituzione delle porte tradizionali nelle stanze degli alberghi con porte scorrevoli, tendine, pareti strategiche e altre soluzioni creative: tutto questo probabilmente in nome del risparmio. Sembra sia una tendenza che sta prendendo piede ovunque.

Questa novità, però, non sta riscuotendo successo nella clientela. A ribellarsi sono state coppie e non solo. "Amo mio marito, ma non voglio vederlo usare il bagno" ha commentato una vittima della porta trasparente in vetro al Journal. E il dramma si amplifica se a subirlo non sono due partner, ma per esempio due colleghi che condividono la camera per un viaggio di lavoro. In quel caso ovviamente di base già c'è un livello di confidenza e intimità inferiore: condividere lo spazio in modo così estremo potrebbe essere problematico.

La scelta delle catene alberghiere è dovuta principalmente a questioni economiche, risolte riducendo gli spazi, rendendoli minimal. Un bagno arredato in modo tradizionale ovviamente richiede dei costi di manutenzione; banalmente ci sono lampadine da cambiare, maniglie da sostituire periodicamente, interventi idraulici da pagare. Probabilmente piazzare un wc al centro della stanza, creandogli semplicemente uno spazio attorno, incide meno sul budget aziendale. Di certo, però, incide sulle recensioni dei clienti. Basti pensare che è nato un sito dedicato esclusivamente alla valutazione degli hotel in base alla privacy. Si chiama Bring Back Doors. Qui si stanno moltiplicando le descrizioni accurate delle strutture con focus sulla porta del bagno: c'è l'elenco degli hotel che le hanno tolte e quelli in cui ci sono ancora. "Ti meriti la privacy quando viaggi. Ti meriti delle vere porte per il bagno. Trovare un hotel con una vera porta per il bagno non dovrebbe essere un problema" si legge in homepage.

Sadie, che gestisce il sito e il relativo profilo TikTok, si è presa la briga di identificare gli hotel con porte per il bagno di tantissime città del mondo, da Los Angeles a Roma. "Ho verificato che ogni camera abbia una vera porta per il bagno" ha scritto. L'idea nasce da un'esperienza personale spiacevole: "Ho creato questo sito partendo da una profonda frustrazione: dopo aver prenotato una camera d'albergo con due letti singoli ho scoperto che non c'era la porta del bagno". Questo disagio è lo stesso che stanno sperimentando molte altre persone, a cui non va giù che in nome di un abbattimento dei costi si debba pagare in termini di privacy, svilendo il concetto essenziale dell'ospitalità. La campagna social di Sadie invita apertamente gli hotel a fare un passo indietro e a non rendere un'abitudine la tendina al posto della vera porta del bagno, che non è solo un accessorio strutturale, parte integrante di un arredamento: è un dettaglio che fa la differenza in termini di intimità e comodità.