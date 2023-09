Offerte beauty: fino al 40% di sconto sugli spazzolini smart per un sorriso smagliante Ecco le 7 migliori offerte di Amazon sugli spazzolini elettrici Oral-B per adulti, adolescenti e bambini. Gli sconti arrivano fino al 40%.

Lo spazzolino elettrico è un vero e proprio toccasana per l'igiene orale, perché assicura denti più bianchi e gengive più sane in poche e semplici mosse. I dispositivi elettrici, infatti, permettono di spazzolare i denti con movimenti molto più rapidi ed efficaci rispetto a quelli classici, riuscendo a rimuovere i residui di cibo anche dalle zone più nascoste e difficili da raggiungere.

Gli spazzolini elettrici, inoltre, sono indicati davvero per tutti, grandi e piccini. In particolare, sono perfetti per coloro che fanno difficoltà a rispettare le corrette norme di igiene orale o che non vogliono perdere troppo tempo a spazzolare i denti.

Vediamo, quindi, una selezione di spazzolini elettrici in offerta su Amazon: gli sconti arrivano oltre il 40%.

Le migliori 3 offerte della settimana

Le offerte Amazon sugli spazzolini elettrici

Abbiamo selezionato, tra le varie offerte su Amazon, i 7 migliori spazzolini elettrici Oral-B, concentrandoci su quelli smart e ricaricabili per adulti e bambini.

-42% di sconto sullo spazzolino elettrico di Oral-B Ricaricabile Pro 3: si tratta di un modello provvisto di una tecnologia di pulizia 3D, che oscilla, pulsa e rimuove la placca efficacemente. Anche questo dispositivo è dotato di un sistema che ti avvisa sei stai spazzolando in maniera scorretta denti e gengive. Se stai spazzolando troppo forte, infatti, si accende una spia rossa e lo spazzolino riduce la sua velocità.

-42% sulle testine di ricambio Oral-B iO Clean Nere: questo set di testine è composto da 8 pezzi ed è progettato esclusivamente per gli spazzolini Oral-B iO. La struttura è composta da setole a ciuffi con un angolo da 16% che garantisce di pulire anche le zone più difficili da raggiungere.

-41% di sconto sullo spazzolino elettrico di Oral-B per bambini ispirato a Star Wars: lo spazzolino di Oral-B ispirato a Star Wars è un dispositivo studiato principalmente per i bambini, che può essere utilizzato dai 6 anni in su. Si tratta infatti di un modello con setole morbide e delicate, adatto anche alle gengive dei più piccoli.

-32% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile Vitality Pro di Oral-b: questo spazzolino elettrico ricaricabile è dotato di una testina rotonda, che avvolge ogni dente e permette una pulizia delicata, ma profonda. Grazie ad una spia che passa dal verde al giallo, è possibile sapere quando è il momento di cambiare la testina.

-30% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B con Alexa Echo Pop iO6: lo spazzolino elettrico smart firmato Oral-B con Alexa Echo Pop garantisce una pulizia dei denti profonda ma delicata, grazie alle sue micro-vibrazioni. Il dispositivo è dotato di un'intelligenza artificiale, che riconosce lo stile di spazzolamento del proprietario e lo guida durante lo pulizia. Si può scegliere, inoltre, tra 5 modalità: denti sensibili, pulizia quotidiana, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante.

-21% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Ricaricabile iO3: la testina rotonda di questo modello di Oral-B garantisce gengive più sane e una sensazione di pulito duratura. Lo spazzolino può essere impostato in tre modalità differenti (pulizia quotidiana, denti sensibili e sbiancante) ed è dotato di un sensore di pressione, che grazie a una spia colorata ti avvisa se stai sfregando i denti nella giusta maniera, oppure troppo forte o troppo delicatamente. Nella confezione sono inclusi: 1 spazzolino, 3 testine, 1 caricatore.

-20% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile di Oral-B Vitality 100: il modello Vitality 100 di Oral-B ha una batteria a lunga durata ed è dotato di un movimento oscillatorio e rotatorio che serve a rimuovere la maggior parte della placca in poco tempo. Il dispositivo, inoltre, ti guida durante la pulizia, vibrando ogni 30 secondi per avvisarti di cambiare l'aria da spazzolare.