Migliori termoprotettori per capelli: classifica dei prodotti top del 2023 Ecco la classifica dei migliori termoprotettori per capelli del 2023. Abbiamo selezionato per voi i prodotti con il miglior inci, i migliori per rapporto qualità/prezzo e quelli delle migliori marche, indicandovi anche per quale tipologia di capelli sono più indicati.

La nostra top 6

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il termoprotettore per capelli è un prodotto che crea una pellicola protettiva intorno al capello, mettendo la chioma al riparo dal calore di phon, piastre e ferri, eliminando l'effetto crespo e rendendo i capelli brillanti, lisci e setosi. Le alte temperature, infatti, a lungo andare, danneggiano e stressano il cuoio capelluto e la fibra dei nostri capelli.

Può essere applicato sui capelli bagnati prima di asciugarli con l'asciugacapelli o sui capelli asciutti prima di passare allo styling con la piastra.

Un suo utilizzo costante avrà effetto non solo sulle lunghezze, riparando i capelli disidratati e sfibrati, ma anche sulle punte, poiché permette di ridurre la comparsa di doppie punte.

Che siano spray, in crema o ad olio, i termoprotettori per capelli più efficaci sono quelli che agiscono senza ungere o appesantire: in questo modo, sarà più semplice gestire anche il momento dell'hair styling.

In commercio esistono diverse tipologie di termoprotettori per capelli che sapranno soddisfare le vostre esigenze. I prodotti in crema per capelli secchi e sfibrati, quelli spray per capelli grassi, quelli con azione anti-crespo più indicati per i capelli ricci o i volumizzanti per chiome troppo lisce.

Biopoint Styling

Il miglior termoprotettore rinforzante per capelli ricci e crespi

Consigliato per chi ha capelli: sempre disordinati; induriti; rovinati dal calore; opachi; spenti; sottili

INCI: glicerina, vitamin complex, filtri UV, diamantite, cheratina

Quantità di prodotto: 200 ml

Pro: riesce a rivitalizzare i capelli resi spenti e opachi dalla troppa esposizione al sole e protegge i capelli dal calore fino a 230°, ben oltre le temperature impostate solitamente sul phon e sulla piastra o arricciacapelli

Contro: questo prodotto è indicato particolarmente per i capelli sottili, mentre potrebbe risultare meno efficace sui capelli più doppi

Tenere a bada i capelli ricci non è semplice, prendersene cura richiede tempo e pazienza, soprattutto a causa del crespo, difficile da tenere a bada. In questo caso, vi consigliamo di affidarvi ad un prodotto ricco di vitamine, perché riescono a rendere il capello più facilmente modellabile e domabile. Tra tutti, vi segnaliamo in particolar modo il Biopoint Styling, tra i più ricchi di vitamin complex.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori per capelli ricci:

Redken Play Safe Extreme

Il migliore termoprotettore bio senza siliconi

Consigliato per chi ha capelli: delicati; facili a spezzarsi; rovinati dalle doppie punte; crespi; lisci; ricci

INCI: proteine della soia, arginina, sepicap

Quantità di prodotto: 300 ml

Pro: l'azione combinata delle diverse proteine fa sì che i capelli vengano rigenerati senza dover ricorrere ad agenti chimici aggressivi

Contro: questo prodotto è indicato per chi ha i capelli particolarmente danneggiati e si consiglia di utilizzarne poche quantità, onde evitare il rischio di appesantire i capelli

Usare prodotti chimici e pieni di siliconi potrebbe rovinare non solo i capelli, ma anche la cute. Per questo, quando si tratta di prodotti di questo tipo, vi consigliamo di leggere bene l'INCI, ovvero la lista degli ingredienti che li compongono, e scegliere quelli bio, realizzati esclusivamente con formula naturale. Ad esempio, è il caso del termoprotettore Redken Play Safe Extreme, realizzato con tre proteine combinate e perfetto per riparare i capelli danneggiati.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori bio:

Kérastase Chronologiste

Il migliore termoprotettore professionale

Consigliato per chi ha capelli: spenti; appiattiti; pesanti; secchi

INCI: acido ialuronico, abyssine e vitamina E

Quantità di prodotto: 150 ml

Pro: la sua formula permette di ridare tono alla chioma che, dopo essere stata ripetutamente trattata con i prodotti sbagliati ed essere stata sottoposta all'azione del calore, si è indebolita e appesantita

Contro: per un miglior risultato, applicate il prodotto prima sulle punte e poi sulle lunghezze, fino ad arrivare alle radici. In questo modo, viene assorbito più facilmente

Quando si parla di prodotti per capelli, affidarsi ad una linea professionale può fare la differenza. Tra i marchi più consigliati nei saloni ci sono Kérastase, L'Oréal, Wella e Ghd. In particolare, vi consigliamo il Kérastase Chronologiste, un prodotto a base abyssine, ideale per rinforzare e rimpolpare i capelli deboli e facili a spezzarsi e cadere.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori professionali:

Fanola Styling Tools

Il migliore termoprotettore spray

Consigliato per chi ha capelli: secchi; tinti; spessi; ricci

INCI: acqua, olio di ricino, pantenolo, citronella

Quantità di prodotto: 300 ml

Pro: questo prodotto è adatto particolarmente per i capelli ricci e/o tinti, perchè aiuta a ridare lucentezza al colore e a definire il movimento del capello

Contro: essendo composto in parte da olio di ricino, questo prodotto è più indicato a chi ha i capelli secchi e spessi, che a chi ha i capelli grassi e sottili

Usare un termoprotettore spray può essere utile soprattutto quando si hanno i capelli lunghi, perché risulta più semplice distribuirlo e assicurarsi che copra tutto il capello. Tra tutti quelli disponibili sul mercato, vi segnaliamo in particolare il Fanola Styling Tools, a base di olio di ricino e citronella.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori spray:

Matrix Miracle Creator

Il miglior termoprotettore per capelli secchi ed esposti al sole

Consigliato per chi ha capelli: spenti; sfibrati; deboli; spezzati; con doppie punte; pieni di nodi

INCI: acqua, olio di cocco, olio di soia

Quantità di prodotto: 300 ml

Pro: dati gli ingredienti che lo compongono, questo prodotto risulta efficace anche se viene risciacquato. In caso contrario, si rischierebbe di avere i capelli troppo unti

Contro: questo prodotto agisce meglio sui capelli crespi che sui capelli lisci e sottili

Oltre che per districare i nodi e alleggerire la chioma, un termoprotettore è utile ad idratare i capelli secchi e proteggerli in caso di contatto con il sole e/o il calore. Se il prodotto acquistato è di qualità, potrete utilizzarlo anche più volte al giorno – soprattutto d'estate – senza renderli grassi. Tra i migliori in tal senso vi segnaliamo Matrix Miracle Creator che, oltre ad essere tra i migliori in circolazione, è venduto ad un prezzo molto competitivo.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori per capelli frequentemente esposti al sole:

Kérastase Blond Absolu

Il miglior termoprotettore da usare sui capelli asciutti

Consigliato per chi ha capelli: danneggiati; decolorati; spenti; con doppie punte; biondi

INCI: acqua, acido ialuronico, fiore di stella alpina

Quantità di prodotto: 100 ml

Pro: utilizzato dopo l'asciugatura, riduce l'effetto crespo sulle lunghezze

Contro: può essere utilizzato sui capelli asciutti a patto che sia applicato sulle lunghezze e non sulle punte, che vanno invece inumidite

I termoprotettori non sono utili solo in fase di pre-asciugatura. Molto spesso è bene utilizzarli prima di passare la piastra o l'arricciacapelli o semplicemente prima di andare in spiaggia. Tra tutti, il migliore da applicare sui capelli asciutti è il

Kérastase Blond Absolu, uno dei migliori prodotti dell'azienda. Il fiore di stella alpina contribuisce a rendere la chioma morbida e lucente, oltre che ad eliminare l'effetto anticrespo.

Altre soluzioni consigliate di termoprotettori per capelli asciutti:

A cosa serve il termoprotettore per capelli?

Il termoprotettore per capelli può essere utilizzato in due momenti differenti, in base all'uso che se ne vuole fare.

Se usato in fase di pre-asciugatura, il termoprotettore è utile a proteggere la chioma dal calore del phon, per evitare che le temperature troppo elevate la rendano secca e la brucino.

Se usato sui capelli asciutti, invece, aiuta ad eliminare l'effetto crespo e a schermare il calore di piastre e arricciacapelli. Ma non è tutto: se necessario, potete applicarlo anche prima di esporvi al sole, in modo che protegga i capelli e il cuoio capelluto dai raggi uv.

Quando e come applicare il termoprotettore

Il termoprotettore per i capelli, applicato sui capelli bagnati, umidi o asciutti, crea un film protettivo che ricopre e sigilla il capello in modo da fare schermo contro il calore.

Che sia spray o in crema, il prodotto va applicato su tutta la lunghezza, possibilmente non sulla radice. Quando utilizzate questa protezione termica potete seguire alcuni piccoli accorgimenti che miglioreranno ulteriormente il risultato.

Se utilizzate il prodotto prima dell'asciugatura con il phon, ricordatevi di non impostarlo su "calore massimo" e che l'asciugacapelli va tenuto almeno a 10 cm di distanza dai capelli. Se, invece, volete usare il termoprotettore per lo styling con piastra o ferro arricciacapelli, per prima cosa asciugate per bene i capelli e successivamente applicatelo a capello asciutto prima della stiratura.

Perché? Quando si stirano i capelli con la piastra, si fa la piega con spazzola e phon oppure si decida di arricciarli con il ferro, i capelli vengono sottoposti ad un calore eccessivo che a lungo andare danneggia il capello o peggiora una situazione esistente.

I capelli, quando vengono esposti ripetutamente al calore subiscono alcuni danni. Le alte temperature infatti alterano la struttura del capello causando l'evaporazione delle molecole d'acqua che si trovano nella corteccia interna del pelo. Tutto ciò disidrata il capello e aggredisce la cheratina fino a sfibrare il capello -proprio per questo la maggior parte dei protettori sono a base di cheratina.

Per evitare doppie punti, capelli fragili – che si spezzano facilmente – e punte secche è bene imparare ad usare prodotti specifici che proteggano la vostra chioma dal calore termico.

Come scegliere il miglior termoprotettore per capelli

Prima di acquistare un protettore termico per i capelli è bene fare alcune considerazioni sulle vostre esigenze. Esistono in commercio termoprotettori diversi per problemi diversi. Di base qualsiasi protezione termica serve a proteggere i capelli dal calore di piastre e phon, ma qual è il migliore per il vostro tipo di capelli?

Di seguito vi spieghiamo quali sono i fattori di scelta per comprare il termocapelli più giusto per voi.

Tipologie di termoprotettori

Esistono tre tipi di protettori termici per capelli che variano in base alla consistenza e al tipo di applicazione.

Il termoprotettore spray vaporizza la soluzione sulla chioma, va spruzzato su capelli asciutti o bagnati a una distanza minima di 10 cm dal capello in modo da favorire la migliore protezione possibile contro il calore.

Quelli in crema, invece, vanno applicati con le mani: basterà mettere una noce di prodotto sulla mano e distribuirla pian piano su tutte le lunghezze, in questo caso si consiglia di spazzolarli per alcuni minuti in modo da favorire una corretta distribuzione della protezione.

Per concludere esistono i sieri termo protettori utilizzati perlopiù in contesti professionali che assicurano un ottimo risultato e facilitano ancor di più la piega con phon, piastra o feero arricciacapelli.

Tipo di capelli

I capelli vanno curati e trattati con i prodotti giusti. L'utilizzo di articoli non indicati al vostro tipo di capello potrebbero non restituire il miglior risultato possibile. Perciò è bene acquistare termoprotettori specifici.

Se avete i capelli grassi ad esempio sarà bene scegliere un protettore termico spray naturale o acquoso, più leggero e meno oleoso. Nel caso in cui fossero secchi, disidratati o sciupati sarà meglio prediligere una tipologia in crema, più nutriente e ristrutturante che oltre a proteggere il capello, lo nutre conferendogli maggiore morbidezza. Qualora voleste acquistare un prodotto protettivo per il calore che vi aiuti a disciplinare i capelli crespi allora cercate un termoprotettore anti-crespo che attenuerà gli effetti dell'umidità, se però i capelli sono troppo sottili potrete provare prodotti volumizzanti che conferiranno maggiore volume e forma alla vostra chioma.

Insomma tutti i prodotti hanno una funzione termoprotettrice, ma alcuni possono essere più indicati di altri in base al tipo di capelli che avete.

INCI e ingredienti

Attenzione agli ingredienti contenuti all'interno dei prodotti. Tutti i brand permettono di leggere la lista degli ingredienti sulla confezione del termoprotettore, ovvero l'INCI. In questo modo potrete capire quali sostanze sono impiegate nella produzione dell'articolo che state acquistando, se sono contenuti siliconi, a volte troppo pesanti per i capelli, oppure se sono termoprotettori per capelli bio o completamente naturali.

Tra gli ingredienti naturali che svolgono una funzione protettiva contro il calore dei capelli troverete olio di cocco, di mandorle, di girasole o di Jojoba, estratti di uva o di aloe.

Marca

Brand specializzati nella realizzazione di prodotti per l'haircare e lo styling offrono diverse valide alternative, da quelle più vantaggiose a quelle più professionali, da un prezzo più elevato.

In generale marchi rinomati come Sunsilk e Kerastase e Matrix, hanno creato diverse linee di termoprotettori in base alla tipologia di capello da trattare, utilizzando ingredienti diversi in base alle diverse esigenze. Marchi professionali come Ghd, Wella e Tigi offrono termoprotettori indicati a tutti i capelli. In ultimo potete scegliere brand che prediligono prodotti naturali, come Phyto Phytokeratine e Alkemilla, perfetti per chi preferisce la green haircare.

Azioni aggiuntive

Come avrete notato dalla lista dei migliori termoprotettori per capelli selezionati, la maggior parte dei brand cerca di realizzare prodotti per i capelli che favoriscano anche lo styling e la cura del capello.

In base alle vostre esigenze troverete perciò protezioni termiche per capelli che abbiano anche azioni aggiuntive: protezioni termiche modellanti, ristrutturanti, idratanti, anti-crespo o nutrienti.

I termoprotettori per capelli funzionano? I benefici

Applicare i termoprotettori sui capelli è utile? Sì, se lo si fa con costanza, i benefici che se ne possono trarre sono molteplici.

Per prima cosa, questi prodotti fungono da protezioni solari. Tenendo il capello lontano dall'eccessivo calore e dai raggi uv, evitano che si secchi e si sfibri, grazie all'azione dei siliconi.

Inoltre, se applicati sui capelli asciutti, agiscono anche come maschera idratante, rimandando un effetto più brillante e tenendo anche la chioma al riparo dall'umidità.

Ma non è tutto: in pochi forse sanno che, grazie ai termoprotettori, l'asciugatura sarà più rapida, pur senza utilizzare il phon ad una temperatura particolarmente elevata.

Dove acquistare i migliori termoprotettori

È possibile acquistare i migliori prodotti termoprotettivi per capelli su Amazon dove è presente una vasta gamma di termoprotettori realizzati da brand noti del settore venduti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, sul famoso sito di ecommerce è possibile valutare i prodotti anche sulla base delle diverse opinioni lasciate dagli acquirenti

Nella pagina dedicata del famoso marketplace, infatti, è possibile trovare diversi termoprotettori specifici per qualsiasi necessità: per capelli ricci, con formulaizoni bio e anche per contrastare i danni di altre fonti di stress per i capelli come ad esempio il sole o lo smog e oltre a questo, è possibile anche trovare una selezione dei migliori marchi leader nel settore della cura dei capelli come Kerastase, Sunsilk e Matrix.

Se volete recarvi in un negozio fisico, invece, potete provare nei negozi specializzati o, in alcuni casi, nel reparto profumeria di un supermercato.

Acquisti correlati – altri prodotti consigliati

Se avete cercato i termoprotettori, potrebbe tornarvi comodo sapere quali sono altri prodotti top di gamma per prendervi cura dei vostri capelli e quali sono i dispositivi per lo styling che potete utilizzare con maggiore tranquillità, perché realizzati con materiali di qualità e non del tutto aggressivi sui capelli.

Maschere per capelli

Le maschere per capelli possono avere diverse funzioni. In base alla tipologia che si sceglie, infatti, possono essere utili per ammorbidire, donare lucentezza, nutrire, idratare e purificare. Ecco quali sono le migliori in circolazione:

Phon, piastre e arricciacapelli

Grazie alle nuove tecnologie, anche scegliere il giusto dispositivo con cui occuparci dello style dei nostri capelli può fare la differenza. Ecco quali sono quelli raccomandati dagli esperti del settore tra piastre, phon e arricciacapelli: