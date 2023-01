Migliori spazzole per il viso: come funzionano e classifica delle top 5 più efficaci Ecco le 5 spazzole per il viso più efficaci e dei migliori marchi, selezionate in base alle caratteristiche e all’azione – anti-age, elettriche, in silicone, manuali, soniche -, con guida all’acquisto e consigli per utilizzarla al meglio.

La spazzola per il viso è un accessorio indispensabile per una corretta skincare routine, ideale per detergere, esfoliare, massaggiare e levigare la cute: uno strumento rotante che, grazie al movimento della testina, rimuove dalla pelle tutte le imperfezioni, i residui di trucco, le cellule morte, il sebo in eccesso.

Per eliminare i punti neri e tutte le impurità della pelle non è sufficiente lavarsi ogni giorno con acqua e sapone e usare creme idratanti, ma è necessario agire più in profondità. Per questo motivo, le spazzole per la pulizia del viso sono sempre più utilizzate sia tra le donne che tra gli uomini, non solo sul viso, ma anche sul collo, sul décolleté e sulle braccia. Di norma, si utilizza 20 secondi per ogni zona del viso, ma ci sono delle eccezioni relative al tipo di pelle, più o meno grassa, e al tipo di testina utilizzata, dalle setole morbide o rigide.

In commercio potrai trovarne di tantissime tipologie: da quelle elettriche, più diffuse e semplici da utilizzare, a quelle manuali, passando per le spazzole soniche, consigliate soprattutto alle pelli particolarmente sensibili. Ogni spazzola, poi, include spesso una serie di testine, ciascuna delle quali, in base alle setole più o meno morbide, svolge una funzione detergente, esfoliante e persino massaggiante e anti-age.

Tra le spazzole per la pulizia del viso più richieste del momento ci sono, sicuramente, quelle a marchio Remington, Braun, Philips, Imetect, Foreo, Rowenta, Beter, Sunmay e Beurer, ma in realtà, nella pagina dedicata su Amazon se ne possono trovare anche tante altre che, stando alle opinioni degli utenti, meritano attenzione: soluzioni più costose e all'avanguardia, fino ai 300 €, e altre più economiche, ma altrettanto efficaci, intorno ai 10 €.

Tramite questa guida scoprirai, quindi, quali sono i 5 modelli più efficaci del 2023, ciascuno dei quali si configura come il top di gamma in base all'azione e alle caratteristiche. In più, troverai anche delle alternative altrettanto valide, con ulteriori informazioni su che cos'è e come si utilizza al meglio una spazzola per il viso, oltre ad alcune linee guida su come riconoscere la più adatta alle tue esigenze e a una sezione dedicata agli acquisti correlati.

Rowenta LV7030

La migliore spazzola ad azione antiage

Consigliato per: chi cerca una spazzola per il viso che agisca sulle rughe levigandole e ne prevenga la formazione. È adatto alle donne dai 30 anni e a tutti i tipi di pelle, da quelle secche a quelle grasse, passando per le miste e le normali.

Pro: si tratta di uno strumento professionale, progettato per donare un incarnato più omogeneo e una pelle più tonica e rilassata. Infatti, ridefinisce l'ovale del viso e si può utilizzare anche sulla zona contorno occhi, per attenuare le borse e i segni della stanchezza. Non presenta svantaggi né controindicazioni per la pelle; al contrario, se ne consiglia un utilizzo quotidiano.

Contro: i risultati si riscontreranno dopo 28 giorni di utilizzo continuativo, oltre i quali, però, la pelle apparirà visibilmente ringiovanita. Questo tipo di spazzola è progettato per ridurre rughe e segni dell'età e, come tale, necessita di essere abbinato a un prodotto per la pulizia e la detersione del viso.

Con l'avanzare del tempo, la pelle tende a perdere la sua elasticità e a presentare imperfezioni e piccole rughe. Pertanto, è importante inserire nella propria skincare routine uno step dedicato all'uso della spazzola massaggiante. Questa tipologia di articolo, infatti, agisce con movimenti circolari e vibrazioni, utili a ridisegnare l'ovale del viso, a restituire elasticità alla cute e a renderla più luminosa e riposata. Tra le tantissime proposte in commercio, ti segnaliamo la spazzola per il viso Rowenta LV7030, la top di gamma tra quelle massaggianti con funzione ringiovanente.

Altre soluzioni consigliate di spazzole per il viso massaggianti ad azione anti-age:

Natural Fiber di Beter

La migliore spazzola manuale per la pulizia del viso

Consigliato per: la pulizia profonda del viso in abbinamento a un detergente o a uno struccante. È ottimo anche per la rimozione dei punti neri, abbinato a una maschera per contrastare le impurità. È adatto a tutti i tipi di pelle.

Pro: è realizzato con manico in fibra di grano e setole in fibre sintetiche, che agiscono in profondità, eliminando i residui di impurità e i punti neri. È perfetta da utilizzare sia durante la fase di struccaggio che di pulizia finale, grazie alla doppia testina.

Contro: non essendo elettrico necessita di un minimo di manualità nell'utilizzo. Tuttavia, se associato a un detergente per il viso, è una soluzione ottimale anche per chi è alle prime armi. Non consigliamo di utilizzarlo per il contorno occhi.

Chi si considera alle prime armi con il mondo della skincare e delle spazzole per il viso, potrebbe cominciare con un articolo economico, ma efficace, proprio come la spazzola per la pulizia del viso di Beter. Il prezzo contenuto di questo tipo di prodotti, infatti, è da ascrivere alla loro caratteristica principale: la funzione manuale. Quest'ultima, però, sebbene richieda l'utilizzo di un detergente o di una maschera abbinati, per la detersione profonda del viso, possiede anche un valore aggiunto: consente di risparmiare in termini di corrente rispetto a quelle elettriche.

Altre soluzioni consigliate di spazzole per la pulizia del viso manuali:

Philips VisaPure BSC111/08

La migliore spazzola elettrica professionale

Consigliato per: chi vuole detergere il viso in profondità eliminando impurità e residui di trucco. È adatta a pelli normali o miste.

Pro: è perfetta non solo per detergere, ma anche per esfoliare la pelle. Infatti, agisce rapidamente sui pori dilatati, rimuovendo i punti neri e le cellule morte. In più, risulta anche ergonomica e compatta, perfetta da portare in viaggio e non rinunciare alla propria skincare neppure in vacanza.

Contro: non consigliamo di utilizzare una spazzola elettrica sulle pelli particolarmente sensibili o, in alternativa, ti suggeriamo di impostarla alla velocità minima e di diminuirne la frequenza di utilizzo.

Le spazzole per la pulizia del viso elettriche sono le più diffuse in commercio, note per la loro efficacia e per la facilità di utilizzo. Presentano una testina rotante, con setole piccole e non troppo morbide, che esegue movimenti circolari continui, volti a eliminare le impurità, le cellule morte e i residui di make up. Tra le spazzole elettriche più valide sul mercato ti segnaliamo il modello VisaPure BSC111/08 di Philips, ottimo anche da portare con sè in borsa.

Altre soluzioni consigliate di spazzole per la pulizia del viso elettriche:

Foreo Luna 3 Mini

La migliore spazzola per la pulizia del viso in silicone

Consigliato per: chi desidera un prodotto completo e multifunzionale, in grado di detergere in profondità, di esfoliare e massaggiare delicatamente la cute. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili.

Pro: le setole in silicone sono particolarmente igieniche e riducono il rischio di diffusione dei batteri e dei germi intrappolati nelle impurità della pelle. Ha una testina ampia, per agire su tutte le aree del viso e svolge anche una funzione massaggiante e rinvigorente.

Contro: non presenta particolari controindicazioni. È adatto a tutti i tipi di pelle e molto apprezzato dagli utenti Amazon. Il prezzo elevato è giustificato dall'efficacia garantita del prodotto.

Le spazzole viso in silicone risultano particolarmente igieniche e semplici da pulire. Infatti, basta sciacquarle con acqua per eliminare le eventuali impurità rimosse dal viso. In più, sono particolarmente piacevoli sulla pelle e offrono una sensazione di detersione profonda. Le top di gamma della categoria sono senza dubbio le spazzole Foreo. Noi ti proponiamo il modello Luna 3 mini, perfetta anche da portare in viaggio.

Altre soluzioni consigliate di spazzole per la pulizia del viso in silicone:

Oval di Sunmay

La migliore spazzola sonica per il viso

Consigliato per: chi ha una pelle particolarmente sensibile e desidera detergere il viso senza causare rossori o stressare la cute. Questa spazzola è un vero e proprio trattamento di bellezza, purificante, esfoliante e massaggiante.

Pro: presenta 8 livelli di pulizia del viso regolabili e una funzione ionica, che sfrutta gli ioni negativi con trattamento termico a 42 ℃ per aumentare la circolazione sanguigna e massimizzare l'azione dei prodotti detergenti o idratanti e quelli positivi per rimuovere sporco, trucco e impurità. In più, grazie alla caratteristica forma ovale, è perfetta da portare in viaggio, per non rinunciare a una vera propria coccola di bellezza.

Contro: l'articolo non presenta particolari svantaggi. Infatti, oltre a essere efficace e apprezzato dagli utenti, presenta anche un costo contenuto.

Le spazzole per la pulizia del viso soniche si configurano come le più sicure per le pelli sensibili. Infatti, sfruttando le vibrazioni sonore, non solo detergono la pelle in profondità, ma la preparano al trattamento successivo, favorendone anche l'efficacia e massimizzandone l'azione. La spazzola per il viso Oval di Sunmay, ad esempio, emette vibrazioni sonore fino a 1200 volte al secondo, oltre a presentare 8 livelli di velocità e due lati con tecnologia ionica, uno a ioni negativi e l'altro a ioni positivi.

Altre soluzioni consigliate di spazzole per la pulizia del viso soniche:

Che cosa sono e come funzionano le spazzole per il viso

Le spazzole per la pulizia del viso sono dei dispositivi cosmetici, elettrici o manuali, che, attraverso il movimento, la velocità o la pulsazione delle testine svolgono diverse funzioni, prime fra tutte quelle di pulire, esfoliare, massaggiare e levigare la pelle. Si possono utilizzare su tutte le zone del viso, in particolare sulla zona T e sulle guance, ma anche su collo e décolleté, e sono adatte sia alla pelle maschile, più spessa, che femminile, oltre che a tutte le tipologie di cute: grassa, mista, normale e sensibile.

Le spazzole viso manuali sono composte da setole in fibra ultra sottili. Per ottenere risultati bisogna fare pressione con le dita e stare attenti a fare movimenti circolari piccoli, ma costanti. Insomma, richiede concentrazione e non è detto che si arrivi in profondità. È anche vero, però, che hanno un costo inferiore e per funzionare non necessitano di cavi, corrente o batterie.

Le spazzole viso elettriche, invece, permettono di ottenere risultati su più livelli, riducendo la fatica fisica, perché la testina si muove da sola. Inoltre, grazie ai numerosi accessori di cui sono dotate, si adattano a tutti i tipi di pelle e a qualsiasi situazione. Sicuramente hanno un costo più elevato e presuppongono l'uso di energia elettrica o batterie.

Come e per quanto tempo si usano le spazzole per la pulizia del viso

Pelle più levigata e luminosa con l’utilizzo della spazzola per il viso.

Per far sì che la spazzola per la pulizia del viso dia i risultati sperati, bisogna utilizzarla in maniera corretta. Se sei alle prime armi, ti consigliamo di consultare comunque il libretto delle istruzioni, che troverai abbinato al prodotto da te scelto. In ogni caso, il nostro suggerimento preliminare è di utilizzare la spazzola con delicatezza, senza imprimere troppa pressione, e di non toccare la zona del contorno occhi, più delicata.

Quali sono i passaggi per fare la pulizia del viso?

Per una corretta pulizia del viso, ti suggeriamo tutti gli step da seguire: pochi e semplici passaggi, che ti permetteranno di avere una pelle detersa, levigata e priva di impurità. Puoi utilizzare questa skincare routine anche per lo struccaggio: in questo caso, ti basterà applicare uno struccante prima di procedere con la spazzola. Naturalmente, la pulizia del viso con spazzola andrebbe effettuata con una frequenza di 1-2 volte a settimana, che può variare in base al tipo di pelle e alle testine utilizzate, più o meno delicate. Utilizza la spazzola per 40 secondi sulla zona T (mento, naso e fronte) e dedica 20 secondi a ciascuna delle due guance. Se desideri esfoliare o massaggiare anche la zona di collo e décolleté, impiega 20 secondi per area.

1. Detergi il viso per bene

La prima cosa da fare è detergere il viso, assicurandosi di rimuovere qualsiasi residuo di trucco. Passare la spazzola rotante sul viso coperto di trucco, infatti, significherebbe farlo infiltrare nei pori, causando un'importante secchezza della pelle e rendendo vano qualsiasi tentativo di migliorare la situazione. Utilizza l'acqua calda, per facilitare l'apertura dei pori e, di conseguenza, la rimozione delle impurità.

2. Asciuga il viso e bagna la testina della spazzola

Dopo aver eliminato ogni traccia di trucco, con un asciugamano pulito, tampona il viso bagnato, delicatamente. Poi, occupati della spazzola. Le setole della testina devono essere ammorbidite; prima di utilizzarla, quindi, inumidisci leggermente le setole.

3. Aziona la spazzola e procedi con la pulizia del viso per 60 secondi

Adesso si può procedere con la pulizia del viso. Attiva la spazzola alla velocità adeguata; se si è ai primi utilizzi, ti consigliamo di utilizzare una testina morbida e di non impostare una velocità eccessiva. Spostando la spazzola, massaggia delicatamente il viso, soffermandoti qualche secondo di più e aumentando la pressione là dove ci sono punti neri e altre impurità da rimuovere. Solitamente, l'intera pulizia non dura più di uno o due minuti e ogni zona del viso non può essere trattata in maniera continuativa per più di 20 secondi.

4. Massaggia il viso e applica una crema idratante

Dopo aver terminato la pulizia, la pelle sarà più sensibile; in alcuni casi, potrebbero anche comparire dei rossori. Per questo, è bene massaggiare tutte le parti esfoliante con qualche goccia di crema idratante. Una buona crema riuscirà a rinfrescare la pelle. In ogni caso, ricorda sempre di sciacquare il viso dopo l'utilizzo della spazzola, per far sì che anche gli residui di pelle morta e le impurità siano del tutto rimossi.

Come pulire la spazzola per il viso

Anche le spazzole viso, come tutti gli accessori per la skin care, richiedono un minimo di manutenzione. In questo caso, però, basterà seguire pochi e semplici passaggi. Riempi una bacinella con dell'acqua, aggiungi del sapone neutro e immergi la spazzola soltanto dal lato delle setole o dei dentini. Strofina con una spugnetta e utilizza uno stuzzicadenti per rimuovere i residui di sporco. Infine, lascia asciugare per bene la tua spazzola prima dell'uso.

Le spazzole per il viso funzionano davvero? Vantaggi e svantaggi

Utilizzare una spazzola rotante per la pulizia del viso porta grandi ed evidenti vantaggi; però, se non usata in modo corretto, può essere anche svantaggiosa. È bene, quindi, prestare attenzione.

La spazzola per la pulizia del viso può essere utilizzata su qualsiasi tipo di pelle, grazie alle numerose versioni di testine in vendita e sono apprezzate sia dalle donne che dagli uomini.

Grazie a questo nuovo dispositivo per la cura del viso, è possibile combattere i punti neri, l'acne e il sebo in eccesso senza dover andare ogni volta dall'estetista, ottenendo un grande risparmio economico.

Inoltre, gli impulsi rilasciati dalla spazzola sono utili anche a stimolare la microcircolazione, un problema che spesso affligge soprattutto le donne.

Per ottenere risultati, però, è bene fare attenzione a rispettare tutte le regole per il suo utilizzo; sono poche, ma fondamentali.

Se, per esempio, si utilizza la spazzola senza aver rimosso completamente il trucco, questo potrebbe infiltrarsi nei pori aperti, facendo ottenere l'effetto contrario, ovvero una pelle particolarmente secca. Inoltre, si consiglia di utilizzare questo strumento una volta al giorno e non più di due volte a settimana, per evitare di rendere la pelle troppo sottile e delicata, rimuovendo del tutto lo strato protettivo.

Come scegliere la migliore spazzola per la pulizia del viso: guida all'acquisto

Per poter individuare la migliore spazzola per la pulizia del viso tra quelle in circolazione, bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti che possono fare la differenza. In particolare, è importante valutare il movimento, i tipi di testine, l'alimentazione e la presenza di funzioni extra. Scopriamoli nel dettaglio.

Tipo di pelle

La spazzola per la pulizia del viso dovrebbe adattarsi innanzitutto alle diverse tipologie di pelle. Per la pelle mista, ad esempio, sono perfette le spazzole con testina intercambiabile, le più diffuse in commercio e molto delicate, adatte anche a una pulizia giornaliera. Diverso il discorso per le pelli sensibili: meglio scegliere una spazzola mirata e non utilizzarla con eccessiva frequenza. Sei hai la pelle grassa, invece, potresti abbinare la spazzola a un cosmetico per la rimozione delle impurità. La tipologia cutanea, naturalmente, si ricollega al prossimo aspetto da considerare: le testine in dotazione.

Testine

Avere a disposizione le giuste testine è fondamentale per ottenere l'effetto desiderato. Nelle confezioni se ne trovano diverse. Vediamo quali sono quelle che non dovrebbero mai mancare:

Testina per pelli normali : si tratta di una spugnetta che serve a rimuovere il trucco e le impurità superficiali e può essere utilizzata quotidianamente;

: si tratta di una spugnetta che serve a rimuovere il trucco e le impurità superficiali e può essere utilizzata quotidianamente; Testina per pelli sensibili : è formata da setole morbide, che non irritano la pelle e non alimentano allergie, rossori e irritazioni;

: è formata da setole morbide, che non irritano la pelle e non alimentano allergie, rossori e irritazioni; Testina per la pulizia profonda : è dotata di setole più dure, che agiscono in profondità. Per questo, se ne consiglia un uso occasionale;

: è dotata di setole più dure, che agiscono in profondità. Per questo, se ne consiglia un uso occasionale; Testina esfoliante: anche questa testina va utilizzata di tanto in tanto, per rimuovere le cellule morte e rigenerare la pelle.

Oltre alle principali, le spazzole per il viso possono montare anche altri tipi di testine, come la testina per l'applicazione del trucco, progettata per consentire una maggiore aderenza dei cosmetici alla pelle, la testina massaggiante, utile a prevenire le rughe e alcuni segni dell'età, e la testina epilatrice, che non solo esfolia, ma rimuove anche la leggera peluria del volto. Alcune spazzole, in più, presentano una testina in pietra pomice, utilizzata per levigare e trattare la pelle secca e ispessita, come quella della zona dei talloni.

Movimento, velocità e pulsazioni

Quando si parla di movimento della testina si fa riferimento sia alla velocità con cui si muove che al tipo di movimento che compie.

Per quanto riguarda la velocità, generalmente questi dispositivi consentono di scegliere tra due modalità al massimo; si consiglia di utilizzare la velocità base se si ha una pelle particolarmente sensibile o se se ne fa uso per la prima volta.

Per quanto riguarda il movimento della testina, questo può essere vibrante o rotante. Il movimento rotante è quello offerto da tutte le spazzole elettriche e offre una buona pulizia del viso. Il movimento vibrante, associato al primo, è proprio dei dispositivi di maggiore qualità e consente non solo di massaggiare la parte, ma anche di ottenere una pulizia più approfondita, ne casi in cui le impurità da rimuovere sono numerose e molto profonde.

Di recente, inoltre, sono state messe in vendita delle spazzole a pulsazioni soniche, che agiscono in profondità con un movimento più delicato e meno dannoso per la pelle. Non a caso, questa tipologia di spazzole è particolarmente apprezzata da chi ha la pelle sensibile.

Alimentazione

Solitamente, le spazzole per la pulizia del viso si alimentano a batteria. Questo consente di utilizzare il dispositivo senza la seccatura del filo e in qualsiasi situazione. Le batterie, però, hanno una durata limitata, seppur non per forza breve. Per questo, molti preferiscono la versione ricaricabile con cavo usb, più facile da gestire, o quella con le pile, che non richiede consumo di corrente e spesso presenta spie luminose che avvertono quando è il momento di cambiarle.

Funzioni extra

Le funzioni extra di cui si può usufruire sono poche, ma possono fare la differenza. Per esempio, potrebbe essere comodo avere una spazzola wet&dry, impermeabile, che può essere utilizzata sotto la doccia.

Oppure, si potrebbe rivelare utile usufruire del timer, che consente di avere sotto controllo la durata del trattamento, per non stressare la pelle più del necessario. Così come potrebbe essere comoda la funzione di autospegnimento, ideale per non prolungare troppo il trattamento e risparmiare anche sul consumo della batteria.

Accessori in dotazione

Quando acquisti una spazzola per la detersione del viso ci saranno degli accessori abbinati al prodotto. I principali sono:

base e cavo di ricarica : si tratta di accessori presenti soprattutto nei modelli a batteria che, talvolta, possono includere anche una batteria di riserva;

: si tratta di accessori presenti soprattutto nei modelli a batteria che, talvolta, possono includere anche una batteria di riserva; custodia o astuccio : solitamente corredata a una spazzola di fascia medio-alta, può essere realizzata in tessuto o in spugna;

: solitamente corredata a una spazzola di fascia medio-alta, può essere realizzata in tessuto o in spugna; custodie per testine : alcune spazzole per il viso prevedono delle custodie dedicate per le testine, utili a tenerle in ordine e a portarle in viaggio;

: alcune spazzole per il viso prevedono delle custodie dedicate per le testine, utili a tenerle in ordine e a portarle in viaggio; detergenti, creme e cosmetici: alcune spazzole per la pulizia del viso, ti forniscono anche dei campioni make-up o di skin care, pensati per provare l'articolo in combinazione con altri prodotti viso.

Dimensioni

Se desideri acquistare una spazzola per il viso da portare in viaggio, dovrai tenere presenti anche le dimensioni della spazzola per il viso. In questo caso, infatti, ti servirà una spazzola compatta e semplice da trasportare, meglio se manuale, a pile o ricaricabile.

Quali sono le migliori marche di spazzole per il viso

Quando si acquista una spazzola per il viso, è importante assicurarsi l'affidabilità e l'efficacia del prodotto. Tuttavia, questi fattori non sono soltanto assicurati dai brand più noti, come Philips, Braun, Imetec, Remington, Foreo e Beurer, ma anche da piccole aziende come Sunmay, specializzata nella produzione di spazzole soniche, e Beter, nota nell'ambito delle spazzole manuali e prodotte con materiali naturali e di elevata qualità.

Quanto costa in media una buona spazzola per il viso?

Il costo di una buona spazzola per la pulizia del viso non è per nulla omogeneo. Non a caso, si va da prodotti venduti intorno ai 10 € a spazzole che raggiungono cifre pari a 300 €. Questo distacco ha naturalmente una motivazione evidente: più le spazzole risultano accessoriate e all'avanguardia, maggiore sarà il dispendio economico. La scelta della spazzola più adatta, dunque, dipende soltanto dalle tue esigenze e dalle funzionalità del prodotto che più ti interessano. Infatti, un prezzo contenuto non è sempre sinonimo di poca efficacia. Le spazzole manuali, ad esempio, benché richiedano maggiore pazienza nell'utilizzo sono ottime per detergere e struccare a fondo.

