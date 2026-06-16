Le 19 migliori borse termiche per conservare il cibo fuori casa

Dai modelli compatti a quelli più capienti, la nostra selezione di borse termiche per conservare cibo e bevande alla perfezione quando sei fuori casa, scelte tra i modelli delle marche più famose.

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Le borse termiche sono dei contenitori isolanti che aiutano a mantenere cibi e bevande alla giusta temperatura durante il trasporto, conservando il freddo o il caldo per diverse ore. Si tratta inoltre di prodotti sempre più utilizzati nella vita quotidiana come porta pranzo ma anche per attività all’aperto come picnic, mare o escursioni. Sul mercato esistono svariati modelli, pensati per esigenze specifiche. Ci sono le borse termiche piccole, ideali per chi ha bisogno di portare con sé solo il necessario per un pasto veloce, e quelle grandi, adatte a famiglie e viaggi più lunghi. Esistono poi soluzioni eleganti e funzionali, perfette per i contesti lavorativi, e i modelli professionali, progettati per garantire prestazioni elevate e una maggior capienza. Fanno parte della famiglia delle borse termiche, infine, sia le varianti morbide – più leggere e facili da piegare e riporre – sia quelle a struttura rigida (chiamate anche borse frigo o frigoriferi portatili), capaci di garantire un isolamento termico superiore e mantenere la temperatura più a lungo.

Come scegliere le borse termiche

Quando si sceglie una borsa termica è importante valutare con attenzione alcuni aspetti importanti che ne determinano la qualità e la praticità d’uso:

l’ isolamento termico che determina la capacità di mantenere stabile la temperatura interna grazie a rivestimenti e materiali specifici;

che determina la capacità di mantenere stabile la temperatura interna grazie a rivestimenti e materiali specifici; la resistenza in quanto prodotti realizzati con materiali robusti ed impermeabili sono più affidabili e durano nel tempo;

in quanto prodotti realizzati con materiali robusti ed impermeabili sono più affidabili e durano nel tempo; la presenza di maniglie ergonomiche e tracolle regolabili che rendono il trasporto più comodo;

e che rendono il trasporto più comodo; la capacità che è fondamentale per scegliere il modello in base alle proprie necessità così da evitare di trasportare borse troppo piccole o ingombranti;

che è fondamentale per scegliere il modello in base alle proprie necessità così da evitare di trasportare borse troppo piccole o ingombranti; le marche e i prezzi perché sul mercato coesistono prodotti economici per un utilizzo occasionale e modelli di fascia più alta, progettati per durare nel tempo e offrire prestazioni superiori.

Le migliori borse termiche

Nella nostra selezione abbiamo incluso le migliori borse termiche per trasportare cibo e bevande fuori casa, sia per un viaggio che per un'escursione o per l'ufficio. Abbiamo preso in considerazione i marchi più apprezzati del settore – come WD Lifestyle, Guzzini e GIO’STYLE, noti per l'attenzione al design e alla funzionalità – e soluzioni che spaziano dai modelli economici a quelli più costosi, tutti disponibili su Amazon.

Abbiamo considerato inoltre fattori fondamentali come la praticità d’uso, il rapporto qualità-prezzo, la capacità isolante e la versatilità, includendo borse di qualsiasi dimensione per rispondere a ogni esigenza.

1. Borsa termica Guzzini Handy

Se si cerca una soluzione completa e funzionale per il trasporto dei pasti, la borsa termica di Guzzini Handy Set On The Go è l’ideale. È infatti un articolo dotato di un contenitore salvafreschezza interno con capacità da 1400 cc. Quest'ultimo è progettato per mantenere gli alimenti in ordine e alla giusta temperatura e può essere inserito anche in frigo. La borsa è realizzata con plastica e poliuretano e offre dimensioni contenute che la rendono facile da trasportare senza rinunciare alla funzionalità. È quindi perfetta come porta pranzo quotidiano in ufficio o a scuola e per le pause all’aperto.

Capacità: 1400 cc (contenitore interno)

Dimensioni complessive: 22 x 18 x 22 cm

Materiale: plastica e poliuretano

2. Borsa termica Selap Vertical di Gio' Style

La borsa termica Gio’Style Selap Vertical è progettata per rendere più semplice e organizzato il trasporto della spesa, soprattutto quando si acquistano prodotti freschi o surgelati. Grazie alla sua struttura verticale permette infatti di sfruttare al meglio lo spazio interno, risultando più efficiente rispetto alle borse tradizionali. Si tratta di un prodotto leggero realizzato in poliestere, dotato di una solida chiusura a zip che riduce al minimo la dispersione di calore e di manici robusti che assicurano una presa sicura anche con un peso elevato. Quando non serve, si può piegare completamente per riporla dove si vuole.

Capacità: 26 litri

Dimensioni: 32,5 x 21 x 34,5 cm

Materiale: poliestere

3. Borsa termica da 8 L di WD Lifestyle

Chi è alla ricerca di una borsa termica sostenibile e compatta per conservare il pranzo o per le attività all'aperto può orientarsi sulla borsa termica di WD Lifestyle. Questo modello è realizzato in PET riciclato e combina leggerezza e resistenza a un design semplice ma curato. La struttura morbida permette di sfruttare al meglio lo spazio interno, mentre l’isolamento termico aiuta a mantenere la temperatura desiderata per diverse ore, rendendola una valida alleata durante le giornate più calde.

Capacità: 8 litri

Materiale: PET riciclato

4. Borsa termica di Kasanova

La borsa Termica Baffi Blu di Kasanova è un modello termico e dal design originale, ideale per la scuola, l’ufficio, i picnic e le gite fuori porta. L’interno isolante aiuta infatti a mantenere più a lungo le temperature degli alimenti (sia caldi che freddi) mentre il rivestimento impermeabile protegge da umidità e schizzi. È dotata inoltre di manici resistenti e di chiusura a zip che rendono il trasporto semplice e sicuro.

Capacità: 6,5 litri

Dimensioni: 23,5 x 14 x 20,5 cm

Materiale: fibra

5. Borsa termica per il pranzo di Legami

La borsa termica Legami Travel Stickers è pensata per chi vuole unire praticità e stile nel trasporto dei pasti quotidiani. Si tratta di una lunch bag resistente e ben organizzata, dotata di una tracolla regolabile e rimovibile e di un rivestimento interno termoisolante grazie al quale il cibo si mantiene alla giusta temperatura per ore. La capienza di 7,7 litri consente di inserire un pasto completo di bevanda senza risultare ingombrante. I pratici scomparti interni facilitano infine l'organizzazione dei contenitori, rendendola ideale per un uso continuativo.

Capacità: 7,7 litri

Dimensioni: 28 x 17 x 15 cm

Materiali: RPET, PEVA, imbottitura in spugna

6. Borsa termica Fiesta di Gio’Style

Se si cerca una soluzione robusta e capiente per mantenere al fresco cibi e bevande durante le giornate fuori casa, il frigo termico Gio’Style Fiesta è l'opzione ideale. È infatti una borsa rigida e solida, caratterizzata da una forma rettangolare che consente di ottimizzare lo spazio interno e di bloccarla comodamente nel bagagliaio dell’auto o nel carrello della spesa. È dotato di una maniglia girevole ergonomica che facilita il trasporto anche quando il frigo è pieno, rendendolo adatto a chi ha bisogno di spostarsi frequentemente senza rinunciare alla comodità.

Capacità: 29,5 litri

Dimensioni: 48 x 44 x 23 cm

Materiali: plastica, polistirene espanso

7. Borsa termica da 9 L di Lifewit

Per conservare gli alimenti per i pranzi all'aperto, tra gli articoli più venduti c'è la borsa termica di Lifewit, funzionale e dal design sobrio, realizzata in resistente tessuto Oxford 600D idrorepellente. Questo prodotto offre spazio sufficiente per contenere un pasto completo mantenendolo alla temperatura desiderata per diverse ore ed è dotato di un sistema di isolamento multistrato composto da rivestimento in PEVA alimentare e schiuma isolante, che contribuiscono a preservare il caldo e il fresco più a lungo. Completano il profilo, una tasca frontale e una laterale per le posate, robusti manici, una tracolla regolabile e un rivestimento impermeabile facile da pulire.

Capacità: 9 litri

Dimensioni: 25,4 x 17 x 20,3 cm

Materiali: poliestere

8. Borsa termica per l'ufficio di Polar Gear

La borsa temrica Polar Gear è tra i migliori modelli per portare il pranzo in ufficio, durante i viaggi di lavoro o nelle uscite all’aperto. Offre infatti lo spazio necessario per contenere snack, bevande e alimenti senza risultare ingombrante. La borsa è realizzata in poliestere privo di BPA, gode di isolamento termico e di una speciale tecnologia antibatterica Steritouch, studiata per garantire un igiene maggiore quando entra a contatto con gli alimenti. È poi strutturata con due scomparti separati per organizzare al meglio i contenuti e include una comoda tracolla regolabile.

Capacità: 6,5 litri

Dimensioni: 16,5 x 24 x 24 cm

Materiale: poliestere senza BPA

9. Borsa termica da 5 L di Monbento

Chi cerca un prodotto elegante e poco ingombrante per il tempo libero o l'ufficio può scegliere la piccola borsa di Monbento Arctic Onyx. È, come detto, piccolina ma offre uno spazio ben organizzato grazie al quale si possono trasportare la borraccia, gli snack, il pranzo e piccoli accessori mantenendo il tutto alla giusta temperatura grazie al rivestimento interno isotermico. Infine, è realizzata con materiali resistenti come cotone e poliestere ed è dotata di una piccola tasca interna con zip e di una tracolla rimovibile che rendono il trasporto ancora più comodo.

Capacità: 5 litri

Dimensioni: 15 x 24 x 15,5 cm

Materiale: cotone, Etilene vinil acetato (EVA), poliestere

10. Borsa termica con rivestimento isotermico di Amazon Basics

Se si cerca una borsa termica morbida e leggera, con uno spazio generoso che permetta di trasportare pranzo, frutta e snack, mantenendoli alla temperatura desiderata per diverse ore, il modello di Amazon Basics è perfetto. Si tratta infatti di un prodotto con rivestimento isotermico in PEVA e tessuto esterno impermeabile che proteggono il contenuto da schizzi e umidità. Dispone inoltre di due tasche laterali, di una fascia frontale per agganciare piccoli oggetti e di una tracolla regolabile ideale sia per gli spostamenti quotidiani che per le attività all’aperto.

Capacità: 8,52 litri

Dimensioni: 30 x 23,4 x 24,4 cm

Materiale: tessuto impermeabile e PEVA

11. Borsa termica da 40 L di Xocome

La borsa termica di Xocome grande e pieghevole è pensata per chi necessita di trasportare quantità maggiori di alimenti e bevande senza rinunciare alla praticità. Grazie all’ampia capacità interna isolata, riesce a conservare più a lungo le bevande, gli alimenti e i prodotti surgelati mentre la struttura morbida consente di trasportare facilmente anche carichi voluminosi. È realizzata in resistente tessuto Oxford ed è dotata di robusti manici per il trasporto e di una pratica tasca trasparente esterna utile per riporre piccoli oggetti. Se non serve, poi, può essere piegata facilmente occupando pochissimo spazio.

Capacità: 40 litri

Dimensioni: 40 x 22,8 x 33 cm

Materiale: tessuto Oxford

12. Borsa termica pieghevole di INSMEER

Grazie alla sua struttura capiente e al design rinforzato, la borsa termica di INSMEER è perfetta per le gite fuori porta, i viaggi in gruppo e le giornate in spiaggia dove è necessario conservare gli alimenti freschi o le bevande fredde per diverse ore. Si tratta inoltre di un prodotto realizzato in resistente cotone nylon EVA, scelto per garantire una buona durata nel tempo e buone prestazioni isolanti. Questa caratteristica la rende più stabile rispetto alle classiche borse morbide. Dispone poi di un coperchio rigido che rafforza la struttura generale della borsa e migliora la protezione del contenuto ed ha una capacità è di 40 litri per cui può contenere fino a circa 60 lattine, oltre a frutta, snack e contenitori per i pasti completi. È dotata infine di manici imbottiti e di tracolla regolabile, due soluzioni che facilitano il movimento anche quando la borsa è piena.

Capacità: 40 litri

Dimensioni: 38 x 35 x 30 cm

Materiale: nylon EVA

13. Borsa termica per pic nic di Reisenthel

Per chi desidera trasportare piccoli pasti o snack, la borsa termica Coolerbag to-go di Reisenthel è perfetta. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è facile da trasportare in ufficio, durante brevi viaggi o per un picnic. Nonostante il formato contenuto, però, l'interno termico è in grado di mantenere cibi e bevande alla giusta temperatura per diverse ore. Il punto di forza è che è realizzata in poliestere riciclato, un materiale resistente ed idrorepellente che garantisce una buona protezione contro l’umidità e le piccole perdite. Con un peso di soli 233 grammi e dimensioni compatte, la Reisenthel Coolerbag-to-go è quindi ideale per chi cerca una soluzione minimal ma funzionale.

Capacità: 3 litri

Dimensioni: 23,5 x 16 x 12 cm

Materiale: poliestere riciclato idrorepellente

14. Borsa termica rigida di AKTIVE

Realizzata in plastica robusta con isolamento interno in poliuretano, la borsa termica rigida di AKTIVE garantisce un ottimo mantenimento della temperatura. Questo sistema consente infatti di conservare il fresco fino a diverse ore, proteggendo il contenuto anche in presenza di temperature esterne molto alte. È dotata poi di coperchio con chiusura sicura, studiato per ridurre la dispersione del freddo e mantenere stabile la temperatura interna più a lungo così da renderla più efficiente rispetto ai modelli morbidi, soprattutto quando viene aperta e chiusa più volte durante l’utilizzo. La capacità da 5 litri e le dimensioni compatte la rendono inoltre ideale per due persone e perfetta per chi ha bisogno di trasportare il necessario senza ingombri eccessivi. Infine, grazie alla struttura rigida e alla maniglia ergonomica, garantisce una maggiore facilità negli spostamenti e una conservazione migliore degli alimenti.

Capacità: 5 litri

Dimensioni: 28 x 21 x 19cm

Materiale: plastica IML

15. Borsa termica salvaspazio di Coleman

La borsa frigo rigida Coleman Snap ‘N Go 35QT unisce un design salvapazio ad un’ampia capacità. Grazie all'innovativa tecnologia pieghevole Snap ‘N Go, può infatti ridurre il proprio ingombro fino a un terzo delle dimensioni originali quando non viene utilizzata. In questo modo è più semplice e comodo riporla in garage, camper o nel bagagliaio dell’auto. Ha poi una capacità di 33 litri e per questo è abbastanza capiente per trasportare ghiaccio e alimenti durante un picnic, una giornata in barca o un’escursione all’aperto. La struttura è inoltre robusta e resistente agli urti mentre il rivestimento interno antibatterico e removibile permette una manutenzione semplice e veloce. È infine dotata di chiusura a tenuta stagna e di pratiche maniglie laterali che ne agevolano il trasporto.

Capacità: 33 litri

Dimensioni: 57,3 x 31 x 30,6 cm

Materiale: polietilene ad alta densità

16. Borsa termica per il mare di Vaily

Per trascorrere le giornate al mare o in campeggio, la borsa termica di Vaily è perfetta. Si tratta infatti di una soluzione pratica e capiente e con un rivestimento interno in pellicola di alluminio grazie al quale è possibile mantenere più a lungo la temperatura degli alimenti, sia freddi che caldi. La sua struttura è poi pieghevole per cui è possibile riporla facilmente quando non viene utilizzata. È dotata infine di tasche laterali in rete e di una pratica tasca frontale, ideali per organizzare piccoli accessori come ghiaccioli refrigeranti, tovaglioli o posate.

Capacità: 30 litri

Dimensioni: 44 x 31 x 26 cm

Materiale: poliestere

17. Borsa termica da viaggio con doppio scomparto di ITMNMNL

La borsa termica porta pranzo di ITMNMNL è progettata per offrire grande capacità e praticità durante picnic, lavoro, campeggio e viaggi. Grazie alla struttura a doppio scomparto, consente di separare alimenti caldi e freddi, mantenendo una migliore organizzazione interna. Il rivestimento interno in PEVA con isolamento in foglio di alluminio garantisce invece una buona conservazione della temperatura così da mantenere più a lungo sia il caldo che il freddo. È realizzata infine in tessuto Oxford 600D esterno che la rende resistente, impermeabile e facile da pulire anche in caso di fuoriuscite. Dispone poi di tracolla regolabile e rimovibile con manici rinforzati, tasche laterali e frontale e un apribottiglie integrato.

Capacità: 30,7 litri

Dimensioni: 38 x 27 x 30 cm

Materiale: tessuto Oxford 600D, PEVA, cotone perlato

18. Borsa termica di YETI

La lunch bag di YETI Daytrip Insulated compatta e resistente, è progettata per trasportare il pranzo in modo pratico e sicuro, sia a scuola che in ufficio o durante attività outdoor come picnic ed escursioni. È realizzata inoltre con isolamento in schiuma a celle chiuse (ColdCell Flex) che aiuta a mantenere la temperatura degli alimenti più a lungo rispetto alle normali borse termiche e con rivestimento in TPU che la rende facile da pulire e resistente all’uso quotidiano, anche in condizioni più impegnative. Infine, dispone chiusura regolabile con sistema a gancio grazie al quale è possibile adattare lo spazio interno in base al contenuto.

Capacità: 6 litri

Dimensioni: 22,2 × 14,6 × 22,2 cm

Materiali: TPU, schiuma isolante

19. Borsa termica di Lekesky

Se si cerca una borsa termica elegante, da utilizzare sia in ufficio che per i picnic e le gite fuori porta, la borsa salvafreschezza di Lekesky è perfetta perché abbina un'ottima capacità interna a un facile trasporto. La struttura morbida e leggera è realizzata con tessuto Oxford così da resistere all’acqua mentre il rivestimento interno in alluminio contribuisce a mantenere più a lungo la temperatura di cibi e bevande. Le tasche esterne, infine, permettono di organizzare meglio oggetti personali, posate e snack.

Capacità: 11 litri

Dimensioni: 25 x 16,5 x 26 cm