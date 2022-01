Le 12 migliori piastre a vapore: quali scegliere per capelli lisci e sani Siete in cerca di un’alternativa valida e professionale alla piastra tradizionale? Ecco le 12 migliori piastre a vapore, in ceramica o titanio, per lisciare i capelli senza danneggiarli: quella di L’Oréal, di Imetec, le BaByliss e tante altre.

Se siete in cerca di un'alternativa valida e professionale alle piastra tradizionale, che non danneggi o indebolisca le fibre capillari, le piastre a vapore sono la soluzione perfetta per un liscio perfetto e uno styling duraturo.

Provviste di diversi tipi di rivestimento – in ceramica, tormalina o titanio – a seconda del tipo di capello da trattare, più o meno crespo, utilizzano l'acqua presente nel serbatoio (interno o esterno) per creare vapore e mantenere idratati i capelli, donando loro la giusta umidità, preservandoli dall'effetto crespo, dalla formazione di doppie punte e dall'indebolimento.

Di seguito abbiamo selezionato le 12 migliori piastre a vapore del 2022, scelte sulla base delle recensioni Amazon e acquistabili sul noto retailer online: dalla Steam Elixir di Imetec alla SteamPod 3.0 di L'Oréal Professionnel Paris, passando per la Progloss Steam Care di Revamp, infusa con olii liscianti e nutrienti.

Quali sono le migliori piastre a vapore del 2022?

Di seguito troverete le 12 più efficienti, in ceramica o in titanio, perfette per avere capelli lisci e sani, senza alcuno sforzo: i vari modelli di Bellissima Imetec, le BaByliss, la Salon Studio Professional di My Steam, la SteamPod 3.0 di L'Oréal Professionnel Paris e tante altre, tutte progettate per stirare senza causare danni alla chioma.

1. La piastra a vapore Salon Studio Professional di My Steam

La migliore piastra in ceramica professionale

Per chi cerca uno strumento semplice e sicuro per lisciare i capelli senza danneggiarli, la Salon Studio Professional di My Steam è la migliore piastra a vapore per risultati professionali.

Grazie all'innovativa tecnologia a vapore, è in grado di domare anche le chiome più ribelli e lasciarle morbide, sane e luminose. Inoltre, attraverso i tasti e lo schermo LCD, consente di regolare il calore con e controllare la temperatura, che raggiunge un massimo di 230°C in soli 2 minuti. È provvista, per di più, del sistema Health Stabilizer, in grado di distribuire il calore in maniera uniforme e offrire una maggiore protezione ai capelli.

Per un utilizzo facilitato, infine, il ferro è dotato di un pratico cavo lungo 2,5 m e della funzione di autospegnimento dopo 60 minuti dall'accensione.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto è in grado di lisciare anche i capelli più crespi e mossi, e assicura una piega ordinata per 3/4 giorni, senza seccare le lunghezze e favorire la formazione di doppie punte.

Pro: questo ferro consente di ottenere risultati professionali a casa, lascia i capelli lisci, morbidi e lucenti. Inoltre, non provoca alcun danno sulle lunghezze e non causa l'insorgenza delle doppie punte.

Contro: il vapore fuoriesce in maniera lenta ma costante. Per un liscio perfetto su capelli molto mossi, dunque, si consiglia di ripassare la piastra più di una volta.

Styling finale: capelli lisci.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica.

2. La piastra a vapore Demeliss Titanium di Saint Algue

La migliore piastra in titanio a con lastre larghe

Per ottenere un liscio impeccabile in poco tempo, vi proponiamo la Demeliss Titanium di Saint Algue, la migliore con piastre larghe in titanio, per stirare ciocche più spesse e velocizzare lo styling.

Provvista di un sistema di regolazione della temperatura in 5 livelli, un potente diffusore di vapore e un pettine laterale rimovibile, questa piastra consente di ottenere una chioma liscia e fluente senza sforzi. Inoltre, è dotata di placche in titanio, per un riscaldamento più veloce dell'apparecchio, schermo LCD per il controllo della temperatura e un serbatoio per l'acqua da 40 ml.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, l'articolo soddisfa tutte le aspettative, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è adatta a lisciare anche i capelli più spessi e crespi.

Pro: questa piastra con funzione a vapore consente di stirare i capelli in minor tempo, grazie alle lamine in titanio più larghe, che raggiungono in pochi secondi la temperatura desiderata e consentono di lisciare ciocche più spesse.

Contro: per i capelli più crespi e difficili da modellare potrebbe essere necessaria più di una passata. Tuttavia, seppure non immediato, il liscio impeccabile è garantito.

Styling finale: capelli lisci.

Capacità del serbatoio: 40 ml

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: titanio.

3. La piastra a vapore Bellissima Steam Elixir di Imetec

La migliore piastra in ceramica per capelli lisci o onde morbide

A chi non ama sfoggiare sempre e solo una chioma liscia e ordinata, consigliamo la Bellissima Steam Elixir di Imetec, la migliore piastra a vapore per creare anche onde morbide.

Grazie alla tecnologia a vapore Steam Active Care, rende i capelli lisci in una sola passata, senza danneggiare le fibre dei capelli. Inoltre, le piastre oscillanti, rivestite in ceramica infusa con olio di Argan e dotate di pettine integrato, si adattano alla ciocca e la lasciano morbida e luminosa.

Il sistema a 4 temperature (170°C, 185°C, 200°C e 230°C) e il design arrotondato, per di più, consentono di creare onde naturali e sinuose.

Per garantire la massima facilità di utilizzo, infine, il ferro è provvisto di una funzione di autospegnimento dopo 60 minuti, di un blocco tasti automatico per evitare cambiamenti involontari di temperatura e di un cavo pratico e girevole da 2,5 m.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, la piastra è semplice da utilizzare ed efficace, grazie al comodo serbatoio ricaricabile e alla boccetta che consente di ricaricare la giusta quantità di acqua.

Pro: questa piastra è perfetta per ottenere non solo capelli lisci, morbidi e sani, ma anche onde da mare naturali. Consente di ottenere lo stile desiderato senza sforzi e senza alcun danno per le fibre capillari.

Contro: l'utilizzo di questa piastra prevede una serie di passaggi iniziali che attivano la funzione "vapore". Pertanto, è necessario assicurarsi di premere il tasto di attivazione fino in fondo e di aprire e chiudere la piastra più volte fino alla fuoriuscita visibile del vapore.

Styling finale: capelli lisci e beach waves.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica e olio di argan.

4. La piastra a vapore SteamPod 3.0 di L'Oréal Professionnel Paris

La migliore piastra in acciaio per risultati professionali

Se desiderate acquistare un prodotto da salone, innovativo e all'avanguardia, vi consigliamo la SteamPod 3.0 di L'Oréal Professionnel Paris, la migliore piastra a vapore per uno styling a lunga tenuta.

Grazie al potere idratante e lisciante del vapore, garantisce risultati ottimali in poco tempo, con una riduzione dei danni del 91% rispetto a una piastra tradizionale. Utilizzare questo ferro è davvero semplice: basterà inserire l'acqua demineralizzata nel serbatoio, selezionare la temperatura in relazione al tipo di capello e passare con delicatezza su ogni ciocca, per un liscio immediato e una chioma più morbida.

Per proteggere ulteriormente i capelli, inoltre, si raccomanda di abbinare l'apparecchio all'applicazione di un termoprotettore e di un siero lucidante post piega.

Secondo gli utenti Amazon, l'articolo soddisfa tutte le aspettative, è semplice da utilizzare, consente di lisciare anche i capelli più ricci e crespi ed è la soluzione ideale per avere una chioma sempre in ordine senza dover ricorrere al parrucchiere.

Pro: questa piastra è in grado di sfruttare la tecnologia del vapore per rendere i capelli morbidi, lisci e più idratati. Inoltre, doma anche le chiome più folte e ricce e assicura uno styling professionale.

Contro: il prodotto ha un prezzo più alto rispetto alla media. Tuttavia, è utilizzato anche dai professionisti, che ne attestano l'efficacia e l'efficienza in termini di prestazioni e semplicità d'uso.

Styling finale: capelli lisci.

Temperatura massima: 210° C

Rivestimento piastre: acciaio.

5. La piastra a vapore My Pro Steam B28 100 di Imetec

La migliore piastra in ceramica per capelli idratati

Se siete in cerca di una piastra in ceramica con opzione "vapore" integrata, vi suggeriamo la Bellissima My Pro Steam B28 100 di Imetec, la migliore a doppia funzione.

L'innovativa tecnologia "Steam", attivabile grazie al tasto preposto, rilascia la giusta quantità di vapore, che svolge un’azione benefica sui capelli, li protegge dai danni del calore e ristabilisce il livello di idratazione della fibra capillare, senza seccarli o spezzarli.

Questa piastra consente anche di realizzare onde naturali e persino un mosso voluminoso, e assicura un risultato impeccabile e una capigliatura resistente all'umidità e all'ambiente esterno.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, la piastra è in grado di lasciare i capelli morbidi e luminosi. Inoltre, è utilizzabile anche con funzione di piastra tradizionale e ha un'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Pro: il prodotto è adatto anche ai capelli più crespi, liscia senza provocare danni e protegge la chioma dal calore, dagli agenti atmosferici e dallo stress quotidiano.

Contro: attenzione alle modalità di attivazione della funzione "steam". Per assicurarsi una stiratura senza danni, è necessario premere fino in fondo il tasto preposto e aprire e chiudere più volte la piastra, fino alla fuoriuscita visibile del vapore.

Styling finale: capelli lisci, onde morbide o mosso voluminoso.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica.

6. La piastra a vapore Pure Metal Steam ST495E di BaByliss

La migliore piastra in ceramica per lisciare o arricciare

Se intendete acquistare uno strumento adatto non solo allo styling liscio ma anche a quello mosso e ondulato, vi proponiamo la ST495E 2 in 1 Pure Metal Steam di BaByliss, il migliore per onde morbide o boccoli definiti.

Il vapore emesso penetra nella struttura del capello, idratandolo e levigandolo in profondità. Inoltre, questa piastra è provvista di ampie lamine in ceramica e di un pettine rimovibile, utile per districare i capelli più lunghi e spessi.

Per una stiratura ideale è utile scegliere la temperatura giusta in relazione al proprio tipo di capello: 150/170° per quelli fini, scoloriti, danneggiati o secchi e fino a 230° per i più spessi e difficili da trattare.

Secondo gli utenti Amazon, la tecnologia ionica anti-crespo permette di sfoggiare capelli morbidi e lucenti anche nelle giornate più umide, senza doversi preoccupare

Pro: questa piastra è adatta sia a stirare i capelli che a creare morbide onde grazie al design arrotondato, pratico e maneggevole. Inoltre, è dotata di un sistema a ioni che non secca e non elettrizza le fibre capillari.

Contro: il serbatoio contiene la giusta quantità di acqua per la stiratura di una chioma non troppo folta. Pertanto, nel caso di capelli spessi e ricci deve essere ricaricato.

Styling finale: capelli lisci, beach waves e boccoli definiti.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica.

7. La piastra a vapore Hydraluxe Pro S9001 di Remington

La migliore piastra in ceramica con effetto anti-crespo

A chi desidera una chioma fluente e ordinata, anche nelle giornate più umide, consigliamo la Hydraluxe Pro S9001 di Remington, la migliore piastra ad azione anti-crespo.

L'innovativo sistema Hydracare mist, infatti, preserva dai danni del calore, mantiene costante il livello di idratazione delle fibre capillari e consente di trattare i capelli a una temperatura più bassa di 170°, grazie all'emissione di particelle d'acqua fredda. Il rivestimento in ceramica Moisture Lock, per di più, trasferisce micro-particelle emollienti, per offrire alla chioma la giusta protezione e umidità.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, l'articolo è perfetto per chi desidera rendere i capelli lisci senza rovinarli. Inoltre, le piastre strette e oscillanti lunghe 110 mm, la funzione di blocco della temperatura e quella di riscaldamento veloce assicurano un'esperienza di stiratura semplice e veloce.

Pro: questa piastra è perfetta per preservare i capelli dai danni di stress e calore e lisciarli senza renderli secchi e crespi. Semplice e pratica da utilizzare, consente di mantenere una chioma forte, sana e lucente.

Contro: l'articolo emette una quantità di vapore non sempre visibile. Tuttavia, il getto è costante ed efficace per la protezione e la stiratura dei capelli.

Styling finale: capelli lisci.

Temperatura massima: 210° C

Rivestimento piastre: ceramica.

8. La piastra a vapore Steam plus di iGutech

La migliore piastra in ceramica per rapporto qualità-prezzo

Se desiderate sperimentare gli effetti benefici di una piastra a vapore senza dover spendere troppo, vi proponiamo la Steam plus di iGutech, la migliore per rapporto qualità-prezzo.

Il vapore costante offre il 50% di idratazione in più alle fibre capillari e consente di sfoggiare una chioma sana, morbida e setosa in poco tempo. Per limitare la formazione di doppie punte e nodi, inoltre, questo apparecchio è dotato di un pettine in ceramica 3D, in grado di ridurre l'attrito tra lamine e capelli e assicurare una stiratura senza danni.

I clienti Amazon apprezzano soprattutto la facilità di utilizzo di questa piastra, provvista di temperatura regolabile fino a 230°, cavo girevole, display LCD e comodo serbatoio da 36 ml.

Pro: il prodotto coniuga qualità e convenienza. Rende i capelli lisci, morbidi e idratati, non danneggia le fibre capillari, districa ed è semplice e veloce da adoperare.

Contro: si consiglia di pettinare i capelli prima dell'uso della piastra, in modo da eliminare i nodi più difficili e districare quelli restanti con il pettine integrato nell'apparecchio.

Styling finale: capelli lisci.

Capacità del serbatoio: 36 ml

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica.

9. La piastra a vapore Progloss Steam Care di Revamp

La migliore piastra in ceramica infusa con olii liscianti

Per chi è in cerca dello strumento migliore per coniugare la qualità di una piastra a vapore e l'efficacia di un trattamento lisciante, la Progloss Steam Care di Revamp è la soluzione ideale, grazie alla presenza di olii anti-crespo infusi come quello di cocco e di argan.

Per assicurare uno styling personalizzato, infatti, oltre alle piastre in ceramica ionica arricchite da una formula con cheratina e ingredienti idratanti e nutrienti, questo prodotto è caratterizzato dal sistema Lock In Moisture, che permette di regolare l'intensità del getto di vapore in tre livelli.

Inoltre, è provvista di un controllo del calore intelligente, che adatta la temperatura e riduce al minimo i danni ai capelli, del sistema di spegnimento automatico dopo 60 minuti e di un cavo girevole e pratico.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, la piastra soddisfa tutte le aspettative, è ergonomica e offre il massimo delle prestazioni, donando ai capelli una lucentezza e una morbidezza uniche.

Pro: il prodotto ha un effetto lisciante immediato, grazie alla temperatura regolabile in relazione al tipo di capello e al mix di ingredienti che arricchiscono le lastre in ceramica ionica, come la cheratina, l'olio di cocco e quello di argan.

Contro: i clienti Amazon che hanno effettuato l'acquisto non hanno riscontrato particolari criticità legate all'articolo, in grado di domare anche le chiome più ribelli e di eliminarne l'effetto crespo.

Styling finale: capelli lisci e onde morbide.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: ceramica.

10. La piastra a vapore Steam Lustre Styler ST595E di BaByliss

La migliore piastra in ceramica a effetto balsamo

Adatta a chi vuole proteggere i capelli dal calore senza rinunciare a una chioma liscia e fluente, la Steam Lustre Styler ST595E di BaByliss è la migliore piastra a vapore a "effetto balsamo".

Dotata di temperatura regolabile in 5 livelli, fino a un massimo di 210°, 16 fori per la fuoriuscita del vapore e piastre larghe, dona ai capelli un aspetto sano, morbido e luminoso, lasciando le punte idratate e corpose. È provvista del sistema di riscaldamento veloce Advanced Ceramics, di un serbatoio da 30 ml e del cavo girevole da 2,5 m, per un'esperienza di stiratura veloce ed efficace.

Inoltre, il pettine rimovibile districa senza strappare e consente di ottenere risultati ottimali sin dalla prima passata.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon il prodotto lascia i capelli morbidi e lisci, rendendoli più idratati anche in caso di pioggia e umidità.

Pro: questa piastra previene la formazione delle doppie punte, non sfibra e non danneggia i capelli con il calore. Il vapore, infatti, contribuisce a creare una protezione contro l'effetto crespo e l'eccessiva umidità.

Contro: l'articolo ha un prezzo più alto della media. Tuttavia, i clienti Amazon ritengono che esso sia garanzia di qualità ed efficacia.

Styling finale: capelli lisci.

Temperatura massima: 210° C

Rivestimento piastre: ceramica.

11. La piastra a vapore Steam protect 39968 di Jean-Louis David

La migliore piastra in ceramica per la protezione dei capelli

Progettata per proteggere la fibra capillare dai danni del calore, la Steam protect 39968 di Jean-Louis David è la migliore piastra a vapore con funzione protettiva, utilizzata anche nei saloni di bellezza.

L'innovativa tecnologia a infrarossi, infatti, riscalda il cuore del capello e preserva gli strati esterni, più esposti. Le piastre, larghe ben 5 cm, rendono questo ferro semplice e veloce da utilizzare, ideale anche per capelli spessi e lunghi. Così come la temperatura, inoltre, anche la potenza del vapore è regolabile in base alla tipologia di capello, più o meno sottile e delicato.

Secondo le recensioni dei clienti Amazon, questo prodotto consente di ottenere risultati pari a quelli di un salone di bellezza, senza dover neanche spendere una cifra esorbitante.

Pro: la piastra è pensata per proteggere i capelli dai danni del calore, è provvista di una tecnologia a infrarossi, in grado di lisciare le fibre capillari dall'interno, senza ledere la superficie esterna, più fragile.

Contro: la fuoriuscita del vapore, sebbene sia costante, non è talvolta visibile. Tuttavia, le prestazioni del prodotto non vengono inficiate da questa caratteristica.

Temperatura massima: 235° C

Rivestimento piastre: ceramica.

Styling finale: capelli lisci.

12. La piastra a vapore ST395E Pro Steam di BaByliss

La migliore piastra in titanio per capelli lisci a lungo

Ideale per chi ha poco tempo da dedicare allo styling ed è in cerca di una soluzione che assicuri capelli lisci a lungo, la ST395E Pro Steam di BaByliss è la migliore piastra a vapore per risultati duraturi garantiti.

Dotata di 5 livelli di temperatura regolabili, da 170° fino a 230°, rivestimento in titanio per un riscaldamento più rapido delle piastre, pettine retrattile e funzione ionica, per eliminare l'effetto crespo e l'elettricità, assicura i risultati desiderati in poco tempo, e rende i capelli lisci, morbidi e più idratati.

Inoltre, il sistema Advanced Ceramics Heating consente una distribuzione costante e uniforme del calore, per offrire il massimo del potere lisciante su ogni ciocca.

Secondo le recensioni degli utenti Amazon, il prodotto è perfetto per uno styling durevole, fino a 4 giorni, e un liscio impeccabile.

Pro: questa piastra è in grado di donare luminosità e idratazione ai capelli più crespi e spessi, non secca né sfibra le fibre capillari e garantisce un risultato eccellente che dura a lungo.

Contro: il filo della piastra potrebbe risultare corto rispetto a quelle delle precedenti. Tuttavia, basterà prestare più attenzione durante la stiratura e i risultati saranno in ogni caso garantiti.

Styling finale: capelli lisci.

Temperatura massima: 230° C

Rivestimento piastre: titanio.

Perché acquistare una piastra a vapore?

Quando si decide di acquistare uno strumento per lisciare la propria chioma e si ha a cuore la salute del capello, è sempre meglio optare per una piastra a vapore piuttosto che per quella tradizionale.

Le motivazioni sono molteplici. Vediamo insieme quali.

Idratazione: grazie al getto di vapore, i capelli assorbono l'acqua e mantengono il grado di umidità necessario a evitare l'effetto crespo.

Zero danni: questo tipo di piastra preserva la chioma dai danni del calore diretto, non secca e non indebolisce i capelli.

Styling duraturo: la piastra a vapore garantisce un risultato durevole, simile a quello di un salone di bellezza.

Ottimo rapporto qualità-prezzo: questo tipo di ferro ha un costo uguale o di poco superiore rispetto a quello tradizionale, che però secca e indebolisce le fibre capillari.

Come utilizzare la piastra a vapore?

La piastra a vapore si utilizza in maniera molto simile a quella statica. Tuttavia, scopriamo insieme quali sono i passaggi per una stiratura perfetta e senza danni:

riempire il serbatoio – interno o esterno – con il dosatore presente nella confezione;

accendere la piastra;

selezionare la temperatura desiderata in base alla tipologia di capello;

scegliere, se presente, l'opzione che regola la potenza del vapore;

attendere pochi secondi che le impostazioni siano correttamente configurate;

passare la piastra su una ciocca di capelli, più o meno spessa a seconda della larghezza delle barre;

procedere come al punto precedente fino a completare tutta la chioma.

Come scegliere la piastra a vapore più adatta a ogni tipo di capello

Ma come scegliere la piastra a vapore più adatta ai propri capelli e alle proprie esigenze?

Di seguito troverete una serie di importanti fattori, utili per guidarvi nella selezione del ferro migliore per voi.

Rivestimento delle piastre

La piastra a vapore presenta design molto diversi, a seconda del materiale di rivestimento delle barre:

Rivestimento in tormalina: realizzate con un minerale indicato per capelli spenti e secchi, in grado di emettere ioni negativi e rendere la capigliatura più brillante e sana.

Rivestimento in titanio: si tratta di un materiale più rapido nel riscaldarsi, ideale per capelli trattati, leggero e semplice da passare sulle ciocche. Rivitalizza i capelli grazie alla capacità di emettere ioni d'argento.

Rivestimento in ceramica: sono quelle più diffuse, adatte a chi ha i capelli danneggiati e utilizza la piastra tutti i giorni.

Le lamine delle piastre a vapore, inoltre, possono essere più o meno larghe, a seconda del tipo di chioma per cui sono progettate. A chi ha capelli lunghi e folti, per esempio, consigliamo di optare per piastre con barre più ampie. Chi, al contrario, ha più tempo e ama sperimentare anche con le acconciature mosse e ondulate, suggeriamo di comprare una piastra a lamine strette, magari con design arrotondato.

Per ottenere il massimo della fluidità, infine, è sempre meglio sceglierne una con barre flottanti, in grado di adattarsi alle ciocche.

Lunghezza del cavo

Per un'esperienza di stiratura semplice e veloce, meglio optare per piastre a vapore dotate di cavo lungo e girevole, in grado di agevolare i movimenti e consentire al ferro di adattarsi al meglio alle ciocche.

Capacità del serbatoio

Il serbatoio di una piastra a vapore può essere sia esterno che interno, di diversa capacità (dai 30 ai 40 ml) e andrebbe riempito a ogni stiratura con acqua demineralizzata, per evitare la formazione di calcare.

Chi ha capelli particolarmente folti e lunghi potrebbe aver bisogno di ricaricare il serbatoio anche due o tre volte. Per ovviare a questo inconveniente potreste acquistare un ferro a vapore con serbatoio da minimo 40 ml.

Temperatura regolabile

La temperatura è senza dubbio un fattore importante da considerare per ottenere risultati ottimali. Per i capelli sottili e tendenti a spezzarsi si consiglia di impostarla intorno ai 170°/190°. Se, al contrario, avete una chioma difficile e folta, meglio predisporre una temperatura più alta, anche intorno ai 230°.

In ogni caso, per proteggere il capello da eventuali danni, anche minimi, è bene applicare un termoprotettore prima della fase di stiratura vera e propria.

Emissione di vapore

Alcune piastre consentono di regolare la potenza del vapore, a seconda della qualità del capello e della facilità con cui tende a lisciarsi.

Le modalità di emissione del vapore sono diverse e variano in base al tipo di piastra:

erogazione continua: è tipica delle piastre più professionali, il vapore fuoriesce dall'accensione fino allo spegnimento, senza interruzioni o necessità di riattivazione;

erogazione con tasto di attivazione: si ritrova soprattutto nelle piastre 2 in 1, con funzione vapore integrata, attivabile premendo fino in fondo il pulsante preposto;

erogazione con sensore integrato: è la piastra che consente un maggior risparmi energetico e idrico poiché il vapore fuoriesce solo quando le barre si toccano e stirano la ciocca di capelli.

Spegnimento automatico

Se vi capita di dimenticare la piastra accesa, la funzione di spegnimento autonomo è la soluzione per preservare l'elettrodomestico e risparmiare energia. Dopo 60 minuti dall'accensione, infatti, la maggior parte delle piastre a vapore si spegne in automatico, senza necessità di premere il tasto off.

Tipo di capello

La tipologia di capello è una variabile da considerare quando si acquista una piastra a vapore. Se, per esempio, avete i capelli facilmente modellabili e sottili, potreste optare per quella a barre strette e arrotondate come la Bellissima Steam Elixir di Imetec, per creare sia un liscio impeccabile che onde morbide e naturali. Se, al contrario, la vostra chioma è folta e riccia, dovreste preferire quella a lamine larghe, come la Demeliss Titanium di Saint Algue o la ST395E Pro Steam di BaByliss.

Marche

Il brand è un criterio fondamentale nell'acquisto della migliore piastra a vapore. Le marche più note, sinonimo di qualità garantita sono:

Imetec

BaByliss

Jean-Louis David

Revamp

iGutech

Remington

Saint Algue

L'Oréal Professionnel Paris

My Steam

Quanto costa una piastra a vapore?

Le piastre a vapore hanno un costo che varia all'incirca tra i 50€ e i 100€, a seconda delle funzionalità dell'elettrodomestico. Se desiderate un risultato più professionale, però, spendere qualcosa in più vi garantirà risultati invidiabili, da salone di bellezza.

Dove acquistare le migliori piastre a vapore

Le migliori piastre a vapore possono essere acquistate sia nei negozi fisici, di elettronica o specializzati nella cura del capello, sia online, in particolare su Amazon, che offre spesso offerte e sconti nella sezione dedicata a questo elettrodomestico così utile e benefico per una chioma luminosa, liscia e sana.