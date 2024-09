video suggerito

Migliori cavi ethernet: classifica e guida all’acquisto dei modelli del 2024 Un confronto tra i migliori cavi ethernet venduti nel 2024 e selezionati in base al rapporto qualità prezzo e alle caratteristiche tecniche, per un trasferimento di dati veloce e sicuro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 5

I cavi Ethernet sono dei fili elettronici utili per il trasferimenti di dati da un dispositivo a un altro e che hanno la funzione di trasportatori di internet e possono essere usati anche per mettere in connessione un PC a stampanti, scanner e altri dispositivi periferici. L'esigenza di avere una connessione cablata può nascere quando la rete Wi-Fi di casa non è capace di fornire una connessione efficace e stabile, un tipo di connessione che può servire in particolar modo agli appassionati del gaming, a chi ha intenzione di vedere un film in streaming o di giocare ai videogiochi utilizzando consolle di ultima generazione, come la PS5.

Anche se possono sembrare tutti uguali, in realtà ogni cavo Ethernet può essere diverso da un altro. In commercio sono disponibili diversi modelli che si suddividono principalmente in categorie (Cat.): Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7, Cat.7a, Cat.8, da scegliere in base all'utilizzo o se, ad esempio, si dispone di fibra ottica o meno.

In questa guida all'acquisto, dopo aver chiarito qual è la differenza tra cavo LAN e Ethernet, scopriremo come scegliere e quali sono i migliori cavi Ethernet del 2024 per velocizzare la connessione internet.

Veetop

Il migliore della Cat.8

Consigliato a chi cerca un cavo ethernet: con compatibilità universale; lungo; per una connessione rapida

Dimensioni: 2 m

Pro: ottima qualità costruttiva, risulta molto resistente e flessibile. Non soffre di cali di velocità durante la trasmissione.

Contro: alcuni utenti avrebbero preferito una migliore schermatura da disturbi e interferenze.

I cavi di cat. 8 sono i più veloci e sono perfetti per chi ha bisogno di internet per lavorare. Tra i migliori di questo tipo c'è il cavo Ethernet della Veetop, grazie alla sua elevata velocità di trasferimento dati a 40 Gigabit al secondo, garantisce una linea internet ad alta velocità e può essere usato sia per le reti domestiche, che di business. È un cavo ethernet con compatibilità universale, ideale per per giochi online, Smart Home e altri utilizzi che necessitano di una connessione rapida e affidabile. Si presenta con un design estremamente flessibile, robusto e misura solo 6,5 mm di diametro. Il connettore RJ45 è a prova di torsione con il suo rivestimento in PVC ma la Cat.8 SFTP offre bassa immunità ai disturbi. Risulta essere un cavo utile soprattutto nei casi dove non è ancora presente una connessione a banda larga. In questi casi serve a fare davvero la differenza.

Snowkids

Il migliore di Cat. 7

Consigliato a chi cerca un cavo ethernet: per lunghe sessioni di gioco; compatibile con PS5; ergonomico

Dimensioni: 5 m

Pro: il cavo è ben costruito, bicolore e in nylon ritorto per una maggiore robustezza pur conservando una discreta elasticità. I connettori hanno la linguetta di gomma per proteggere quella in plastica da rotture impreviste.

Contro: il costo è leggermente elevato, anche se giustificato dalle alte prestazioni e dai materiali di qualità utilizzati per realizzarlo.

Se siete amanti del gaming, il cavo giusto per voi è quello di cat. 7, come quello della Snowkids, perfetto per i gamer di console di gioco come PS5 e Xbox. Non solo supporta una larghezza di banda fino a 600 MHz e una velocità di trasmissione di 10 Gbps, ma supporta anche tutte le porte del dispositivo RJ45. Per esempio, è pienamente compatibile con switch di rete, router, ADSL, adattatori, hub, modem, PS3 / PS4 / PS5, TV, PC, Smart TV, Server, laptop, Xbox. Inoltre, Cat.7 Ethernet Patch Cable è adatto a tutti quegli ambienti che richiedono cavi di rete ad alte prestazioni come aziende, applicazioni server e cloud. Anche la velocità durante l'archiviazione, la chat video e lo streaming video HD risulta essere molto veloce.

AmazonBasics

Il migliore di Cat. 6

Consigliato a chi cerca un cavo ethernet: flessibile; per uso domestico; economico

Dimensioni: 1,5 m

Pro: si tratta di un prodotto di fascia media che svolge bene il proprio lavoro. Il rame utilizzato è di buona qualità, ma anche le altre componenti in plastica sono di buona fattura. Molto robusto e, sopratutto, elastico.

Contro: il rivestimento nero di cui è dotato arriva troppo vicino al jack e potrebbe creare qualche difficoltà nell'attacco. Per questo motivo, prima di utilizzarlo, assicurarsi semplicemente che dopo l'inserimento il cavo faccia "click".

Se avete bisogno di avere la connessione stabile in casa, allora dovete procurarvi un cavo ethernet di categoria 6, come il cavo patch della AmazonBasics, con connettori RJ45, è uno dei migliori perché garantisce il mantenimento di una connessione costante e sicura. Perfetto quindi da usare sia in ufficio che a casa. È lungo 1,5 m, possiede un basso livello di schermatura UTP e, con i suoi connettori, assicura una compatibilità universale: per computer, stampanti, server, router, riproduttori digitali della rete, dispositivi di memoria, telefoni VoIP e altre periferiche da ufficio.

Primewire

Il migliore per collegarsi alla PS5

Consigliato a chi cerca un cavo ethernet: realizzato con materiali di qualità; universale; con elevata velocità di trasmissione

Dimensioni: 10 m (sono disponibili diverse lunghezze)

Pro: ottimo cavo con una buona fattura, non eccessivamente costoso e ben schermato. Provato che aumenta notevolmente il valore dei download se viene effettuato uno speed test.

Contro: al momento tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

Se avete una PS5, assicuratevi che il cavo acquistato sia compatibile con la consolle di gioco. Lo è, per esempio, il cavo ethernet Primewire Cat.7 , un cavo per fibra, ideale per reti da 10, 100, 1000, 10000 Mbit, sia per aziende che privati. Adatto per collegare il PC, il portatile, le console di gioco o altri dispositivi a Internet. Spina RJ45 “patch” e cavo realizzati con materiali di ottima qualità: schermatura SFTP PIMF in fogli di alluminio ogni paio di cavi; schermatura esterna a maglia di alluminio e manicotti di protezione in prossimità dei connettori con funzione antipiega per cavo. Completamente retrocompatibile con le versioni precedenti Cat.5e, Cat.5, Cat.6. I conduttori interni in rame solido garantiscono un'elevata velocità di trasmissione fino a 10Gbit/s e una perfetta compatibilità con la connessione in fibra ottica. Conduttore interno in rame di alta qualità e isolamento a zero alogeni.

Rankie

Il cavo compatibile con la fibra

Consigliato a chi cerca un cavo ethernet: di cat.6; universale; non schermato

Dimensioni: 1.5 m

Pro: non presenta nessuna perdita di dati o cali di velocità rispetto a quelli che possono essere gli standard di una connessione internet a casa. In più, l'effetto estetico è molto gradevole e i cavi hanno la giusta flessibilità.

Contro: essendo un po' morbidi, occorre maneggiarli con un po' di attenzione in più.

Il cavo Ethernet Cat.6 della Rankie è adatto per le reti cablate di casa e ufficio. Si tratta di un gruppo di 5 connettori RJ45 che assicurano una connettività universale. La larghezza di banda è elevata fino a 550 MHz e garantisce un trasferimento dati ad alta velocità, fino a 1000 Mbps (1 Gigabit al secondo). Fornisce la connettività universale per PC, server, stampanti, router, switch box, lettori multimediali di rete, NAS, telefoni VoIP, dispositivi PoE, e tanti altri strumenti. Questi cavi non sono schermati.

Qual è la differenza tra cavo LAN e cavo Ethernet?

Vengono erroneamente usati come sinonimi o come termini correlati ma in realtà esistono delle differenze minime, ma nette, che distinguono un cavo LAN da un cavo Ethernet. Infatti, quando si parla di LAN (acronimo di Local Area Network) ci si riferisce a dei cavi che hanno la funzione di coprire un'area geografica limitata, come quella di un'abitazione, di uno studio/ufficio, o comunque ristretta ad uno scambio di informazioni di tipo locale.

L'Ethernet, invece, nasce come un insieme di tecnologie che permette la trasmissione di dati in una rete LAN. In pratica, i cavi Ethernet sono un tipo di LAN, cioè degli strumenti che collegano due hardware relativamente vicini direttamente tra loro, come ad esempio due computer, o un PC e un dispositivo smart.

Vengono utilizzati proprio quando sorge la necessità di realizzare e far funzionare le reti locali (LAN) quando si vuole effettuare il passaggio dei dati e non si vuole/può usare un modem.

LAN, quindi, è un termine che indica un gruppo generico di PC collegati tra loro in un piccolo raggio, mentre, Ethernet è una tecnologia che ha la funzione di descrivere come collegare i computer tra loro.

Come scegliere il miglior cavo Ethernet

Scegliere il miglior cavo Ethernet può risultare più complesso di quanto sembri perché, acquistarne uno sbagliato, potrebbe addirittura condizionare negativamente le prestazioni del trasferimento dei dati. Per questo motivo è importante valutare attentamente alcuni fattori come le categorie, la velocità e la resistenza prima di comprarne uno. Analizziamo insieme questi fattori.

Categorie

Ogni cavo Ethernet ha dei connettori RJ45 che si dividono in categorie (Cat) in base alla capacità di trasportare i dati. Più il numero della categoria aumenta, più la sua velocità in Mhz è maggiore. Ciò che è importante, è scegliere la categoria giusta, tenendo conto di quanto l’hardware riesca a supportare.

Una delle caratteristiche che varia di più è proprio la categoria di un cavo Ethernet. Generalmente, si possono trovare fino a 8 categorie di cavi Ethernet, e ognuno con le sue peculiarità.

Quella scelta di solito per la rete telefonica è la Categoria 1. Se invece si necessita di un trasferimento dati fino a 10 megabit al secondo, allora si può scegliere la Categoria 3. Ci sono poi i cavi di Categoria 5e che riescono a gestire una larghezza di banda fino a 200 MHz, e i cavi Categoria 6 che arrivano fino a 250 MHz e sono ideali per l'uso domestico. Qui si crea un altro gap importante e dai 250 MHz si passa ai 500 MHz con la Categoria 6a che può supportare fino a 10GB di velocità ethernet. Si sceglie la Categoria 7 per raggiungere frequenze che arrivano fino a 600 MHz, mentre la Categoria 7a addirittura arriva a 1 GHz, è dotata di doppia schermatura ed è la migliore tipologia di cavi per le connessioni aziendali. L'ultima è la Categoria 8, la più veloce, perché gestisce frequenze che arrivano a una velocità compresa tra i 25 e i 40 GB.

Velocità

Come abbiamo visto, la velocità cammina di pari passo con la categoria. Dopo la frequenza, è importante anche che godano di una discreta velocità per essere effettivamente utili.

Resistenza

Sia per quanto riguarda il cavo, parte interna ed esterna, che per i connettori, i cavi possono essere più o meno protetti. I migliori hanno il rivestimento di guaina esterna in PVC che li rende flessibili ma resistenti e che ricopre anche i connettori; questi ultimi, a loro volta, possono essere trovati anche placcati d'oro, per renderli più resistenti all'ossidazione del tempo; la schermatura dei fili interni, che può essere doppia o tripla, oltre a proteggere dalle interferenze, preserva per forza di cose i fili da qualsiasi danno.

Prezzo

I cavi Ethernet si possono trovare in vendita in fasce di prezzo differenti. Si parte da un minimo di 3 euro fino ad arrivare a un massimo di quasi 25 euro, prezzi che ovviamente variano in base alle caratteristiche e alle funzionalità. Ad esempio, più la categoria è alta e le prestazioni sono migliori più il prezzo cresce. Così come vale anche per i cavi Ethernet realizzati con sistemi di protezione più all'avanguardia. Ad ogni modo, un cavo a un prezzo basso, non obbligatoriamente equivale a una scarsa qualità.

Qual è il miglior cavo Ethernet per fibra?

Sempre per quel che riguarda la velocità di trasferimento dati, la scelta del cavo Ethernet può dipendere anche dalla presenza, o meno, di una connessione in fibra ottica. Tutti i cavi, come vedremo, si suddividono in base alla categoria di appartenenza e, ad ogni categoria, corrispondono sia un specifica frequenza che una specifica velocità di trasmissione.

Per questo motivo, quando si acquista un cavo Ethernet, se si utilizzano connessioni in fibra che consentono una velocità massima fino a 1 Gbps, bisogna fare attenzione proprio a questo parametro, in modo da evitare di creare rallentamenti all'interno della propria rete. Oltre a scegliere cavi Ethernet che riescano a supportare un'adeguata velocità, il consiglio è quello di optare per cavi schermati che sopportano meglio la distanza e non soffrono di interferenze.

