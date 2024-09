video suggerito

Migliori cuffie wireless per TV: la classifica di settembre 2024 con guida all’acquisto Guida all’acquisto delle migliori cuffie wireless per TV con connessione Bluetooth o a radiofrequenze a bassa latenza, con design ergonomico e realizzate dalle marche più affidabili come Avantree, Samsung, Sony e LG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 8

Le cuffie wireless per TV sono dispositivi ideali per ascoltare la televisione ad alto volume senza disturbare chi ci sta attorno.

Questi prodotti differiscono dalle normali cuffie o auricolari in circolazione per le tipologie di connessione che utilizzano e che le rendono compatibili con ogni genere di televisore, monitor o smart TV di tutte le marche, come ad esempio LG o Samsung, oltre che per la quasi totale assenza di latenza audio o ritardi in genere.

Le cuffie wireless per TV sono ergonomiche e leggere, isolano al meglio l'utente durante l'ascolto, godono di un'elevata autonomia e il loro funzionamento è semplice per chiunque, anziani e bambini inclusi.

Se siete indecisi sul modello perfetto per voi, qui vi lasciamo la nostra classifica delle migliori cuffie wireless per TV di settembre 2024, corredata di guida all'acquisto con cui scoprire le caratteristiche principali di questi dispositivi.

Meliconi HP Comfort

Le cuffie wireless per TV più economiche

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con base inclusa; con tecnologia a radiofrequenze; con padiglioni realizzati con materiali in simil-pelle.

Pro: buona l'autonomia di 8 ore e il sistema di Auto-Tuning per la sintonizzazione automatica delle cuffie con la base.

Contro: il design è quanto mai semplice, ma i materiali con cui queste cuffie vengono realizzate sono resistenti e di buona fattura.

Con un buon paio di cuffie wireless per TV economiche è possibile ascoltare comodamente tutto ciò che viene trasmesso dalla propria TV senza alcuna difficoltà né nel settaggio né nell'installazione, abbastanza intuitiva anche per andare incontro alle esigenze di bambini o anziani. Il tutto, con una buona qualità audio e un volume sufficientemente alto per non perdere alcun dettaglio dei propri programmi TV preferiti.

A dimostrazione di ciò ci sono le Meliconi HP Comfort, un paio di cuffie wireless per TV con base inclusa di buona qualità e comode da indossare anche per lungo tempo, con un'autonomia di 8 ore e alimentate con pile ricaricabili direttamente dalla base.

La peculiarità di queste cuffie risiede, oltre che nel buon rapporto qualità-prezzo e nella piena compatibilità con ogni TV e Smart TV delle marche più diffuse come Samsung, LG e Sony, anche e soprattutto nella gestione del segnale audio: la tecnologia impiegata è infatti quella delle radiofrequenze, con sistema Auto-Tuning che permette una sintonizzazione automatica tra la base (collegata alla TV via cavo AUX) e le cuffie senza fili, oltre che una suddivisione in tre canali di trasmissione disponibili tra cui è possibile switchare per evitare ogni genere di interferenza.

A chiudere, ottima la qualità costruttiva e il form factor comodo e confortevole, con un archetto regolabile e padiglioni con effetto simil-pelle ampi e che non premono troppo sulle orecchie.

Avantree Ensemble

Le migliori cuffie wireless per TV per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con audio potente e alto volume; con design ergonomico per un utilizzo prolungato; con tecnologia Bluetooth 5.0; con base inclusa.

Pro: ottimo l'effetto di riduzione del rumore passiva dato dai padiglioni, una volta che li si poggia alle orecchie.

Contro: il Bluetooth implementato non è di ultimissima generazione, ma ciò non comporta alcun tipo di mancanza né in termini di ritardo dell'audio né in quanto a stabilità del segnale.

Un paio di cuffie wireless per TV che brilli per rapporto qualità-prezzo deve offrire un'ottima autonomia, una trasmissione del segnale stabile, ottima qualità audio e un ampio range di distanza consentito.

A fare ciò sono le Avantree Ensemble, un paio di cuffie pensate per l'ascolto della TV con massima qualità e comfort: difatti, i driver da 40 mm inseriti in cuffia forniscono un audio potente e dettagliato, con alto volume e ottimo equilibrio tra frequenze alte, medie e basse.

Non solo, l'isolamento acustico risulta ottimo grazie a una riduzione dell'audio passiva (ovvero data dalla costruzione stessa delle cuffie e dai materiali impiegati) di prima qualità.

Il ritardo nella sincronizzazione audio, inoltre, è ridotto all'osso: meno di 40ms di latenza audio nella trasmissione del segnale dalla TV alla base, e dalla base alle cuffie. Base e cuffie, inoltre, sono sincronizzate non tramite radiofrequenze, bensì tramite tecnologia Bluetooth 5.0, altamente stabile fino a 30 m di distanza tra i due oggetti.

Proprio la base, inoltre, risulta compatta e dal design semplice ed elegante, con possibilità di collegamento ad ogni televisore dei principali produttori di TV e Smart TV (Samsung, Xiaomi, LG, ecc…) garantita dagli ingressi AUX e RCA da 3.5 mm oltre che da ingresso ottico.

Ottima, infine, l'autonomia: 35 ore di ascolto prima di dover ricaricare la batteria.

Avantree HT4186

Le migliori cuffie wireless per TV leggere

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con form factor da auricolari; sottili e leggere; con base inclusa; con range del segnale elevato.

Pro: ottima l'autonomia che permette un utilizzo di queste cuffie fino a 20 ore consecutive.

Contro: il design, con un cavo che collega entrambi gli auricolari, può non piacere a tutti; ciò detto, la sua comodità nell'utilizzo resta ottima, e il cavo non interferisce in alcun modo coi movimenti del corpo.

Non soltanto cuffie ad archetto: per chi preferisce le configurazioni in ear, non mancano ottime cuffie auricolari wireless per TV con cui godersi i propri programmi preferiti senza alcun tipo di ingombro.

Tra le opzioni presenti sul mercato spiccano le Avantree HT4186, delle cuffie wireless auricolari con conformazione "a collana", ovverosia unite da un unico filo che si può tenere poggiato sul collo per una maggiore stabilità.

Il design dei due auricolari è ergonomico e confortevole, pensato per adattarsi perfettamente all'orecchio senza isolare eccessivamente (utile nel caso di utenti anziani o bambini) mentre la tecnologia di funzionamento è Bluetooth, attraverso cui queste cuffie auricolari si connettono senza fili alla base fornita in dotazione, anch'essa caratterizzata da un design compatto e sottile, e da cui è possibile switchare tra i due canali di trasmissione a disposizione oltre che settare la tecnologia di connessione col TV. Sono infatti tre le opzioni previste: USB, AUX da 3.5 mm, o tramite cavo ottico: più che sufficienti per il collegamento con ogni genere di TV e display.

In termini di prestazioni, queste cuffie Avantree permettono un utilizzo prolungato fino a 20 ore di riproduzione consecutive, con una distanza massima consentita rispetto alla base di 30 metri. Ottima, inoltre, la tecnologia FastStream, che riduce al minimo i possibili ritardi di segnale e permette una sincronizzazione efficace dell'audio.

Più che buono, inoltre, il volume massimo – con anche un'ottima qualità del suono, che risulta abbastanza dettagliato e sempre piacevole.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Le migliori cuffie wireless per TV Samsung

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con tecnologia Bluetooth; dal form factor di cuffie auricolari; perfette per TV Samsung dotate di Bluetooth; impermeabili.

Pro: Audio ad alta definizione, cancellazione attiva del rumore ed Ambient Mode sono i principali aspetti che fanno brillare queste cuffie auricolari.

Contro: l'autonomia non è tra le più elevate della categoria, per quanto sia assolutamente possibile un utilizzo prolungato per lunghe sessioni, anche con la modalità per la cancellazione dei rumori attivata.

Se si cerca un paio di cuffie che si sposi perfettamente con le smart TV di Samsung, una buona soluzione può essere quella di optare per un modello del medesimo produttore.

Per questo, le Samsung Galaxy Buds 2 Pro possono essere la scelta ideale se si cerca comodità, qualità d'ascolto e una connessione perfettamente stabile con tutti i televisori del marchio Samsung, diffusissimo sul mercato delle TV.

Le Galaxy Buds 2 Pro rappresentano la linea premium delle cuffie auricolari di Samsung, e offrono un'audio ad alta definizione, cancellazione attiva del rumore, impermeabilità IPX7 e un design sottile e comodo al punto tale da dimenticarsi facilmente di star indossandole.

Il case in cui arrivano è piccolo e maneggevole, e i tre microfoni incorporati permettono di utilizzare anche i comandi vocali tramite assistente virtuale direttamente su TV.

Inoltre, è presente un'interessante modalità di utilizzo denominata Ambient Mode, che permette – attraverso i microfoni inclusi negli auricolari – di ascoltare anche i suoni circostanti proprio mentre si sta ascoltando la TV tramite cuffie, il ché le rende perfette per chi vuole ascoltare comodamente la televisione ad alto volume senza però mai isolarsi troppo.

Buona, infine, l'autonomia: cinque ore con cancellazione dei rumori attivata, e otto ore con cancellazione dei rumori disattivata.

LG Tone Free FN7

Le migliori cuffie wireless per TV LG

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con tecnologia Bluetooth; con form factor da cuffie auricolari; con elevata autonomia; ideale per TV LG.

Pro: ottima la funzione di Accoppiamento Automatico per una connessione istantanea con i device vicini.

Contro: I comandi touch possono risultare inizialmente fastidiosi in quanto particolarmente sensibili; presaci l'abitudine, però, diventano una vera e propria caratteristica must.

In caso si disponga di televisori LG, piuttosto comuni e particolarmente apprezzati nel mercato attuale delle smart TV, si può allora prendere in considerazione un paio di cuffie della medesima marca da far combaciare al proprio device tramite Bluetooth.

In tal caso, la scelta potrebbe facilmente ricadere sulle LG Tone Free FN7, un paio di cuffie auricolari d'alta fascia con connessione Bluetooth che funziona tramite tecnologia di Accoppiamento Automatico, sistema audio di qualità Meridian, cancellazione attiva del rumore e triplo microfono con cui interagire con la TV tramite comandi vocali.

La batteria inclusa offre un'autonomia di ben 21 ore in totale, e il case di ricarica (che supporta anche la ricarica wireless) si basa sulla tecnologia UVnano, utile a rimuovere il 99,9% dei batteri presenti.

Tra le sue caratteristiche di spicco, inoltre, troviamo una connessione Bluetooth veloce e stabile (5.0), possibilità di equalizzazione dell'audio via software e scelta tra quattro diversi profili audio pre-impostati, la presenza dell'utile Ambient Mode per evitare un isolamento eccessivo e comodi comandi touch per alzare e abbassare il volume, mettere in pausa o richiamare l'assistente vocale.

A chiudere, queste LG dispongono di ricarica rapida e sono impermeabili, con classificazione IPX4.

Sony MDR-RF895RK

Le migliori cuffie wireless per TV con riduzione del rumore

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con base di ricarica inclusa; con ampia batteria; con ANC.

Pro: la portata di 100 m e il design comodo e leggero di queste cuffie le rendono tra le soluzioni più apprezzate sul mercato.

Contro: non particolarmente rapidi i tempi di ricarica delle cuffie, ma la buona autonomia della batteria (circa 20 ore) compensa e giustifica una ricarica più lenta.

Le cuffie wireless per TV con riduzione attiva del rumore consentono un maggiore isolamento dall'ambiente circostante mentre le si usa. Ciò avviene tramite dei driver appositi, che non sempre vengono implementati dai competitor in questa tipologia di prodotti.

Fa eccezione Sony, che con le Sony MDR-RF895RK propone un paio di cuffie di fascia medio-alta di ottima fattura che si caratterizza per un un design elegante, compatto e confortevole nell'utilizzo, una batteria capiente da 20 ore di autonomia e una qualità d'ascolto di prima categoria, con un driver dedicato da 40 mm che offre una buona resa dei dettagli sonori, un volume alto e una riduzione dei rumori esterni (via software) di qualità, per un isolamento ottimale ogni qual volta ci si vuole immergere nei propri programmi TV preferiti (ma con possibilità di regolazione, nel caso le cuffie vengano utilizzate da anziani).

La distanza massima consentita dalla base inclusa in confezione è di addirittura 100 metri, e il segnale risulta essere sempre stabile e veloce, con una latenza dell'audio ridotta al minimo.

Le possibilità offerte per la connessione della base al televisore sono le classiche: jack da 3.5 mm, RCA e cavo ottico. Proprio la base, inoltre, risulta essere elegante e dal design salvaspazio, poiché si sviluppa verticalmente e si mantiene sottile.

Sony WH-CH720N

Le migliori cuffie wireless per TV con Bluetooth

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con tecnologia Bluetooth; con ampia batteria; con ANC e Ambient Mode; con connessione Multipoint per passare rapidamente tra due dispositivi memorizzati.

Pro: il peso di queste cuffie stupisce: sono tra le più leggere sul mercato, pur avendo un design over-ear.

Contro: nella colorazione nera, possono non risultare particolarmente originali per design; più interessanti e visivamente appaganti le colorazioni blu e bianca.

Nel caso in cui si disponga di una smart TV, non è improbabile che si abbia un modello con tecnologia Bluetooth incorporata e pronta all'uso. Questo potrebbe spingere, dunque, all'acquisto di un paio di cuffie wireless che possano funzionare in connessione con una TV senza necessariamente l'utilizzo di una base.

Per questo, risultano ideali le Sony WH-CH720N, un paio di cuffie che si contraddistingue per un'elevata resa sonora, autonomia di oltre 35 ore di durata, connessione Multipoint per passare velocemente da un dispositivo memorizzato ad un altro, e cancellazione attiva del rumore tramite software.

Si tratta di cuffie dalla qualità audio ottimale sia per ascoltare musica che per seguire film, serie TV e video in streaming con massima resa sonora (ne è un'ulteriore certificazione la presenza di tecnologia 360 Reality Audio Certified) e un elevato confort quando le si indossa, dovuto anche al peso leggerissimo di queste cuffie (tra le più leggere cuffie over-ear sul mercato) e al comodo archetto regolabile.

Ottima, poi, la connessione con Smart TV Sony e più in generale con tutti i dispositivi dotati di Google TV OS.

Sennheiser RS 195-U

Le migliori cuffie wireless per TV in assoluto

Consigliato a chi cerca delle cuffie wireless per TV: con tecnologia a radio-frequenze; con design over-ear; con elevato range di trasmissione (fino a 100 m); con riduzione del rumore attiva e diversi profili audio pre-impostati tra cui scegliere.

Pro: la qualità audio di questo dispositivo è tra le più elevate della categoria, complice l'ottimizzazione e la calibrazione in ogni minimo dettaglio di Sennheiser.

Contro: il design non è tra i più eleganti e moderni, ma la comodità di queste cuffie resta un fattore più che positivo.

Alta qualità audio, range elevato di trasmissione del segnale per coprire ogni distanza, buona autonomia e un design comodo da indossare anche per lungo tempo, il tutto ad un buon rapporto qualità-prezzo. Questo è quanto deve offrire un paio di cuffie wireless per TV che possano essere definite premium sotto ogni punto di vista.

Questa definizione potremmo certamente affibiarla alle Sennheiser RS 195-U: un paio di cuffie wireless pensate per essere utilizzate in coppia con TV di ogni marca e tipologia, dalle smart TV di Samsung, LG, Sony e altri marchi diffusi sul mercato, fino a vecchi televisori con semplice ingresso audio da 3.5 mm.

La qualità audio digitale è elevata e ricca di dettaglio per godere a pieno non solo di programmi TV ma anche di film, serie TV e contenuti online in streaming, anche riprodotti con alta risoluzione sia video che audio.

Queste cuffie, inoltre, dispongono di profili di equalizzazione personalizzabili per mettere in risalto determinati aspetti di ciò che si sta guardando, come l'enfasi sui bassi o sulle frequenze alte e medie, per apprezzare di più i dialoghi di un film o le esplosioni in una scena d'azione. Non manca, poi, la tecnologia per la riduzione attiva del rumore, utile ad un maggior isolamento acustico.

La batteria offre un'autonomia di circa 18 ore e la ricarica avviene tramite collegamento con la base inclusa in confezione (elegante e sottile, perfetta per risparmiare spazio e collocarla comodamente anche nei punti più stretti delle proprie stanze), mentre la distanza massima coperta dal raggio d'azione delle cuffie è di circa 100 m.

Il design restituisce una sensazione di solidità e i cuscinetti presenti sia sui padiglioni che sull'archetto regolabile rendono queste cuffie comode anche se le si tiene sul capo per diverse ore.

A chiudere, stabile e veloce è il segnale digitale tra cuffie e base, con un ritardo nell'audio ridotto ai minimi termini.

Come scegliere delle buone cuffie wireless per TV

Come è possibile vedere dalla nostra classifica, le cuffie wireless per TV rappresentano un segmento di mercato ricco di specifiche tecniche e caratteristiche a cui badare.

Dunque, può non essere semplicissimo orientarsi nel mare di prodotti offerti dai vari produttori: per questo, vi proponiamo la nostra guida all'acquisto in cui spieghiamo in modo semplice e chiaro le caratteristiche principali delle cuffie wireless per TV.

Formato

Quando si parla di "formato", nel caso di apparecchi audio come le cuffie si intende soprattutto il loro form factor e, di conseguenza, la loro "indossabilità". Le cuffie wireless per TV sono presenti sul mercato in due diversi formati: cuffie auricolari e over ear. Sono questi, infatti, i formati prediletti dai produttori per coniugare un'elevata qualità audio ad un'alta comodità e adattabilità una volta che si indossano le cuffie.

Il primo formato, quello delle cuffie auricolari, è il più piccolo, sottile e leggero: corrisponde ai classici auricolari da inserire direttamente nelle cavità dell'orecchio, e risultano spesso essere collegati tra loro solo con un semplice laccetto, largo e che non infastidisce nei movimenti. Il secondo formato, quello delle cuffie over-ear, è il più classico per questi device: padiglioni molto grandi e contornano l'intero orecchio, collegati tra loro grazie a un archetto da posizionare sul capo. L'effetto che ne deriva è, molto spesso, quello di un audio più avvolgente e con una migliore distribuzione del suono. Oltretutto, è con questo formato che vengono realizzate principalmente le cuffie di fascia alta, con un supporto all'audio ad alta risoluzione.

Connettività e frequenze

La connettività di una cuffia wireless per TV si può basare su due principali tecnologie: le radiofrequenze e il Bluetooth.

Oggigiorno, la qualità del segnale e soprattutto dei dati trasmessi (e quindi, in soldoni, della qualità del suono) è assolutamente comparabile, con entrambi le tipologie di prodotto che permettono l'ascolto di audio in alta risoluzione e con una latenza di segnale praticamente impercettibile.

La differenza tra le due tecnologie, dunque, sta tutta nel sistema di connessione alla TV stessa: un paio di cuffie con tecnologia a radiofrequenze, infatti, può andare bene con qualunque televisore (anche quelli più datati) poiché verrà fornita con una base di ricarica che fa anche da centro diffusore del segnale audio wireless, e che può essere connessa alla TV tramite cavo (solitamente, tramite jack AUX da 3.5 mm), mentre invece le cuffie Bluetooth vengono collegate direttamente alle TV che già supportano questa specifica tecnologia, senza alcun elemento intermedio. Ciò cambia, però, quando si dispone di una TV non dotata di modulo Bluetooth: in quel caso si può optare per l'acquisto di un ricevitore esterno da collegare via cavo al televisore per trasmettere wireless alle cuffie il segnale audio, ma attenzione, poiché non sempre i risultati qualitativamente parlando possono essere paragonabili a quelli di un paio di cuffie a radiofrequenza con apposita base. Meglio, dunque, optare per delle cuffie Bluetooth solo quando si dispone di TV che già lo integrano.

Autonomia

L'autonomia di un paio di cuffie wireless per TV può variare molto in base al modello scelto, con prodotti che restano sotto le 10 ore di carica e altri che invece arrivano tranquillamente oltre le 20 ore. Ciò può differire in base a molteplici fattori, come la disponibilità di ricarica rapida (spesse volte implementata nel caso in cui non si vengano montate batterie particolarmente capienti), la tecnologia di connessione impiegata o anche la destinazione d'uso di queste cuffie.

Difatti, un paio di cuffie pensate esclusivamente all'utilizzo per TV (ovvero tutte quelle a radiofrequenza) avranno batterie non troppo capienti, ma con basi per la ricarica efficienti e veloci che ricaricheranno le cuffie ogni volta che le si poggerà sulle basi stesse quando avremo finito di usarle.

Invece, un paio di cuffie Bluetooth, adatte magari anche ad ascoltare musica mentre si è fuori casa o che sono pensate anche per un utilizzo al PC o con altri device, avranno invece batterie tendenzialmente più capienti, poiché in quel caso l'obiettivo sarà quello di dover ricaricare il dispositivo meno volte (e per meno tempo) possibile, e di avere sempre carica a sufficienza quando si è fuori casa.

Funzionalità

Tra le funzionalità che si possono ritrovare in un paio di cuffie wireless per TV troviamo ad esempio il supporto alla ricarica rapida e quello all'audio ad alta definizione, perfetto per cogliere anche i più piccoli dettagli di film, serie TV e contenuti in chiaro, on demand o anche in streaming, oltre a delle specifiche modalità, come la riduzione attiva del rumore, la cancellazione attiva del rumore e l'Ambient Mode.

La prima modalità, presente in numerosi prodotti (sia Bluetooth che a radiofrequenze) consente di isolarsi maggiormente una volta indossate le cuffie tramite una riduzione importante dei decibel percepiti dei rumori esterni, mantenendo un grado di contatto con l'ambiente esterno ridotto al minimo.

La seconda modalità, invece, elimina del tutto i rumori attorno a sé, isolando completamente l'ascoltatore e facendolo concentrare solo sui suoni provenienti dal segnale audio trasmesso alle cuffie: si tratta di una modalità pensata, inoltre, per tutte quelle cuffie e auricolari da portare in giro (dunque non solo ad esclusivo utilizzo per la visione di contenuti in televisione).

Infine, la modalità Ambient Mode è un importante strumento per chi vuole godere a pieno della qualità audio dei programmi e film che si stanno guardando in TV senza però perdere mai contatto col mondo esterno.

Il suo funzionamento si basa sull'acquisizione da parte dei microfoni incorporati nelle cuffie di tutti i suoni che ci circondano, così che vengano filtrati e permettano di concentrarci comunque sull'ascolto dell'audio in TV, ma facendo sì che si abbia anche sempre percezione di rumori esterni (pensiamo ad esempio a un telefono che squilla o un citofono che suona).

Design

Il design delle cuffie wireless per TV, che si tratti di modelli auricolari o over-ear, sono studiati per risultare quanto più confortevoli possibile, soprattutto in vista dell'atteggiamento rilassato che assumiamo quando guardiamo la televisione, poggiati sul divano o anche sdraiati sul letto.

Per questo, è importante che questi device non risultino mai troppo pesanti o ingombranti, oltre all'essere realizzati con materiali traspiranti e con padiglioni (nel caso delle over-ear) confortevoli e spaziosi abbastanza per le orecchie. È importante, inoltre, che questi dispositivi risultino ampiamente regolabili per adattarsi anche al capo più fragile di un bambino, o al fine di non risultare troppo scomodi nel caso di utilizzo da parte di un utenza anziana.

Una soluzione particolarmente comoda, inoltre, per le cuffie auricolari può essere quella di rendere i due altoparlanti completamente slegati l'uno dall'altro; se sono invece collegati, lo sono con un cavo sottile e non troppo lungo, così da poter stare tranquillamente sul collo senza incagliarsi in giro per l'ambiente in cui siamo.

Come si collegano le cuffie wireless per TV al televisore

Collegare le cuffie wireless alla propria TV è quanto mai semplice sia che si acquistino cuffie Bluetooth, sia che siano invece dotate di tecnologia a radiofrequenze. In entrambi i casi, infatti, una volta valutato che il proprio televisore abbia tutto l'occorrente per l'installazione (dunque sia dotato di Bluetooth nel primo caso, o di un ingresso AUX o per cavo ottico nel secondo), non servirà altro che procedere per alcuni step.

Nel caso delle cuffie Bluetooth, nello specifico, bisognerà metterle in pairing (ovvero in modalità di "ricerca" per nuovi dispositivi a cui connettersi), solitamente attraverso la pressione prolungata di una combinazione di tasti, e fare lo stesso con la TV, andando nelle impostazioni e facendo partire la ricerca dei dispositivi disponibili. Una volta fatto ciò su entrambi i dispositivi, la TV dovrebbe trovare nei dintorni le vostre cuffie e, cliccando sul loro nome col telecomando del televisore, l'accoppiamento avverrà automaticamente.

Diverso il discorso, invece, per le cuffie dotate di tecnologia a radiofrequenze. I passaggi, forse, sono addirittura più semplici: basterà infatti collegare tramite cavo AUX o ottico la base di ricarica delle cuffie (che viene fornita in dotazione a tutti i dispositivi di questo tipo), e da lì settare sia la base che le cuffie sullo stesso canale trasmettitore (ce ne sono solitamente almeno tre, contrassegnati dai numeri 1, 2 e 3 e selezionabili tramite uno switch fisico o tramite la pressione di un tasto).

Da qui, le cuffie saranno automaticamente collegate alla base (la scelta dei canali può essere importante anche e soprattutto per evitare interferenze, dunque se il primo tentativo non riesce sarebbe bene provare prima tutti i canali a disposizione), e la base sarà collegata alla TV. Il segnale audio, dunque, passerà dalla TV alla base via cavo, e dalla base alle cuffie via wireless.

Quanto costano delle buone cuffie wireless per TV

Le cuffie wireless per TV hanno un costo che può oscillare tra i circa 60 e gli oltre 300 euro, sia per modelli Bluetooth che per dispositivi a radiofrequenze.

Si tratta di prezzi che variano in base alle fasce di prezzo del mercato, con prodotti che si orientano tra i 60 e i 100 euro per la fascia bassa del mercato, tra i 100 e i 250 per la fascia media, e oltre i 300 euro per la fascia alta.

Non mancano, però, numerose offerte e sconti che aumentano ancor di più il già elevato rapporto qualità-prezzo di questi prodotti.

Le migliori marche che producono cuffie wireless per TV

In caso non si abbia particolare dimestichezza con le caratteristiche tecniche che abbiamo osservato nella nostra guida all'acquisto, un buon punto di partenza da cui cominciare a orientarsi per la scelta del prodotto perfetto per sé può essere quello di affidarsi ai migliori produttori di cuffie wireless per TV. Tra questi, troviamo sicuramente Meliconi, Avantree, Samsung, LG, Sony e Sennheiser.

Per pressoché ogni nome tra quelli riportati, parliamo di aziende ampiamente riconosciute sul mercato e con un grande apprezzamento da parte del pubblico mondiale. Tra queste, però, riconosciamo in primis Avantree come azienda particolarmente addentro al mercato delle cuffie wireless specificatamente per TV, con ampio successo di mercato e un vasto pubblico che apprezza le numerose linee di prodotti offerti. Meliconi, invece, è un'azienda italiana incentrata sulla tecnologia a tutto tondo, con dispositivi per i propri sistemi di intrattenimento casalinghi come cuffie wireless per TV ma anche telecomandi e supporti per televisioni o monitor, antenne TV o cavetteria di vario tipo.

Sony e Sennheiser, invece, sono due aziende internazionali fortemente riconosciute per l'impronta personale e di elevata qualità che hanno dato al mercato per quanto concerne i dispositivi audio di vario tipo, e che anche nell'ambito delle cuffie wireless per TV riconfermano il loro valore produttivo.

Chiudono Samsung ed LG, estremamente apprezzate nel campo della multimedialità in genere, con dispositivi all'avanguardia sia nell'ambito video (con monitor e TV tra i più apprezzati sul mercato in pressoché ogni fascia di prezzo) che audio, specialmente per quel che concerne auricolari Bluetooth. Entrambe, inoltre, sono tra le leader nel mercato di smartphone e device smart in generale.

