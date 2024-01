Migliori smart TV: la classifica di gennaio 2024 con i modelli delle marche più apprezzate Guida all’acquisto di Gennaio 2024 delle migliori smart tv con pannelli LED, QLED e OLED, selezionate tra i modelli delle migliori marche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 13

Con una smart TV è possibile vedere praticamente di tutto, partendo dai classici canali del digitale terrestre e arrivando alle principali piattaforme streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ o anche Youtube e Twitch.

Che si abbia un occhio attento a tutte le caratteristiche di un pannello LED, QLED o OLED (che differiscono per tecnologia di retroilluminazione), con anche il desiderio di avere ogni tipo di funzione smart e app disponibili o, ancora, che si apprezzi particolarmente un sistema operativo rapido e ben ordinato, le Smart TV propongono ogni genere di soluzione per ogni fascia di prezzo, garantendo sempre modernità e qualità, specie nel caso di prodotti realizzati dalle migliori marche che oggi occupano il mercato (prime su tutti, Samsung, Sony, LG, Hisense e TLC). Grandi o piccole, di soli 32 pollici o magari da 65", HD o 4K, il mercato continua a crescere e a vedere evolversi i suoi prodotti così da garantire sempre la soluzione nettamente migliore per ogni tasca ed esigenza.

Non solo, tramite le comode porte USB e HDMI, è possibile collegare alla propria smart TV anche prodotti esterni come lettori blu-ray o console attraverso cui guardare film e serie TV in formato fisico, su DVD o blu-ray disc, o magari anche giocare ai videogiochi. Proprio i videogiochi, oltretutto, stanno prendendo piede sempre più nei sistemi operativi delle smart TV più recenti, che difatti offrono la possibilità di scaricare piccoli giochi o applicazioni dedicate allo streaming di prodotti videoludici (ne è un esempio XCloud, l'app ufficiale di Xbox Game Pass).

A monte di ciò, non è errato considerare le smart TV dei veri e propri hub dell'intrattenimento dall'utilizzo variegato e pressoché costante. Ciò, aggiungiamo, giustifica non di poco l'investimento iniziale atto all'acquisto di uno di questi prodotti, la cui qualità – specialmente quando certificata anche e soprattutto dalle principali marche che li producono – garantisce longevità e durevolezza negli anni.

Le smart TV, dunque, costituiscono un vero e proprio standard contemporaneo per quanto riguarda il mercato delle televisioni, al punto tale che perde completamente di senso acquistare una TV che non abbia funzioni smart o possibilità di accesso ad Internet. Questo, d'altronde, è dovuto anche al cambiare delle abitudini circa la fruizione dei propri contenuti preferiti, con una sempre maggiore predilezione verso i contenuti web e streaming.

Certo è, però, che la scelta della soluzione migliore per sé, per quanto certamente esista, non è così facile da scovare proprio in virtù della miriade di caratteristiche a cui è bene badare quando si vuol acquistare un nuovo televisore. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi una classifica delle migliori smart TV, aggiornata a gennaio 2024, con annessa una comoda guida all'acquisto attraverso cui consultare i fattori più importanti per l'acquisto di una TV, spiegati in modo chiaro, semplice ed intuitivo.

Le differenze principali tra i pannelli LED, QLED e OLED

I diversi tipi di pannelli di una smart TV determinano la stragrande maggioranza delle caratteristiche di visione del prodotto, partendo dalla sua luminosità e passando per la resa dei colori e dei contrasti. Quando parliamo di pannelli e dei vari tipi in commercio oggi, ci riferiamo anche e soprattutto al sistema di retroilluminazione che consente la visione delle immagini a schermo; ciascuno dei diversi tipi di pannello, infatti, è retroilluminato in modi diversi.

Oggi, sul mercato si fanno spazio principalmente tre tipologie di pannello diverse: ci riferiamo ai pannelli LED, QLED e OLED, con questi ultimi due che non rappresentano altro se non una diretta evoluzione del primo. I LED basano il loro sistema di retroilluminazione su minuscole fonti di luce (in gergo tecnico, diodi) che, in parole povere, si riposizionano lungo la superficie dello schermo e applicano un diverso colore istante dopo istante per comporre le immagini che andremo a guardare. Il loro impiego è a dir poco comune nella stragrande maggioranza delle smart TV uscite negli ultimi anni per via dell'ottimo rapporto qualità-prezzo che li contraddistingue, sia in termini di produzione e sviluppo per l'azienda, che per l'acquirente finale.

La tecnologia QLED, invece, si basa su una versione rinnovata dei LED, capace di aumentare i contrasti e la saturazione. Il costo in termini produttivi sale, ma per i consumatori non è di certo impossibile muoversi tra la fascia media del mercato delle smart TV e trovare il prodotto perfetto per le proprie tasche che disponga di un pannello QLED di buona qualità. Una declinazione dei pannelli QLED è quella applicata da Samsung con la sua tecnologia proprietaria Neo QLED, che prevede l'utilizzo di diodi ancor più piccoli e in maggior quantità rispetto a quelli di un semplice QLED: ciò garantirà un "controllo" ancor più preciso delle zone di luce e di ombra che le immagini richiedono, garantendo un risultato ancor più naturale e visivamente accattivante.

Infine, a lasciare una traccia come tecnologia attualmente più all'avanguardia nel campo dei display delle smart TV vi sono certamente i pannelli OLED, i quali brillano per luminosità e fedeltà dei colori, con in aggiunta una vera e propria chicca tech: i diodi di un pannello OLED sono in grado di spegnersi del tutto, restituendo all'immagine il cosiddetto nero assoluto, ben diverso dai risultati che si ottengono su altri pannelli ove, semplicemente, viene ridotta al minimo la la luminosità delle fonti di luce per simulare le ombre o i neri delle scene che andiamo a vedere. Questo, di conseguenza, accentua i contrasti sui pannelli OLED e garantisce immagini ancor più fedeli alla realtà. Solo LG, finora, è riuscita ad elevare ancor di più la qualità dei pannelli OLED, grazie ad una tecnologia proprietaria rinominata OLED evo.

Al netto di un prezzo da fascia alta, una smart TV con pannello OLED è ciò che qualunque consumatore che sia in cerca delle migliori esperienze visive possibili deve puntare.

Le migliori smart TV di gennaio 2024

Che si necessiti di smart TV dalle diagonali contenute o che si abbia lo spazio per concedersi lo sfizio di un pannello che campeggi imponente in soggiorno, i prodotti che abbiamo inserito in questa classifica rappresentano alcune tra le migliori alternative che il mercato offre per soddisfare ogni esigenza, con particolare attenzione da parte nostra nello scegliere modelli delle migliori marche, con i pannelli più prestanti (QLED e OLED su tutti), e prettamente dedicate agli utilizzi più comuni, come per esempio la visione di contenuti in streaming o il gaming.

Hisense 32A4FG

La migliore smart TV economica

Consigliato a chi cerca una smart tv: economica; con un ottimo rapporto qualità prezzo; HD; compatibile con assistente vocale.

Pro: il costo contenuto in rapporto alla completezza del pacchetto offerto rendono questa smart TV Hisense una tra le smart TV entry level più apprezzate sul mercato.

Contro: non sarebbe guastata una risoluzione Full HD, anche se giustifichiamo al 100% la scelta di un pannello leggermente meno definito in virtù dell'ottimo prezzo di vendita e, soprattutto, della completezza dell'esperienza utente.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 32 pollici.

Hisense 32A4FG è la prima smart TV di questa classifica, ed è stata scelta per l'eccezionale prezzo di partenza a cui viene venduta in relazione alle funzioni che offre e alla sua resa visiva delle immagini. Questa smart TV monta il sistema operativo proprietario di Hisense, il VIDAA, che permette il facile accesso a tutte le app più comuni delle principali piattaforme streaming. La risoluzione del suo pannello LED è HD Ready, con una buona resa dei colori e un audio soddisfacente. La TV dispone inoltre di ingressi HDMI e USB, mentre l'OS permette la compatibilità con Alexa, garantendo la possibilità di usare i comandi vocali per controllare la TV.

Infine, con le sue cornici sottilissime su tre lati e un'estetica curata, questa smart TV di Hisense non si presenta come un prodotto "da battaglia" rispetto ai fratelli maggiori di fasce più alte, bensì conquista degnamente una sua giusta collocazione in qualunque sala in cui si voglia apporla, divenendo quasi un vero e proprio oggetto di design.

LG 55UR80006LJ

La migliore smart TV per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca una smart tv: al miglior rapporto qualità-prezzo; con un sistema operativo completo; con telecomando magic a puntamento.

Pro: i 55 pollici di questa smart TV 4K ripagano di ogni euro speso, anche in virtù del fatto che il prezzo a cui questo modello di LG viene venduto è tra i più convenienti della categoria.

Contro: avremmo apprezzato una compatibilità con più assistenti vocali, anche se l'esperienza d'uso di Alexa – che è senz'altro tra le voice assistant più diffuse nelle case degli italiani – è ad ogni modo completa e ricca di possibilità, e non fa rimpiangere l'assenza di altri supporti affini.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 55 pollici.

LG 55UR80006LJ, con il suo schermo LED da 55", l'ottimizzazione HDR10 Pro, le numerose modalità di visione e la risoluzione 4K del pannello, si presenta al pubblico come il miglior prodotto per rapporto qualità-prezzo sul mercato. Anche qui ritroviamo la compatibilità con Alexa, mentre a stupire è l'ottimo processore alfa 5 di sesta generazione, che consente di usare il suo Web OS col massimo della fluidità e comodità. Il suo telecomando, inoltre, è un modello della serie magic di LG, che si contraddistingue per la comoda presenza di un puntatore con cui muoversi comodamente tra le varie app e menù che il dispositivo offre. Il pannello ha un refresh rate di 60 Hz, ma ciò nonostante consente ottime performance in ambito gaming grazie all'apposito Game Optimizer di LG e alla resa generale dei colori, senza contare la presenza di default dell'app GeForce Now di NVIDIA, attraverso cui giocare ai propri titoli preferiti in streaming, senza l'utilizzo di un PC o di una console.

LG 32LQ63006LA

La migliore smart TV da 32’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: economica; dall'ottimo rapporto tra diagonale e risoluzione; ricca di funzioni.

Pro: le tante modalità di visione e la compatibilità con Alexa e Google Home garantiscono un'esperienza completa su di una smart TV dal prezzo ben contenuto.

Contro: il design lascia a desiderare per quanto riguarda lo spessore dei bordi, anche se la scelta risulta comunque in linea con i costi ridotti del prodotto; ciò detto, le dimensioni generali del dispositivo restano comunque ottime per una TV da 32 pollici.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 32 pollici.

LG 32LQ63006LA è una smart TV 32 pollici con pannello LED Full HD, e risulta tra le più apprezzate della categoria dai consumatori e dagli esperti del settore. La presenza di modalità pensate ad-hoc da LG per la visione di film o per il gaming, tipicamente presenti sui modelli della casa pensati per la fascia alta del mercato, la rende estremamente all'avanguardia e dall'esperienza premium nonostante il prezzo contenuto. Dispone di Bluetooth per la connessione di dispositivi audio e compatibilità con Alexa e Google Home, e il processore alfa 5 di quinta generazione consente un utilizzo rapido e immediato di tutte le funzioni disponibili. Chiude il tutto una piacevole aggiunta, ovvero gli sport alerts: tramite questa opzione, si può scegliere le proprie squadre del cuore e ricevere notifiche pop-up aggiornate in tempo reale su orari delle partite, risultati live e altre utili informazioni.

TCL 40S5401A

La migliore smart TV da 40’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: dal prezzo contenuto; ricca di funzioni; con sistema operativo Google.

Pro: la grande apertura del sistema operativo Google TV a dispositivi di mirroring rende questa smart TV un prodotto perfetto per chi vuole un dispositivo che si estenda a vari utilizzi.

Contro: è un peccato che sia presente solo una porta USB, anche se possiamo ritenerlo un valido compromesso in virtù della presenza di un ingresso AUX, meno comune sulle TV degli ultimi anni.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 40 pollici.

Con un prezzo altamente competitivo e una risoluzione Full HD più che valida per il suo pannello da 40", la smart TV TCL 40S5401A è un'alternativa eccellente tra le televisioni con questa diagonale. Il pannello montato è un LED, con una buona resa dei colori e una valida ottimizzazione HDR; il sistema operativo è il Google TV, con piena compatibilità con Google Assistant per i comandi vocali e Chromecast per il mirroring di contenuti da smartphone, tablet o PC. Infine, non manca un buon numero di porte per cavetteria varia, come 2 HDMI, 1 USB, porta LAN, cavo ottico e ingresso AUX.

Hisense 43E78HQ

La migliore smart TV da 43’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: dall'ottimo rapporto qualità-prezzo; con sistema operativo rapido e intuitivo; con tecnologia Dolby Vision; ricco di app.

Pro: la qualità del pannello QLED con HDR Dolby Vision rende questa smart TV Hisense da 43 pollici un'ottima soluzione per chi ha spazi precisi a cui attenersi senza compromessi in termini di resa grafica.

Contro: il pannello QLED non ha una particolare ottimizzazione proprietaria come accade per altre marche, ciò però non esclude la notevole qualità del risultato finale, ben superiore rispetto al prezzo pagato.

Tipologia di pannello: QLED.

Diagonale: 43 pollici.

Con la Smart TV Hisense 43E78HQ entriamo per la prima volta in questa classifica nell'ambito delle TV 4K con tecnologia QLED, maggiormente ottimizzata nella resa dei colori e delle ombre rispetto ai più comuni LED. Un pannello da 43 pollici con modalità HDR Dolby Vision e un sistema operativo ricco di app e funzioni (come, ad esempio, la Game Mode) rendono questa smart TV di Hisense un prodotto ottimo per il prezzo a cui viene venduta. Fa non poco piacere la presenza del Bluetooth e di Alexa come assistente vocale, e l'OS VIDAA 5.0 di Hisense è comodo e intuitivo, nonché aggiornato con tutte le principali app di streaming.

SAMSUNG Crystal Serie CU7000

La migliore smart TV da 50’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: con sistema operativo aggiornatissimo e molto personalizzabile; con audio 3D; con intelligenza artificiale per la regolazione dei volumi.

Pro: l'Adaptive Sound è una tecnologia che aumenta non di poco il valore finale di questa smart TV, che nonostante ciò mantiene un prezzo abbordabile e ben al di sotto delle sue reali qualità.

Contro: sarebbe stato maggiormente apprezzato un pannello QLED, ma l'ottimizzazione della serie Crystal di Samsung garantisce risultati eccezionali anche con pannelli LED, senza contare la più che abbondante ottimizzazione lato audio, che giustifica le scelte produttive effettuate.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 50 pollici.

SAMSUNG Crystal Serie CU7000 è una smart TV del 2023 tra le più apprezzate nella sua fascia di prezzo, con un pannello LED da 50" UHD 4K e l'ottimizzazione tipica della serie Crystal di Samsung. Si tratta di una smart TV assolutamente all'avanguardia in ambito software, con un Tizen OS rapido e di facile lettura, aggiornatissimo e con molte opzioni tramite cui personalizzare la propria esperienza, partendo dalle modalità di visione e arrivando all'audio surround 3D, con tanto di tecnologia Adaptive Sound basata su intelligenza artificiale, utile per il livellamento automatico dei volumi in base alle diverse scene che stiamo guardando.

Samsung TV QE55Q75CATXZT

La migliore smart TV da 55’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: dall'immagine dettagliata e brillante; dall'audio 3D; che si integri bene con le soundbar; con assistenti vocali.

Pro: quello montato su questa smart TV Samsung da 55" è uno dei pannelli QLED dagli standard qualitativi più elevati in questa fascia di prezzo, che restituisce un'immagine sempre ottimamente definita nonostante la diagonale particolarmente ampia dello schermo.

Contro: manca l'HDR Dolby Vision, che è in ogni caso "sostituito" dalla tecnologia Quantum HDR, particolarmente apprezzata dagli esperti della categoria per i risultati più che soddisfacenti in termini di ottimizzazione dell'immagine.

Tipologia di pannello: QLED.

Diagonale: 55 pollici.

Con Samsung TV QE55Q75CATXZT si ritorna alla diagonale di 55" con uno dei prodotti più completi e rifiniti della categoria. Il pannello QLED 4K basato su tecnologia Dual LED, l'ottimizzazione software Quantum HDR e le cornici sottilissime lo rendono un prodotto che rapisce al primo sguardo, e l'ottima componentistica hardware lo rende sempre ben aggiornato e solido in tutte le sue funzioni e possibilità. L'integrazione di Bixby e Alexa come assistenti vocali, poi, completano l'esperienza utente e rendono il funzionamento del dispositivo ancor più comodo e immediato. Chiude il tutto l'audio surround 3D con tecnologia Q-Symphony, che prevede un dialogo diretto con le soundbar Samsung, in caso se ne disponga, così da utilizzare tutte le fonti audio disponibili per un risultato coinvolgente e comprensivo anche dei più piccoli dettagli sonori.

LG OLED Serie B3

La migliore smart TV da 65’’

Consigliato a chi cerca una smart tv: dallo schermo decisamente ampio e definito; con pannello OLED; con HDR Dolby Vision e audio Dolby Atmos.

Pro: La LG B3 non ha pressoché nessuna mancanza: dalle migliori ottimizzazioni in termini audio e video, passando per la miglior tipologia di pannello su di un display davvero ampio.

Contro: si soffre l'assenza di un assistente vocale del calibro di Alexa o Google Assistant, per quanto i comandi vocali siano comunque attivabili tramite l'assistente proprietario di LG, il THINQ AI.

Tipologia di pannello: OLED.

Diagonale: 65 pollici.

LG OLED Serie B3 alza l'asticella in quanto a qualità dei pannelli presentandoci il primo OLED della classifica. Questa tecnologia, infatti, è la più avanzata attualmente per via dell'elevata qualità dei suoi contrasti e della resa generale dei colori e delle luci, data la capacità dei diodi che compongono lo schermo di spegnersi totalmente per rappresentare immagini buie, garantendo così il cosiddetto nero assoluto. Ciò contraddistingue il pannello di questa LG B3 da 65 pollici 4K come uno dei migliori di questa categoria, mixando perfettamente grandi dimensioni ad una qualità dell'immagine irraggiungibile per molti televisori dalla stessa diagonale.

La presenza di un processore alfa 7 eleva l'esperienza d'uso del Web OS ad un livello superiore per fluidità e completezza di opzioni, senza contare l'ottimizzazione HDR Dolby Vision e audio Dolby Atmos. Anche in questo caso, come per la stragrande maggioranza di televisori LG di questa fascia di mercato, ritroviamo il telecomando magic con puntatore, cui si somma – in termini di componentistica – la presenza di ben due porte HDMI 2.1 per un'esperienza gaming in 4K e 120 fps con VRR attivo, il ché rende questa Smart TV perfetta per tutte le console di attuale generazione.

Sony BRAVIA XR-75X90L

La migliore smart TV da 75"

Consigliato a chi cerca una smart tv: perfetta per lo streaming ad un alto bitrate; dallo schermo ampio e definito; perfetta per abbinarci una console.

Pro: la qualità dei pannelli e delle ottimizzazioni video di Sony trascende la semplice categorizzazione in display LED o di altra natura, raggiungendo ugualmente risultati di prima qualità con sistemi appositi come la piattaforma proprietaria BRAVIA CORE, attraverso cui riprodurre film e serie TV in streaming fino a 80 Mbps, superando nettamente tutti gli altri competitor in quanto a qualità della visione di contenuti online.

Contro: stupisce l'assenza di un assistente vocale come Google Assistant, per quanto il sistema operativo Google TV sia comunque estremamente intuitivo e di facile lettura per tutte le sue funzioni.

Tipologia di pannello: LED.

Diagonale: 75 pollici.

La Sony BRAVIA XR-75X90L è una smart TV che brilla tanto per dimensioni che per qualità dell'immagine offerta. Sebbene il suo immenso pannello da 75" goda di una "semplice" tecnologia LED, l'ottimizzazione che Sony riserva alla sua linea di prodotti BRAVIA raggiunge livelli talvolta impareggiabili per i competitor, partendo dalla tecnologia Full Array che eleva la qualità del lavoro di ogni singolo LED, passando per la presenza di HDR e tecnologia Acoustic Multi Audio, per un audio 3D di altissima qualità. Sono poi presenti ben quattro porte HDMI 2.1, che rendono questa smart TV perfetta per la potenza di Playstation 5, anch'essa prodotta da Sony.

Il sistema operativo adoperato, il Google TV, permette rapido accesso a tutte le app dei principali servizi in streaming, ma anche e soprattutto al servizio in abbonamento di Sony chiamato BRAVIA CORE, che permette l'accesso all'intero catalogo di film Sony in streaming con un bitrate che arriva fino all'incredibile soglia degli 80 Mbps (la qualità streaming standard delle altre piattaforme arriva, solitamente, non oltre i 15-20 Mbps). Ciò rende la Sony BRAVIA XR-75X90L non soltanto l'alternativa più interessante per una TV da 75 pollici, ma anche il prodotto perfetto per uno streaming di qualità superiore.

LG OLED Evo Serie C2

La migliore smart TV OLED

Consigliato a chi cerca una smart tv: con la miglior tipologia di pannello disponibile; con supporto al Dolby Vision e Dolby Atmos; con assistenti vocali.

Pro: questa smart TV di LG non è nient'altro se non un must buy per chiunque desideri portarsi a casa un prodotto con la miglior tipologia di pannello presente sul mercato e, contestualmente, con un pacchetto di funzioni e ottimizzazioni che non lascia indifferenti.

Contro: un pannello da 8K sarebbe stato un ulteriore vezzo che questo dispositivo avrebbe potuto aggiungere alla lista di incredibili caratteristiche che già detiene; se così fosse stato, però, il prezzo sarebbe aumentato notevolmente, dunque ben venga la scelta di una definizione UHD 4K che, oltretutto, rende pienamente con una diagonale di 48 pollici e non perde mai definizione o dettagli.

Tipologia di pannello: OLED.

Diagonale: 48 pollici.

LG OLED Evo Serie C2 è la smart TV per eccellenza quando si parla di qualità visiva, per più ragioni: la diagonale di 48 pollici dello schermo permette di godere a pieno della risoluzione UHD 4K di cui gode senza che esso risulti troppo piccolo o troppo grande (e quindi con una densità di pixel non all'altezza), mentre la tecnologia OLED evo, con HDR Dolby Vision Precision Detail, perfeziona l'immagine sotto ogni aspetto ed eleva questo LG C2 a standard a dir poco rari. L'ottimizzazione audio Dolby Atmos, le 4 porte HDMI 2.1 che la rendono console ready, l'integrazione con Alexa e Google Assistant e il potente processore alfa 9 di quinta generazione completano un prodotto che definiremmo un vero must buy per tutti gli appassionati di cinema e serie TV, anche e soprattutto in vista del prezzo a cui viene venduto – a dir poco competitivo nella fascia alta del mercato in cui si colloca.

Samsung QE55QN94CATXZT

La migliore smart TV QLED

Consigliato a chi cerca una smart tv: con tecnologia proprietaria; con ottimizzazioni importanti sia lato video che audio; con assistenti vocali.

Pro: la QLED per eccellenza, con una qualità che sfida apertamente la resa visiva dei migliori modelli del mercato in questa fascia di prezzo.

Contro: l'HDR10 non raggiunge i livelli della sua evoluzione diretta, la Dolby Vision, pur garantendo buoni risultati in relazione ad un pannello eccellente.

Tipologia di pannello: QLED.

Diagonale: 55 pollici.

Samsung QE55QN94CATXZT è la perfetta soluzione per chi cerca una smart TV che disponga dei migliori pannelli QLED in circolazione. La tecnologia proprietaria di Samsung Neo QLED fa brillare il display da 55" montato su questa televisione, e l'ottimizzazione Quantum Matrix eleva l'esperienza visiva ulteriormente rispetto ai competitor. La risoluzione è UHD 4K con HDR10, con audio 3D OTS+ Dolby Atmos e modalità Q-Symphony per una massima resa dei volumi in combinazione con una soundbar. La Gaming Hub è solo una delle numerose chicche che il Tizen OS mette a disposizione degli utenti, permettendo facile accesso a tutte le app legate al gaming, oltre che a quelle tradizionali per i contenuti in streaming come film e serie TV. Anche in questo caso vediamo inclusi Bixby, Google Assistant e Alexa come assistenti vocali, mentre le porte HDMI 2.1 garantiscono ottimi risultati con le console di ultima generazione.

Samsung QLED Serie QN700C

La migliore smart TV 8K

Consigliato a chi cerca una smart tv: con la più alta risoluzione possibile; con assistenti vocali; dal design curato in ogni suo aspetto.

Pro: la più alta risoluzione possibile in un prodotto che non cede il passo sotto nessun aspetto in termini di qualità e varietà delle funzioni offerte.

Contro: un pannello OLED avrebbe certamente stupito in combinazione diretta con una risoluzione eccezionale come l'8K; ciò detto, la presenza di un pannello Neo QLED rifinito da Samsung garantisca tutta l'eccellenza di un know how conclamato come quello dell'azienda coreana.

Tipologia di pannello: QLED.

Diagonale: 55 pollici.

Per chi cerca il massimo del dettaglio e vuol stare al passo di ogni singolo avanzamento tecnologico in quanto a televisori, ecco presentarsi sul mercato la smart tv Samsung QLED Serie QN700C, che con il suo pannello QLED 8K da 55 pollici, promette un'esperienza visiva quasi futuristica. Il pacchetto completo è servito anche dall'ottimizzazione Dolby Atmos dell'audio, dall'integrazione con Alexa, Bixby e Google Assistant e dall'ottima tecnologia Quantum Matrix di Samsung, che porta i suoi pannelli QLED ad un livello superiore in quanto a resa delle ombre e dei colori. L'estetica dettata dall'Infinity One Design, infine, porta il dispositivo ad essere assolutamente sottilissimo e ben poco ingombrante nonostante l'ampiezza del display.

LG OLED Evo Serie C3

La migliore smart TV per il gaming

Consigliato a chi cerca una smart tv: perfetta per il gaming; con le migliori tecnologie possibili.

Pro: tutto il meglio che una TV possa offrire in quanto a tecnologia è raccolto in questo pannello, che brilla anche e soprattutto per le possibilità che offre quando si entra nel discorso gaming.

Contro: non siamo dinanzi ad un prezzo basso, per quanto sia pienamente giustificato dall'eccellenza che caratterizza tutti i più piccoli aspetti di questa smart TV.

Tipologia di pannello: OLED.

Diagonale: 42 pollici.

Con LG OLED Evo Serie C3 chiudiamo la nostra classifica delle migliori smart TV dedicandoci principalmente ai videogiocatori. Questo perché il concetto secondo cui per giocare serva necessariamente un monitor trova ormai numerose contraddizioni grazie alle incredibili caratteristiche che i televisori di ultima generazione hanno. Proprio questo LG C3 conferma ciò grazie all'incredibile qualità del pannello OLED evo 4K da 42 pollici, ottimizzato con tecnologia Dolby Vision, e con audio Dolby Atmos.

Il prodotto è supportato da un processore alfa 9 di ultima generazione, e le diverse modalità di visione confermano l'eccezionalità di ogni settaggio, sia che si voglia guardare un film o giocare il titolo videoludico più esoso in termini di dettagli grafici. Le 4 porte HDMI 2.1, in tal senso, svolgono egregiamente il compito di sfruttare al meglio le potenzialità delle console di ultima generazione, permettendo di giocare in 4K e 120 fps (questi ultimi supportati da una frequenza di aggiornamento del pannello di ben 120 Hz), con VRR, G-Sync, FreeSync e 0,1 secondi di input lag. Non mancano, poi, i più vari sistemi di connettività come Bluetooth, Wifi da 48 Gbps e compatibilità con Alexa.

Come scegliere una buona Smart TV

Quali caratteristiche deve avere una buona smart TV? Come è possibile denotare dalla nostra classifica, le caratteristiche che maggiormente ritornano per l'osservazione di un prodotto del genere, specie in fase di pre-acquisto, sono senz'altro le qualità del pannello che la TV monta, la sua risoluzione e le dimensioni della sua diagonale, passando per le sue integrazioni smart ad assistenti vocali o per il numero e la varietà di ingressi HDMI, USB e cavi ottici, senza contare l'importanza di un sistema operativo fluido, reattivo e ben leggibile. In generale, però, destreggiarsi nel riconoscere la qualità di questi elementi, così come la possibilità che essi si adattino alle nostre esigenze, è solo apparentemente complesso: con qualche semplice indicazione, infatti, ci si può orientare facilmente su prodotti che rispecchino a pieno ciò che desideriamo. Ciò che ci preme sottolineare, però, è l'assoluta importanza di valutare bene gli spazi di casa ove si è deciso di allocare una nuova TV, prendendo bene le misure e confrontandole con quelle di ciascuno dei prodotti che maggiormente hanno catturato la nostra attenzione.

Ciò detto, vogliamo ribadire che, a prescindere da quali siano gli aspetti su cui maggiormente vi soffermerete tra quelli che vedremo qui di seguito, la classifica di cui sopra non mancherà in ogni caso di garantirvi spunti interessanti per la scelta del vostro prossimo acquisto.

Dati tecnici

I dati tecnici su cui vale maggiormente la pena soffermarsi in fase di acquisto di una nuova smart TV sono senz'altro la risoluzione del display, in forte relazione con le sue dimensioni, la sua frequenza di aggiornamento (refresh rate, misurata in Hz) e la presenza o meno di ottimizzazioni video e audio come HDR, Dolby Vision o Dolby Atmos.

Proprio i diversi prodotti presenti nella nostra classifica hanno di fatto elencato al meglio le diverse risoluzioni disponibili, che vanno – nel caso delle smart TV più comuni – dall'HD Ready (1280 x 720 p) al Full HD (1920×1080 p), arrivando poi all'UHD 4K (3840×2160 p) e UHD 8K (7680×4320 p, non ancora troppo diffuso sul mercato). Ciascuna risoluzione, che, ricordiamo, incide su quanto appaia "nitida" e dettagliata l'immagine che stiamo guardando, ha delle misure di display che le "calzano a pennello": ecco perché, per esempio, ritroviamo l'HD Ready su pannelli grandi al massimo 32", mentre dai 40" in sù troviamo comunemente una definizione 4K degli schermi.

Ciò che bisogna sapere a riguardo è che, tra i prodotti disponibili sul mercato, è ormai consueto trovare smart TV con risoluzione UHD 4K anche nelle fasce più basse del mercato, indicativamente su modelli con un prezzo che parte dai 300-350 euro.

Altrettanto comune è la tecnologia HDR, che lavora sull'ottimizzazione dei giochi di luce e sulle alternanze tra chiari e scuri. Certo è, però, che la tecnologia HDR ha avuto importanti sviluppi negli anni, raggiungendo livelli particolarmente elevati di efficienza che ritroviamo solo su modelli dalla fascia media in sù, solitamente sotto le diciture di smart TV con HDR10+ o con tecnologia Dolby Vision.

La frequenza di aggiornamento del pannello, invece, ha una sua particolare importanza soprattutto per il gaming, in cui – specie per i giochi competitivi – serve una risposta immediata dello schermo nella visualizzazione di tutto ciò che accade in game, con anche la possibilità di avere un'esperienza più fluida e "rapida" del gioco. Non a caso, sono molte le smart TV ottimizzate in tal senso, con refresh rate che arriva fino a 120 Hz, e in alcuni casi anche ben oltre.

Per quanto concerne l'ottimizzazione audio, la qualità delle casse e la qualità di funzioni apposite come la modalità Dolby Atmos consentono alle migliori smart TV di raggiungere risultati davvero notevoli, cui si somma anche la presenza, per alcuni modelli, di un sistema di intelligenza artificiale che bilancia autonomamente i volumi in base al tipo di prodotto che stiamo guardando. Se, però, si predilige l'acquisto di smart TV meno ottimizzate in tal senso, nulla esclude l'aggiunta in un secondo momento di una comoda soundbar che permetta di raggiungere risultati degni degli audiofili più esigenti.

Porte di ingresso

Tutte le smart TV dispongono di numerose porte per alcune, specifiche tipologie di cavi atti a trasmettere segnali diversi, come i cavi HDMI per la trasmissione del segnale video di console o lettori blu-ray e i cavi audio ottici per la trasmissione del segnale audio di accessori come le soundbar o le basette delle cuffie wireless per TV. Non solo, vi possono essere anche porte USB per il collegamento di penne USB o hard disk esterni ove sono immagazzinati video e foto che vogliamo visualizzare. Ebbene, per ciascuna di esse, l'avanzamento tecnologico delle smart TV ha una notevole importanza.

Le smart TV, infatti, in quanto entertainment hub hanno da stare al passo con le più moderne tecnologie circa il trasferimento di dati e segnali, ed ecco perché è fondamentale notare, in fase di acquisto, la presenza sui modelli che ci interessano di elementi come le porte HDMI 2.1, per l'accoglimento dello specifico segnale video di ultima generazione (di cui beneficiano prodotti come, per esempio, la Playstation 5), o gli ingressi USB 3.0, per il caricamento rapido su TV dei contenuti immagazzinati nei propri storage esterni.

In generale, è d'uopo aspettarsi che siano presenti almeno due porte per ciascuna tipologia (eccezion fatta per l'ingresso del cavo ottico, che solitamente si limita ad uno e a cui, in taluni casi, si affianca un ingresso AUX), così che ci possa essere abbondanza di possibilità per il collegamento di quanti più dispositivi possibile in contemporanea. Non è difficile, comunque, trovare un numero di porte anche superiore a quello indicato.

Sistema operativo e app disponibili

I sistemi operativi delle smart TV dobbiamo immaginarli esattamente come quelli degli smartphone o dei PC: determinano le funzioni disponibili, l'interfaccia grafica e le opzioni disponibili.

Quelli più comuni, e che ritroviamo proprio nella nostra classifica, sono Google TV, Tizen OS, Web OS e VIDAA.

Il primo sostituisce il vecchio Android OS e possiamo ritrovarlo su tutte le tv Sony, TLC e altri brand; è praticamente il più diffuso, con accesso diretto al Play Store da cui scaricare e aggiornare un più che discreto numero di app.

Tizen OS, invece, è il sistema operativo di Samsung: questo brilla per fluidità e semplicità d'utilizzo, con un app store apposito ben aggiornato con tutte le ultime novità; proprio su Tizen OS, inoltre, è stata lanciata per la prima volta l'app XCloud di Xbox, da cui giocare in streaming ai titoli del catalogo di Xbox Game Pass, previo abbonamento.

Web OS e VIDAA sono i sistemi operativi proprietari rispettivamente di LG e Hisense, entrambi aggiornati e ricchi di funzioni, ma di cui si sottolinea una non particolarmente rapida visualizzazione, specie del Web OS. Quest'ultimo, infatti, divide il pubblico tra chi lo trova difficilmente leggibile e chi, invece, lo trova comodo e dal veloce inquadramento delle funzioni principali. Una questione un po' di gusti, insomma, per degli OS che restano comunque stabilissimi e sempre ben aggiornati.

Integrazioni smart

Le integrazioni smart più ricercate dal pubblico sono senz'altro quelle degli assistenti vocali come Bixby (Samsung), Alexa o Google Assistant, tramite cui comandare la propria smart TV vocalmente, ottenendo il massimo della facilità di utilizzo. Ancora, importanti possono essere i supporti a specifiche tecnologie di streaming e mirroring, solitamente garantiti dalla compatibilità a sistemi come il Chromecast di Google, il Miracast o la tecnologia DLNA. Quest'ultimi tornano infatti utili nel caso in cui si abbia la volontà di trasmettere un qualsiasi contenuto dal proprio smartphone o PC alla smart TV senza l'utilizzo di cavi appositi.

Il supporto Wifi, tra le integrazioni smart, praticamente costituisce una base di partenza, che diamo per scontata per questa tipologia di prodotti. Certamente, però, assicurarsi che il modello di smart TV a cui siamo interessati disponga di un modulo Wifi ben aggiornato garantirà una connessione più stabile e veloce, assolutamente irrinunciabile oggigiorno.

Quali sono le migliori marche che producono smart TV?

Di smart TV, sul mercato, se ne trovano a centinaia e talvolta non sempre di gran qualità, specie in relazione al prezzo a cui vengono proposte. Ecco perché è sempre bene fare una prima cernita di prodotti tra quelli di nostro interesse, scegliendo accuratamente le marche migliori tra quelle che producono televisori smart. Questo, non soltanto per garantirsi un prodotto che goda di una scheda tecnica di tutto rispetto, ma che anche e soprattutto garantisca sicurezza, stabilità e longevità al prodotto che si andrà poi ad acquistare. Marchi come Samsung, LG, Sony, TLC e Hisense garantiscono sempre una cura al consumatore finale ottima, sia per qualità del prodotto che, soprattutto, per assistenza post-vendita. Che si richieda un intervento per risolvere un guasto o un semplice aiuto per la calibrazione del nostro dispositivo, marche come quelle sopracitate forniranno un servizio ottimo e disporranno sempre, sui propri siti web di facile e rapido accesso, di tutte le informazioni che si va cercando. Il risultato finale dei loro prodotti, infine, raggiunge sempre standard qualitativi elevati a prescindere dalle fasce di prezzo entro cui si collocano, garantendo in ogni caso una scelta di cui essere soddisfatti.

