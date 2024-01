Migliori soundbar del 2024: classifica e guida all’acquisto Le migliori soundbar del 2024 per vivere a casa un’esperienza di ascolto come al cinema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra top 8

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le soundbar sono altoparlanti esterni che, collegati alla televisioni, permettono di sfruttare una qualità di audio molto più elevata di quella che può garantire un normale televisore, seppur di ultima generazione. Grazie a questo altoparlante lungo sottile, mentre si guarda un film sembrerà di essere direttamente al cinema. Gli appassionati di home theater, quindi, non possono non averne una.

Ma come individuare la migliore tra tutte? Secondo molti, le migliori in assoluto sono le soundbar Dolby Atmos, ma questo non è sempre vero, perché, in base al televisore di cui si è in possesso e al tipo di suono che si vuole ottenere si potrebbe aver bisogno di un modello del tipo Dts o, ancora meglio, di un modello che integri entrambe le tecnologie. Inoltre, ci si troverà a dover scegliere tra modelli di tipo all-in-one, con subwoofer e con diffusori posteriori.

Insomma, questo acquisto deve essere ben pensato, valutando attentamente tutti gli aspetti e confrontando i diversi modelli in vendita nei negozi fisici o online su piattaforme come Amazon.

Leggi anche Migliori casse bluetooth del 2024: la classifica con le 10 casse più potenti per ascoltare la musica

Sony HT-SF150

La più economica

Consigliato a chi cerca una soundbar: con bassi potenti; con audio sourrund anteriore; con un buon rapporto qualità-prezzo

Potenza: 120 watt

Connettività: Bluetooth; cavo HDMI

Dispositivi compatibili: tv; smartphone

Pro: a dispetto del prezzo molto contenuto, questo dispositivo garantisce delle ottime prestazioni

Contro: tutti coloro che l'hanno utilizzata si dicono soddisfatti, nessuno ha esposto lamentele

Una soundbar può arrivare a costare anche cifre non alla portata di tutti, ma non è detto che un modello più economico sia necessariamente meno performante. Per esempio, il modello HT-SF150 di Sony non ha deluso le aspettative di chiunque lo abbia provato. Collegabile sia con i televisori che con gli smartphone, può essere connessa alla maniera classica, attraverso cavo, oppure tramite bluetooth. La potenza in uscita non è eccessiva, ma è sufficiente per rimandare una buona qualità del suono in un ambiente di piccole dimensioni.

Altre soluzioni consigliate di soundbar economiche:

Samsung HW-Q990C

La migliore in assoluto

Consigliato a chi cerca una soundbar: Dolby Atmos; potente; di ultima generazione

Potenza: 656 watt

Connettività: Bluetooth, WiFi, USB, HDMI

Dispositivi compatibili: tv, monitor per il gaming

Pro: questa soundbar può essere collegata anche agli assistenti vocali come Alexa e, di conseguenza, comandata a distanza

Contro: è tra le più costose in vendita, perché è certamente un prodotto top di gamma

Se stai cercando un modello top di gamma, allora puoi valutare sicuramente anche la soundbar Samsung HW-Q990C. I modelli top di gamma sono quelli completi, versatili e realizzati con le più recenti tecnologie, ed è proprio il caso del modello che vi abbiamo consigliato. La qualità del suono che rimanda è davvero elevata, grazie alla presenza di 22 speaker e della tecnologia Dolby Atmos. Può essere utilizzata tramite cavo usb o cavo HDMI, ma anche tramite bluetooth e WiFi. Per quanto riguarda l'attivazione dei comandi, risponde al classico telecomando, all'assistente vocale o al tocco delle dita.

Altre soluzioni consigliate di soundbar top di gamma:

Sony HT-S40R

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca una soundbar: Dolby Digital; potente; dalle dimensioni compatte

Potenza: 600 watt

Connettività: Bluetooth, HDMI

Dispositivi compatibili: smart tv

Pro: grazie alla tecnologia del suono Dolby Digital, il subwoofer cablato e gli speaker posteriori, la qualità del suono è davvero nitida

Contro: rispetto ad altri modelli, il volume massimo che può essere raggiunto è poco più basso, ma comunque più che sufficiente a riprodurre anche i minimi dettagli sonori senza che si perda la qualità

Se avete necessità di acquistare una buona soundbar, ma non avete una grande disponibilità economica, sappiate che potete puntare su un modello di fascia media, nella quale entrano di diritto i modelli con un buon rapporto qualità/prezzo, non di ultima generazione, ma che ben si difendono. Tra queste, vi segnaliamo la Sony HT-S40R. Oltre ad essere wireless e facilmente associabile sia alla smart tv che al computer, è completa di altoparlanti da parete che amplificano ulteriormente il suono.

Altre soluzioni consigliate di soundbar con un buon rapporto qualità/prezzo:

JBL Bar 500

La migliore Dolby Atmos

Consigliato a chi cerca una soundbar: con altoparlanti a parete con il kit per il montaggio a parete; con bassi profondi; con accesso alle piattaforme musicali di streaming

Potenza: 590 watt

Connettività: Bluetooth, WiFi, HDMI

Dispositivi compatibili: smart tv

Pro: grazie alla connessione WiFi, questo dispositivo offre l'opportunità di accedere a numerose piattaforme di streaming musicali

Contro: questa soundbar è consigliata da tutti coloro che l'hanno provata

Solitamente, una soundbar emette suoni dal basso; grazie alla tecnologia all tecnologia audio Dolby Atmos, però, il suono viene diffuso a partire dall'alto. In questo modo, il suono è amplificato maggiormente. Tra le soundbar più apprezzate con questa tecnologia incorporata c'è la JBL Bar 500. I bassi profondi e il MultiBeam permettono di vivere un'esperienza audio come quella del cinema. La tecnologia PureVoice sfrutta l'algoritmo JBL per permettere di ottenere una maggiore chiarezza della voce.

Altre soluzioni consigliate di soundbar con Dolby Atmos:

LG S40Q

La migliore con subwoofer wireless

Consigliato a chi cerca una soundbar: di design; a basso consumo energetico; economica

Potenza: 300 watt

Connettività: Bluetooth, cavo ottico, HDMI

Dispositivi compatibili: smart tv, smartphone

Pro: questo dispositivo può essere connesso sia al televisore che allo smartphone, per essere di supporto in qualsiasi situazione

Contro: la potenza è meno elevata di quella di altri modelli, ma in grado di rimandare un buon audio ad un volume consono

Acquistare una soundbar accessoriata son subwoofer wireless significa assicurarsi un'ottima amplificazione del suono senza doversi preoccupare dei fili appesi o troppo corti. Questo è quello che succede, ad esempio, acquistando il modello LG S40Q, un buon compromesso tra qualità e prezzi bassi. Ha una potenza nella media e può essere utilizzato sia associato ad un televisore anche oltre i 40 pollici che al telefonino. Questo prodotto è accompagnato dalla certificazione Energy Star, che garantisce una grande attenzione all'ambiente.

Altre soluzioni consigliate di soundbar con subwoofer wireless:

Yamaha YAS-109

Il modello compatibile con Alexa

Consigliato a chi cerca una soundbar: smart; leggera; che si può montare a parete

Potenza: 120 watt

Connettività: Bluetooth, cavo ottico digitale, HDMI

Dispositivi compatibili: smart tv, smartphone

Pro: questo modello è predisposto per il montaggio a parete, nel caso vi sia necessario e utile

Contro: non dispone di altoparlanti esterni, ma è compatibile con numerosi modelli

Interagire con un assistente vocale è comodo per poter accedere a contenuti e servizi in streaming senza dover digitare e in modo molto veloce. Per questo, una soundbar come la Yamaha YAS-109, compatibile con Alexa e gli altri assistenti vocali, è fortemente consigliata. Questo modello, in particolare, non ha fili e può essere connesso a qualsiasi tipo di dispositivo – che sia un computer, uno smart tv, uno smartphone o un tablet – senza dover badare alle entrate disponibili; l'autonomia della ricarica è molto elevata. Il corpo macchina comprende due subwoofer che elevano la qualità del suono.

Altre soluzioni consigliate di soundba compatibili con gli assistenti vocali:

Ultimea U3100

La migliore da collegare al pc

Consigliato a chi cerca una soundbar: versatile; per un'esperienza audio come al cinema; con modalità equalizzatore

Potenza: 190 watt

Connettività: bluetooth, ingresso ARC, cavo ottico, cavo aux, cavo usb

Dispositivi compatibili: smart tv, smartphone, proiettori

Pro: i bassi potenziati garantiscono di poter ottenere un suono di grande qualità

Contro: si tratta di un modello con poche pretese, nono sfruttabile con un assistente vocale, ma perfettamente funzionante se collegato al dispositivo

Una buona soundbar può essere utile anche collegata ad un pc; bisogna, però, accertarsi che vi sia la predisposizione compatibile. Tra i modelli compatibili con i pc, portatili o fissi che siano, vi segnaliamo soprattutto l'Ultimea U3100, un modello da 190 watt che è dotato sia di cavo aux sia di cavo usb. L'ottima qualità del suono è dovuta alla presenza di un subwoofer da 5,25″, i bassi potenziati, una barra sonora con 2.1 canali e 6 modalità EQ. Tutte le impostazioni possono essere gestite tramite telecomando.

Altre soluzioni consigliate di soundbar da collegare al pc:

Panasonic SC-HTB600EGK

La migliore del tipo Dts

Consigliato a chi cerca una soundbar: wireless; Dolby Atmos; dal design minimal

Potenza: 360 watt

Connettività: bluetooth, HDMI eArc

Dispositivi compatibili: smart tv, smartphone

Pro: la combinazione della tecnologia Dts e di quella Dolby Atmos fa sì che che il suono si espanda in maniera uniforme e nitida

Contro: non può essere collegato ad un assistente vocale, ma ha tutte le altre funzionalità tecnologiche utili

La tecnologia audio Dts è un sistema di codifica audio multicanale che offre un'esperienza audio immersiva. Usata prevelentemente al cinema, da qualche tempo è stata adattata anche alle soundbar casalinghe, per lo più a completamento della tecnologia Dolby Digital. La soundbar Panasonic SC-HTB600EGK, per esempio, disponendo di entrambe e potendo contare anche su un altoparlante esterno associato, vi trasporterà direttamente in una sala cinematografica. Il suo prezzo è nella media, non troppo economico, ma neanche particolarmente eccessivo.

Altre soluzioni consigliate di soundbar con Dts:

Come scegliere una soundbar

Per scegliere la soundbar più adatta al proprio televisore, bisogna valutare diversi fattori tecnici, da cui dipende, ovviamente, anche il prezzo. Inoltre, come per tutti i dispositivi tecnologici, è bene tenere conto anche del marchio di appartenenza: anche in questo caso, infatti, ce ne sono alcuni che sono garanzia di qualità più di altri.

Marca

Tra le marche di soundbar più ricercate c'è la Samsung, garanzia di qualità quando si tratta di dispositivi tecnologici. Ma ce ne sono anche tante altre molto valide; per esempio, vi consigliamo di valutare con attenzione le soundbar a marchio Panasonic, LG e JBL, altrettanto potenti e performanti.

Prezzo: quanto spendere per una soundbar?

I prezzi di una soundbar sono vari. Si può passare da un minimo di 100 euro ad un massimo di quasi 700 euro. Da cosa dipende questa varietà di costo? Se è ovvio che il marchio di appartenenza fa la differenza, è ovvio anche che molto peso hanno le caratteristiche tecniche. Attenzione, però: non è detto che un modello economico non sia prestante, bisogna considerare attentamente l'uso che se ne vuole fare. E nel caso in cui si voglia puntare al top di gamma, si può sempre provare a cercare sconti e approfittare dei prezzi ribassati.

Quanto deve essere potente una soundbar?

Per rispondere a questa domanda, bisogna considerare le dimensioni dell'ambiente. Più è grande, maggiore dovrà essere la potenza. Per un ambiente di medie dimensioni, comunque, è sufficiente un modello da 300 watt.

Standard audio supportati

Molto importante è sapere quali formati audio supporta il modello che abbiamo intenzione di acquistare. Un modello che sia versatile è in grado di supportare sia il formato Dolby Atmos che quello Dts, che sono certamente i più diffusi.

Connettività

Come si connette la soundbar al televisore? Anche questo dettaglio fa la differenza. I modelli classici e non di ultima generazione dispongono di un cavo da abbinare alla porta hdmi o al supporto arc; i modelli più recenti, invece, sfruttano la connessione WiFi o Bluetooth, permettendo, pertanto, anche la connessione a piattaforme di streaming come Spotify o agli assistenti vocali come Alexa.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.