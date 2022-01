Migliori termorpotettori per capelli: classifica dei 20 prodotti top Per preservare le fibre del capello dal calore di phon e piastra è necessario usare un buon termoprotettore per capelli. Questo prodotto protegge i capelli senza ungerli e facilita la messa in piega e lo styling. I protettori termici riparano l’intera lunghezza della chioma dagli effetti disastrosi del calore, doppie punte, capelli sciupati e sfibrati, garantendo una chioma sana e lucente. La nostra guida vi mostrerà la top 20 dei migliori termoprotettori per capelli delle migliori marche come Kerastase, Sunsilk e Matrix, in spray o in crema e per tutti i tipi di capelli. Scopriamoli insieme.

Il termoprotettore per capelli è un prodotto che crea una pellicola protettiva intorno al capello, mettendo la chioma al riparo dal calore di phon, piastre e ferri, eliminando l'effetto crespo e rendendo i capelli brillanti, lisci e setosi. Le alte temperature, infatti, a lungo andare, danneggiano e stressano il cuoio capelluto e la fibra dei nostri capelli.

Può essere applicato sui capelli bagnati prima di asciugarli con l'asciugacapelli o sui capelli asciutti prima di passare allo styling con la piastra.

Un suo utilizzo costante avrà effetto non solo sulle lunghezze, riparando i capelli disidratati e sfibrati, ma anche sulle punte, poiché permette di ridurre la comparsa di doppie punte.

Che siano spray, in crema o ad olio, i termoprotettori per capelli più efficaci sono quelli che agiscono senza ungere o appesantire: in questo modo, sarà più semplice gestire anche il momento dell'hair styling.

In commercio esistono diverse tipologie di termoprotettori per capelli che sapranno soddisfare le vostre esigenze. I prodotti in crema per capelli secchi e sfibrati, quelli spray per capelli grassi, quelli con azione anti-crespo più indicati per i capelli ricci o i volumizzanti per chiome troppo lisce.

Classifica dei migliori 20 migliori termoprotettori per capelli del 2022

Di seguito i migliori prodotti da provare assolutamente, individuati in base a recensioni, risultati garantiti, marche e rapporto qualità-prezzo e suddivisi in base al tipo di capelli per cui sono più indicati. Di ogni prodotto vi indichiamo l'INCI, ovvero gli ingredienti che lo compongono. In questo modo, potrete scegliere quello che preferito anche distinguendo tra prodotti bio e non e stando attenti ad evitare quelle sostanze che potrebbero causarvi allergia.

1. Ghd Spray, il migliore protettore termico spray

Lo spray protettore termico GHD è adatto tutti i tipi di capelli. Crea un film protettivo sui capelli, umidi o asciutti, che protegge la chioma dallo stress delle alte temperature di phon e piastre. Questo prodotto è adatto a tutti i tipi di capelli e va spruzzato a distanza di circa 10 cm su tutta la lunghezza dei capelli: dalle radici alle punte.

Una volta applicato basterà spazzolare i capelli per uniformare il prodotto e procedere alla piega con il phon o allo styling con ferro per capelli o piastra. Questo termoprotettore per capelli non solo protegge la chioma dalle fonti di calore ma è anche un ottimo styler che facilita la piega lasciando i capelli leggeri.

INCI: proteina ai cereali, sodium laneth, glicerina, siliconi, citronella, limone.

Pro: si tratta di uno dei migliori prodotti sul mercato e di uno dei più acquistati e recensiti perché oltre ad essere un ottimo prodotto ha un profumo buonissimo e lascia dei capelli meravigliosi sia prima dell'utilizzo del phon che della piastra.

Contro: se si usa troppo prodotto si potrebbe rischiare di appesantire i capelli infatti ne bastano due o tre spruzzi per ottenere un effetto protetto, brillante e lucente.

2. Total Results Miracle Creator, il termoprotettore per capelli ricci

Lo spray termoprotettore Total Results Miracle creator di Matrix è uno dei prodotti più apprezzati presenti sul mercato. Oltre ad avere un ottimo rapporto qualità prezzo unisce alla protezione contro le alte temperature una formulazione super ricca che ha tantissimi benefici per i nostri capelli, ben 20.

Fra questi ci sono sicuramente l'effetto luminoso, l'effetto liscio controllato, quello anti crespo, e anti umidità. Ha anche un'ottima azione fortificante e nutre in profondità. Rende i capelli faiclmente pettinabili e districanti riparando i danni e prevenendo le doppie punte. É perfetto su tutti i tipi di capelli, ma gli effetti più sorprendenti sono soprattuto quelli sui capelli ricci e crespi.

INCI: acqua, estratto di cocco, dimetilene, proteine vegetali.

Pro: il prodotto utilizzato anche su capelli molto secchi, sfibrati e danneggiati dall'uso di piastre o di tinture ha degli affetti miracolosi e dona morbidezza, capelli lisci nutriti e lucidi. Ha anche profumazione molto gradevole delicata e persistente.

Contro: non si segnalano grosse problematiche relative a questo prodotto, la maggior parte dei clienti che lo hanno acquistato lo hanno trovato soddisfacente e performante.

3. Kerastase Nutritive, termoprotettore a crema per capelli secchi

La crema termoprotettrice di Kerastase nutritive è un prodotto per capelli in crema ideale per proteggere i capelli secchi dal calore.

Applicare sulla chioma asciutta o bagnata una noce di prodotto in base alla lunghezza del capello e spazzolare i capelli prima di procedere a piega e styling. La sua azione nutriente lo rende indicato per capelli disidratati e secchi e meno adatto a capelli grassi.

INCI: acqua, carbone, citronella, limone, alcool.

Pro: il prodotto viene frequentemente usato anche dai parrucchieri professionisti. La crema è densa e ricca e ne basta davvero poca. Inoltre è profumatissima e una volta posata, la piastra o il ferro si maneggiano con molta facilità.

Contro: il prodotto contiene siliconi quindi non è adattto a chi cerca prodotti bio o naturali.

4. Gyada, termoprotettore per capelli contro i raggi del sole

Lo spray termoprotettore rinforzante di Gyada è un prodotto che oltre a proteggere i capelli dai possibili danni causati dalle alte temperature offre anche una serie di vantaggi per migliorarne l'aspetto e la salute.

Questo fluido termoprotettore è formulato con aq-save: un innovativo principio attivo che si ricava dalle castagne in grado di creare un film protettivo sul capello, e mantenere il capello idratato anche quando i capelli sono sottoposti a al calore di phon o piastre ma anche ad altre fonti di stress o di calore come ad esempio gli agenti atmosferici e il sole.

INCI: spirulina, aq-save, avena, ginseng, equiseto.

Pro: oltre a tutti i vantaggi elencati la formulazione del prodotto contiene spirulina, un alga che unita agli altri ingredienti come avena, ginseng, equiseto, arginina, e valina,è in grado di rafforzare il capello e contrastarne la caduta

Contro: essendo molto ricco, se utilizzato in quantità eccessive, appesantisce i capelli e tende a farli sporcare più velocemente.

5. Phyto Phytokeratine termoprotettore BIO

Il termoprotettore di Phyto Phytokératine è il miglior riparatore termoprotettivo bio per capelli rovinati e sciupati. Arricchito con cheratina vegetale e acido ialuronico risce a proteggere e riparare i capelli dalle temperature calde di piastra, phon e ferro e riduce la rottura dei capelli durante la messa in piega. Questo prodotto è adatto a tutti i tipi di capelli e offre un ottimo effetto idratante ai capelli rovinati.

Il suo utilizzo offre un tasso di idratazione ottimale e grazie all'estratto naturale di Uva termo-attivo protegge i capelli dai danni causati dal calore restituendo forza ed elasticità ai capelli rovinati evitando che si spezzano.

INCI: acido ialuronico, cheratina vegetale, estratto di uva.

Pro: basta pochissimo prodotto per ottenere risultati molto soddisfacenti. Il suo utilizzo lascia i capelli luminosi, morbidi e leggermente profumati. Inoltre è leggerissimo, e lascia i capelli morbidi e a loro volta leggeri.



Contro: pur avendo una buona efficienza il prodotto non è ideale sui capelli fini e ricci perché potrebbero necessitare di più idratazione.

6. Adorn Spray termoprotettivo e districante

Lo spray termoprotettivo per capelli di Adorn assicura un'ottima protezione termica ai capelli ed è un perfetto districante che aiuta a spazzolare i capelli eliminando i nodi senza rovinare il capello. Si caratterizza per il piacevole profumo talcato che caratterizza tutta la linea dei prodotti del marchio. Va applicato sulla chioma asciutta, umida o bagnata e va vaporizzato a una distanza di circa 10 cm per ottenere il miglior risultato possibile.

Il prodotto è venduta insieme alla spazzola che va utilizzata dopo l'applicazione per distribuirlo in modo uniforme su tutta la lunghezza dei capelli.

INCI: acqua, alcool denaturalizzato, carbonio, sodio, olio, profumo.

Pro: il prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ha un forte effetto lisciante e districante e non unge i capelli che restano perfetti fino al lavaggio successivo, morbidi e lucidi.

Contro: se utilizzato in quantità eccessive, il prodotto potrebbe appesantire i capelli.

7. Tigi Catwalk termopprotettore ideale per modellare lo styling

Lo spray termoprotettivi di Tigi Bed head Catwalk è uno spray professionale termoprotettivo per i capelli, utilizzato anche dai parrucchieri prima della messa in piega. Uno spray ultra-dine che non unge e non appesantisce il capello.

Oltre all'azione protettiva serve anche a dare lucentezza alla chioma e rendere lo styling più semplice. Il prodotto va vaporizzato sui capelli, asciutti o bagnati. Prima di procedere all'asciugatura si consiglia di spazzolare la chioma in modo da favorire una corretta distribuzione della protezione termica su tutti i capelli.

INCI: olio, limone, alcool, citronella.

Pro: grazie alla formulazione leggera e al formato spray, il prodotto lascia i capelli molto leggeri e luminosi, senza ungerli. Inoltre si può applicare anche su capelli già asciutti prima di passare la piastra o il ferro arricciacapelli. Il profumo è piacevole e delicato e i capelli sono setosi, protetti e lucidi.

Contro: utilizzando più quantità dle dovuto del prodotto i capelli potrebbero tendere a sporcarsi con più facilità.

8. Phytorelax Laboratories Termoprotettore Capelli Colorati

Lo spray temroprotettore di Phytorelax Keratin color, è pensato e ideato per la termoprotezione dei capelli trattati e colorati. Fa parte, infatti, di un'intera linea creata appositamente per i capelli trattati ed è formulato con un ricchissimo mix di amminoacidi e cheratina idrolizzata che avvolgono i capelli in una miscela che li protegge dal calore, li nutriente e li ristrutturante.

Il prodotto agisce creando un film protettivo su tutte le lunghezze, preservandole dal calore eccessivo e mantenendo la naturale lucentezza. Non contiene Parabeni e Colori Artificiali. Per applicarlo bisogna vaporizzarlo sui capelli ancora umidi prima di procedere con l'asciugatura. In alternativa si può vaporizzare sui capelli asciutti prima della messa in piega.

INCI: cheratina liquida, senza siliconi e parabeni.

Pro: i capelli risultano più morbidi e lucenti e per nulla appesantiti, il prodotto non contiene siliconi e parabeni e quesot lo rende adatto anche alle pelli e ai capelli più sensibili.

Contro: non si evidenzino grosse problematiche relative a questo prodotto, il prezzo, in rapporto alla quantità lo rende molto apprezzato.

9. Revlon Uniq One termoprotettore per capelli danneggiati

Il teromoprotettore Revlon Uniq One Spray è il termoprotettore per capelli secchi e danneggiati più venduto su Amazon, che aiuta a proteggere i capelli dalle fonti di calore.

La sua azione illuminante, rinforzante e districante assicura uno styling perfetto dopo lo shampoo e una stiratura dei capelli molto più efficace. Questo prodotto impiega filtri solati uva e uvb ed è anche un protettore per il colore. Ideale da spruzzare sui capelli asciutti prima della piega con phon, piastra o ferro arricciacapelli.

INCI: estratto di bergamotto, ananas, fiori d'arancio, mughetto, cedro, lampone.

Pro: oltre a proteggere i capelli dal calore della piastra e del phon il prodotto ripara i capelli secchi e danneggiati e dona lucentezza e controllo dell'effetto crespo, protezione dal calore ed è un ottimo districante che garantisce uno styling a lunga durata.

Contro: il prodotto è molto ricco e per questo è adatto a capelli secchi ma potrebbe risultare inadatto a capelli grassi o che si sporcano facilmente.

10. Kerastase Genesis spray termoprotettivo per capelli sottili

Il Kerastase Genesis spray termoprotettore è un protettore termico con formula spray acquoso che va vaporizzato sui capelli prima dell'asciugatura. Questo prodotto è indicato a tutti i tipi di capelli e sopratutto per quelli sottili, perché non li appesantisce.

Si tratta, infatti, di un trattamento fortificante in latte spray per tutti i tipi di capelli. Utile a proteggere dalle alte temperature di piastre o di phon fino a 220° C. Prepara i capelli allo styling facilitando anche la piega. Fortifica la fibra in modo da ridurre il rischio di caduta dovuta alla rottura. La base leggera e acquosa garantisce ottime prestazione anche sui capelli grassi, facilitandone la piega senza ungerli o sporcarli.

INCI: radice di stella alpina, radice di zenzero, acqua, proteine vegetali.

Pro: questi prodotto è particolarmente efficace nell'aiutare a contrastare le doppie punte, inoltre dona un tocco setoso ai capelli e li rende luminosi e forti.

Contro: la profumazione è molto particolare quindi potrebbe non piacere a tutti.

11. Alkemilla termoprotettore naturale per tutti i tipi di chiome

Lo spray protettore Alkemilla K-Hair è il prodotto perfetto per tutte le amanti della green haircare, perché è una protezione termica per i capelli tutta naturale. Questo fluido protettivo è formulato con un mix di olii ed estratti vegetali come mandorle, malva, girasole, lino e ortica.

Un termoprotettore nutriente e ricostituente che si prende cura della vostra chioma, proteggendola e nutrendola. Si consiglia di vaporizzare lo spray dopo lo shampoo su capelli ancora umidi e di tralasciare la radice del capello.

INCI: acqua, alcool denaturato, glicerina, mandorla dolce, estratto di frutta.

Pro: è un prodotto di qualità, che non unge i capelli e si asciuga facilmente con il phon. Se applicato prima dell' asciugatura facilit ala messa in piega e in più ha una buona profumazione molto leggera e delicata.

Contro: ha un profumo molto delicato che non si percepisce quasi e alcuni clienti Amazon avrebbero preferito si sentisse di più.

12. Kerastase Ciment Thermique termoprotettore per capelli indeboliti

La crema termoprotettiva Kerastase Resistance riparatrice è studiata per combattere la rottura dei capelli e delle doppie punte. Questo prodotto per la cura dei capelli favorisce la messa in piega proteggendo la chioma dalle elevate temperature di asciugacapelli e piastre. La sua azione riparatrice aiuta a rinvigorire la superficie capillare, restituendo capelli lisci e lucenti.

Agisce anche ricostruendo la struttura interna dei capelli indeboliti da aggressioni chimiche o meccaniche, rafforzandoli e rendendoli più resistenti. Rivitalizza la fibra capillare, dona morbidezza e lucentezza e rivitalizza i capelli riducendo i tempi di asciugatura. Per questo il prodotto è indicato per capelli fragili e deboli, che si spezzano facilmente.

INCI: vitamine, latte

Pro: questo prodotto è uno dei più utilizzati dai parrucchieri perché protegge i capelli dal calore senza appesantirli, ungerli o renderli appiccicosi.

Contro: nel caso di capelli molto danneggiati questo prodotto da solo potrebbe non bastare, ma si potrebbe affiancare al trattamento anche il siero della stessa linea.

13. Biopoint Spray Termo Protettore fino a 230°

Il termoprotettore di Biopoint è uno spray leggero che riesce a proteggere la fibra capillare fino a 230° gradi, senza appesantire il capello. Il prodotto, una volta vaporizzato sui capelli, crea uno schermo protettivo attorno alla chioma, preservandola dalle temperature durante asciugatura e styling. La protezione termica spray di Biopoint è caratterizzata da cheratina e diamantite, due ingredienti perfetti per l'haircare perchè conferiscono forza e lucentezza.

Grazie all’innovativo erogatore il prodotto viene diffuso in modo ultra-fine ed uniforme e non appesantisce i capelli per un capelli sani e vitali prima e dopo lo styling. Va spruzzato sui capelli dopo averli lavati prima dell’asciugatura.

INCI: acqua, diamantite, vitamine complesse

Pro: questo spray termo protettore Bio Point è leggerissimo sul capello, non unge, non appesantisce e non appiccica e lascia i capelli morbidi lucenti e gradevolmente profumati. Il modo d'uso poi, è spiegato chiaramente sulla confezione dello spray

Contro: come per altri prodotti andrebbe usato con parsimonia perché un uso eccessivo potrebbe sporcare o appesantire i capelli.

14. Wella Professionals Eimi per la messa in piega dei capelli sottili

Lo spray termoprotettivo professionale Wella Eimi è una garanzia per i capelli sottili, li protegge dai danni del calore senza appesantirli. Assicura i migliori risultati se applicato sui capelli asciutti o umidi prima di effettuare la messa in piega o di passare la piastra.

La formula bifasica funziona infatti in modo efficace per nutrire i capelli e proteggerli dai danni del calore fino a 220 °e rende la piega più facile e duratura regalando una chioma complessivamente più liscia e lucida.

INCI: alcool, glicerina, citronella, profumo, pantenolo.

Pro: non è oleosa e lascia i capelli leggeri e idratati. Molto facile da usare ne basta una piccolissima quantità per ottenere risultati molto efficaci.

Contro: in alcuni casi i clienti avrebbero preferito che il prodotto avesse un maggior potere idratante

15. L’Oréal Professionnel Paris capelli fini

Il latte lisciante L'Oréal SteamPod professionals ripara i capelli dal calore durante l'asciugatura e lo styling, per una chioma lucente e morbida. Questo prodotto è indicato per i capelli sottili, ma può essere impiegato anche per capelli normali, e oltre a ripararli dalle alte temperature restituisce anche un ottimo effetto anti-crespo.

Grazie alla tecnologia Pro – Keratina nutre in profondità i capelli e si attiva con il calore. La sua formula penetra nei capelli e li protegge rendendoli forti, nutriti e anche luminosi. Basta una piccola quantità di prodotto che distribuita sulle lunghezze protegge i capelli dal calore fino a 210°.

INCI: alcool, olio di avocado, estratto di cocco, estratto di citronella, cheratina.

Pro: applicato prima dell'asciugatura dei capelli, il prodotto garantisce risultati professionali con pochissimo sforzo. Il massimo dei risultati lo si raggiunge, però, combinando l'uso del prodotto con quello della piastra a vapore della stessa linea.

Contro: alcuni clienti Amazon che hanno acquistato il prodotto avrebbero voluto che l'effetto fosse più prolungato nel tempo.

16. Schwarzkopf Got2b, protezione dal calore effetto anti-crespo

La protezione dal calore di Schwarzkopf è uno spray con scudo termico capace di minimizzare l'increspatura dei capelli fino a 24 ore. Può essere applicato sui capelli per proteggerli fino a 220° e per facilitare l'hair styling dopo lo shampoo.

Sicuramente uno dei prodotti con il miglior rapporto qualità prezzo presente sul mercato, se spruzzato prima della messa in piega, combatte l'umidità e assicura capelli lisci e setosi più a lungo.

INCI: olio di argan del Marocco.

Pro: i capelli dopo l'applicazione del prodotto acquistano volume e corpo e si strutturano meglio anche durante la messa in piega. Inoltre il prodotto ha un ottimo rapporto qualità prezzo e un profumo gradevole.

Contro: secondo alcuni clienti il prodotto pur essendo molto efficace come termoprotettore potrebbe migliorare come anti crespo.

17. L'Oréal BlowDry Crema Termoprotettrice per capelli secchi

Il termoprotettore in crema L'Oréal BlowDry è una crema protettiva termica studiata per offrire una perfetta idratazione al capello. Questo prodotto è ideale per ottenere capelli sempre morbidi e lucenti e per idratare anche le punte secche e rovinate dal calore. Tra i principali ingredienti: olio di semi d'uva, un'ingrediente naturale che idrata la chioma, senza ungerla.

L'applicazione del prodotto garantisce un' ottima piega e capelli protetti dai danni di piastra e phon in un sol gesto. Senza alcool all'interno della formula, i capelli appaiono morbidi e lucenti.

INCI: cheratina, alcool, olio di semi di uva

Pro: grazie alla presenza di estratti di semi d'uva il prodotto è un toccasana per la cura dei capelli. Con le vitamine e i polifenoli contenuti in essi, infatti, i capelli vengono nutriti a fondo, diventando più resistenti.

Contro: essendo una crema se utilizzata in grandi quantità, tende ad essere pesante e ad appiattire la messa in piega.

18. Spray termoprotettore Bold Uniq contro i raggi UV

Lo spray termoprotettore al cocco di Bold Uniq è un prodotto che protegge i capelli dagli eventuali danni causati dalle alte temperature di piastre e phon e in più reidrata i capelli secchi e danneggiati, prevendo le doppie punte e il fastidioso effetto crespo.

L’olio di cocco contenuto nella formula è uno dei migliori ingredienti per lisciare, nutrire e domare i capelli per via del forte effetto lisciante e districante. A questo si aggiunge l'acido laurico e gli acidi grassi che penetrano meglio nelle fibre capillari, nutrendo i capelli con vitamine fondamentali. Ridona luminosità e lucentezza ai capelli spenti e aggiunge corposità e volume.

INCI: olio di cocco, acido laurico, acidi grassi.

Pro: il prodotto è molto valido anche per domare capelli ribelli ed evitare che si formino nodi causati dalla secchezza. Quindi può anche semplicemente essere spruzzato sulla chioma per aiutare a pettinare e a dare forma ai capelli senza troppe difficoltà.

Contro: il prodotto nonostante la presenza dell'olio di cocco non è completamente naturale quindi se state cercando un prodotto completamente bio questo non è adatto.

19. Gama Italy termoreattore per capelli rigenerante

Lo spray termoprotettivo Argan Intense Care di Gama Italy Professional ha un'azione protettiva e rigenerante. La sua formulazione è studiata per creare una pellicola protettiva intorno alla struttura del capello per proteggerlo dal calore.

L'Argan, inoltre è da secoli noto come una sostanza che svolge una forte azione ristrutturante e rigenerante ideale per donare morbidezza e lucentezza ai capelli e semplificarne la messa in piega o lo stiraggio. Applicare il prodotto è facilissimo, dopo averli lavati, basterà tamponare i capelli e vaporizzare il prodotto sulla lunghezza e poi passare all'asciugatura.

INCI: olio di argan, alcool, acqua, profumo, acido laurico, glicerina.

Pro: il prodotto, oltre ad avere notevoli proprietà emollienti oltre che protettive, e oltre ad un'ottima e delicata profumazione si rivela molto utile anche per combattere le doppie punte e l'effetto crespo.

Contro: la profumazione ricorda un prodotto per il mare e non è detto che piaccia a tutti.

20. Purple Terminal Heat Protctor termoprotettore per capelli biondi e grigi

Lo spray protettore Purple Termical Heat Protector di Bold Uniq è uno spray protettore specifico per la termoprotezione dei capelli Biondi, Platino, Argento, e Grigi. La formula è delicata ma protegge e fortifica i tuoi capelli in modo efficace rendendoli più sani e lucenti ed è ottenuta combinando pigmenti viola con una tecnologia termica avanzata che protegge i capelli dalle alte temperature fino a 230°C/446°F.

Inoltre, il prodotto minimizza i danni, le doppie punte e le rotture, per capelli sani, forti e lucenti ma soprattutto protetti dagli strumenti di styling.

INCI: senza parabeni e solfati, con acqua, olio e cheratina.

Pro: un valore aggiunto del prodotto riguarda sicuramente il fatto che il prodotto dispone dell'approvazione PETA che certifica che è privo di parabeni e solfati, totalmente vegano e che non è testato sugli animali.

Contro: se il prodotto che è di colore viola, cade e si deposita su alcune superfici e non lo si rimuove subito, potrebbe risultare difficile da rimuovere.

Come scegliere il miglior termoprotettore per capelli

Prima di acquistare un protettore termico per i capelli è bene fare alcune considerazioni sulle vostre esigenze. Esistono in commercio termoprotettori diversi per problemi diversi. Di base qualsiasi protezione termica serve a proteggere i capelli dal calore di piastre e phon, ma qual è il migliore per il vostro tipo di capelli?

Di seguito vi spieghiamo quali sono i fattori di scelta per comprare il termocapelli più giusto per voi.

Tipologie di termoprotettori

Esistono tre tipi di protettori termici per capelli che variano in base alla consistenza e al tipo di applicazione.

Il termoprotettore spray vaporizza la soluzione sulla chioma, va spruzzato su capelli asciutti o bagnati a una distanza minima di 10 cm dal capello in modo da favorire la migliore protezione possibile contro il calore.

Quelli in crema, invece, vanno applicati con le mani: basterà mettere una noce di prodotto sulla mano e distribuirla pian piano su tutte le lunghezze, in questo caso si consiglia di spazzolarli per alcuni minuti in modo da favorire una corretta distribuzione della protezione.

Per concludere esistono i sieri termo protettori utilizzati perlopiù in contesti professionali che assicurano un ottimo risultato e facilitano ancor di più la piega con phon, piastra o feero arricciacapelli.

Tipo di capelli

I capelli vanno curati e trattati con i prodotti giusti. L'utilizzo di articoli non indicati al vostro tipo di capello potrebbero non restituire il miglior risultato possibile. Perciò è bene acquistare termoprotettori specifici.

Se avete i capelli grassi ad esempio sarà bene scegliere un protettore termico spray naturale o acquoso, più leggero e meno oleoso. Nel caso in cui fossero secchi, disidratati o sciupati sarà meglio prediligere una tipologia in crema, più nutriente e ristrutturante che oltre a proteggere il capello, lo nutre conferendogli maggiore morbidezza. Qualora voleste acquistare un prodotto protettivo per il calore che vi aiuti a disciplinare i capelli crespi allora cercate un termoprotettore anti-crespo che attenuerà gli effetti dell'umidità, se però i capelli sono troppo sottili potrete provare prodotti volumizzanti che conferiranno maggiore volume e forma alla vostra chioma.

Insomma tutti i prodotti hanno una funzione termoprotettrice, ma alcuni possono essere più indicati di altri in base al tipo di capelli che avete.

INCI e ingredienti

Attenzione agli ingredienti contenuti all'interno dei prodotti. Tutti i brand permettono di leggere la lista degli ingredienti sulla confezione del termoprotettore, ovvero l'INCI. In questo modo potrete capire quali sostanze sono impiegate nella produzione dell'articolo che state acquistando, se sono contenuti siliconi, a volte troppo pesanti per i capelli, oppure se sono termoprotettori per capelli bio o completamente naturali.

Tra gli ingredienti naturali che svolgono una funzione protettiva contro il calore dei capelli troverete olio di cocco, di mandorle, di girasole o di Jojoba, estratti di uva o di aloe.

Attenzione però: se presenti in percentuali non eccessive, anche gli ingredienti sintetici e artificiali possono rivel

Marca

Brand specializzati nella realizzazione di prodotti per l'haircare e lo styling offrono diverse valide alternative, da quelle più vantaggiose a quelle più professionali, da un prezzo più elevato.

In generale marchi rinomati come Sunsilk e Kerastase e Matrix, hanno creato diverse linee di termoprotettori in base alla tipologia di capello da trattare, utilizzando ingredienti diversi in base alle diverse esigenze. Marchi professionali come Ghd, Wella e Tigi offrono termoprotettori indicati a tutti i capelli. In ultimo potete scegliere brand che prediligono prodotti naturali, come Phyto Phytokeratine e Alkemilla, perfetti per chi preferisce la green haircare.

Azioni aggiuntive

Come avrete notato dalla lista dei migliori termoprotettori per capelli selezionati, la maggior parte dei brand cerca di realizzare prodotti per i capelli che favoriscano anche lo styling e la cura del capello.

In base alle vostre esigenze troverete perciò protezioni termiche per capelli che abbiano anche azioni aggiuntive: protezioni termiche modellanti, ristrutturanti, idratanti, anti-crespo o nutrienti.

I termoprotettori per capelli funzionano? I benefici

Applicare i termoprotettori sui capelli è utile? Sì, se lo si fa con costanza, i benefici che se ne possono trarre sono molteplici.

Per prima cosa, questi prodotti fungono da protezioni solari. Tenendo il capello lontano dall'eccessivo calore e dai raggi uv, evitano che si secchi e si sfibri, grazie all'azione dei siliconi.

Inoltre, se applicati sui capelli asciutti, agiscono anche come maschera idratante, rimandando un effetto più brillante e tenendo anche la chioma al riparo dall'umidità.

Ma non è tutto: in pochi forse sanno che, grazie ai termoprotettori, l'asciugatura sarà più rapida, pur senza utilizzare il phon ad una temperatura particolarmente elevata.

Come utilizzare il termoprotettore

Il termoprotettore per i capelli, applicato sui capelli bagnati, umidi o asciutti, crea un film protettivo che ricopre e sigilla il capello in modo da fare schermo contro il calore.

Che sia spray o in crema, il prodotto va applicato su tutta la lunghezza, possibilmente non sulla radice. Quando utilizzate questa protezione termica potete seguire alcuni piccoli accorgimenti che miglioreranno ulteriormente il risultato.

Se utilizzate il prodotto prima dell'asciugatura con il phon, ricordatevi di non impostarlo su "calore massimo" e che l'asciugacapelli va tenuto almeno a 10 cm di distanza dai capelli. Se, invece, volete usare il termoprotettore per lo styling con piastra o ferro arricciacapelli, per prima cosa asciugate per bene i capelli e successivamente applicatelo a capello asciutto prima della stiratura.

Perché? Quando si stirano i capelli con la piastra, si fa la piega con spazzola e phon oppure si decida di arricciarli con il ferro, i capelli vengono sottoposti ad un calore eccessivo che a lungo andare danneggia il capello o peggiora una situazione esistente.

I capelli, quando vengono esposti ripetutamente al calore subiscono alcuni danni. Le alte temperature infatti alterano la struttura del capello causando l'evaporazione delle molecole d'acqua che si trovano nella corteccia interna del pelo. Tutto ciò disidrata il capello e aggredisce la cheratina fino a sfibrare il capello -proprio per questo la maggior parte dei protettori sono a base di cheratina.

Per evitare doppie punti, capelli fragili – che si spezzano facilmente – e punte secche è bene imparare ad usare prodotti specifici che proteggano la vostra chioma dal calore termico.

Dove acquistare i migliori termoprotettori

È possibile acquistare i migliori prodotti termoprotettivi per capelli su Amazon dove è presente una vasta gamma di termoprotettori realizzati da brand noti del settore venduti ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, sul famoso sito di ecommerce è possibile valutare i prodotti anche sulla base delle diverse opinioni lasciate dagli acquirenti

Nella pagina dedicata del famoso marketplace, infatti, è possibile trovare diversi termoprotettori specifici per qualsiasi necessità: per capelli ricci, con formulaizoni bio e anche per contrastare i danni di altre fonti di stress per i capelli come ad esempio il sole o lo smog e oltre a questo, è possibile anche trovare una selezione dei migliori marchi leader nel settore della cura dei capelli come Kerastase, Sunsilk e Matrix.