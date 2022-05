Laminazione capelli fai da te: consigli, metodi e prodotti per farla a casa I metodi, i consigli e i migliori prodotti per la laminazione capelli fai da te. Ecco come avere una chioma sana, forte e lucente e tutti i passaggi per fare questo trattamento a casa.

La laminazione capelli è una tecnica lucidante, in grado di rendere la chioma più splendente, forte e sana.

I capelli vengono sottoposti a un agente laminante a base di collagene, che li avvolge dalla radice alle punte, formando un film illuminante e rinforzante. Le sostanze contenute nel trattamento, infine, penetrano all'interno del capello e vengono fissate mediante il calore di piastre per capelli o di phon.

Questa tecnica, praticata nei migliori hair saloon, è adatta sia alle chiome lisce che ricce, ma si consiglia soprattutto per i capelli sfibrati, fini, decolorati o tendenti a spezzarsi. Infatti, può essere considerata a buon diritto uno dei metodi più efficaci per far crescere i capelli sani e forti.

Tuttavia, non deve essere confusa con la lucidatura: una tecnica meccanica che consiste nel tagliare i capelli con una macchinetta trimmer o con delle forbici professionali.

Così come la laminazione ciglia, anche quella per capelli può essere realizzata in casa. In quest'ultimo caso, avrà di sicuro un costo inferiore rispetto alla laminazione dal parrucchiere, il cui prezzo varia in relazione alla lunghezza dei capelli, oscillando tra i 50€ e gli 80€.

Di seguito, vi presentiamo i consigli, i metodi e i migliori prodotti per preparare una laminazione fai da te, naturale ed economica, che sostituisce l'agente laminante con un ingrediente da dispensa: la gelatina alimentare, ricca di collagene.

Laminazione professionale e laminazione fatta in casa: pro e contro

La laminazione capelli viene praticata nei migliori hair saloon e prevede l'utilizzo di un agente laminante a base di cheratina o collagene, che penetra all'interno capello grazie all'azione del calore della piastra. Ma quali sono i pro e i contro di questo tipo di laminazione e la laminazione capelli fai da te? Ecco una lista dei principali.

Tipologia di trattamento: la laminazione professionale prevede l'utilizzo di sostanze chimiche rinforzanti e lucidanti, in grado di garantire risultati immediati e duraturi. La laminazione fai da te, invece, impiega soltanto sostanze naturali, prive di parabeni, siliconi, petrolati e agenti chimici nocivi.

Durata della laminazione capelli: la laminazione professionale assicura una durata fino a 6 mesi. Quella realizzata in casa, invece, andrebbe ripetuta ogni 10/15 giorni.

Costo del trattamento: mentre la laminazione capelli fatta in casa ha un costo irrisorio, il prezzo di una laminazione capelli professionale varia dai 60€ agli 80€, a seconda del tipo e della lunghezza del capello da trattare.

Controindicazioni per la cute: entrambi i trattamenti, se effettuati per un periodo troppo prolungato, potrebbero causare secchezza cutanea.

I metodi per fare la laminazione capelli in casa

La laminazione capelli è una tecnica professionale, praticata dagli hairstylist per rendere i capelli più sani, forti e lucenti, e donare loro il cosiddetto "effetto specchio".

Tuttavia, è possibile realizzare questo trattamento anche in casa, e ottenere una chioma più fluente e brillante senza doverla sottoporre ad agenti chimici e fissanti.

Pertanto, vi proponiamo due metodi per fare la laminazione capelli a casa, realizzati con prodotti naturali e facilmente reperibili.

Laminazione capelli fatta in casa con balsamo e e gelatina vegetale in fogli

La laminazione per capelli con balsamo è un'alternativa, altrettanto valida, al metodo precedente. La differenza consiste nei prodotti utilizzati: il balsamo, possibilmente ad azione nutriente e rinforzante, e la gelatina vegetale in fogli, da sciogliere in acqua calda.

Ingredienti

1 cucchiaio di gelatina vegetale in fogli (o in polvere)

3 cucchiai di acqua calda

Balsamo per capelli q.b.

Per realizzare la laminazione fai da te con balsamo e gelatina in fogli, basterà mescolare la gelatina in polvere con il vostro balsamo, meglio se ad azione nutriente e rinforzante, effettuare un normale shampoo, dividere la chioma in ciocche sottili e stendere il trattamento sulle lunghezze.

A questo punto, non resta che lasciare in posa il prodotto per 45 minuti, avvolgendo il capo con un turbante, con la pellicola alimentare o con una cuffia da doccia, risciacquare i capelli e asciugarli con aria calda, in modo da favorire il fissaggio del trattamento.

Laminazione capelli fai da te con maschera naturale

Di seguito, vi proponiamo un metodo casalingo per la laminazione capelli, preparato con soli due ingredienti.

In questo caso, consigliamo di scegliere della gelatina alimentare in polvere, di origine vegetale, e una maschera biologica, priva di siliconi, parabeni, petrolati o altre sostanze chimiche nocive.

Ingredienti

1 cucchiaio di gelatina vegetale in polvere

Maschera per capelli naturale q.b.

Per realizzare la laminazione fatta in casa con maschera, è necessario mescolare la gelatina in polvere con la maschera naturale, lavare i capelli con shampoo, dividere la chioma in ciocche sottili e applicare la maschera "rinforzata" con la gelatina sulle lunghezze.

Per favorire l'azione del trattamento, basterà lasciarlo in posa per 30 minuti minimo, avvolgendo il capo con un turbante, risciacquare i capelli con acqua e asciugarli con aria calda.

I migliori prodotti per la laminazione dei capelli fai da te

Se ritenete di non avere l'expertise minima, necessaria a realizzare la laminazione fai da te, potreste sempre acquistare online uno shampoo, una maschera o un balsamo, formulati con ingredienti efficaci e mirati.

Per aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto, vi proponiamo i migliori trattamenti per la laminazione fai da te, da utilizzare anche in combinazione tra loro.

1. Kit completo per la laminazione capelli di Retrò

Caratterizzato da una tecnologia filmogena avanzata, in grado di avvolgere il capello dalla radice alle punte, questo kit di Retrò per la laminazione capelli si configura come un trattamento completo.

Infatti, comprende non solo la maschera laminante vera e propria, ma anche lo shampoo, il balsamo e un prodotto senza risciacquo.

In più, è vegano e privo di sostanze chimiche dannose per la cute e il capello.

2. Shampoo laminazione capelli di Spa Master Profesional

Ideale per capelli decolorati, spenti e sfibrati, lo shampoo laminazione capelli di Spa Master Profesional è in grado di proteggere e rinforzare.

È formulato con ingredienti mirati ed efficaci, tra i quali spiccano i semi di chia, l'estratto d'uva, gli oli di ricino e di cocco e il germe di grano.

3. Maschera laminante capelli di Spa Master Profesional

Appartenente alla stessa gamma del prodotto precedente, la maschera laminante di Spa Master Profesional è ideale per capelli sfibrati, fini e decolorati.

Contiene semi di chia, estratto d'uva, oli di ricino e di cocco e germe di grano, ed è arricchita con vitamina E, proteine del latte e cheratina.

Si consiglia di applicare la maschera sui capelli bagnati, dopo lo shampoo, e di lasciarla in posa per 40/45 minuti prima di risciacquare.

4. Cristalli liquidi laminanti di Inebrya

Perfetti per donare alla chioma un effetto lucido, i cristalli liquidi laminanti di Inebrya sono in grado di rendere i capelli luminosi e morbidi, senza ungerli.

Si tratta di un vero e proprio prodotto professionale, da applicare dopo lo shampoo, sui capelli già asciutti, o prima dell'utilizzo della piastra.

5. Siero lamellare BKA per laminazione capelli

Ottimo per rinvigorire la chioma, il siero lamellare BKA per laminazione capelli si configura come un trattamento intensivo, in grado di disciplinarli, fortificarli e illuminarli.

Questo trattamento, a contatto con l'umidità del capello bagnato, ne ricostruisce la fibra, conferendogli una maggiore brillantezza.

6. Balsamo liquido Elvive Wonder Water di L’Oreal Paris

Caratterizzato da un'innovativa tecnologia lamellare, in grado di rendere i capelli morbidi e luminosi già dalla prima applicazione, il balsamo liquido Elvive Wonder Water di L’Oreal Paris è ottimo da utilizzare per la laminazione fai da te.

Dotato di una consistenza e un colore molto simili all'acqua, contiene attivi nutrienti, proteine e amminoacidi, ideali per proteggere, disciplinare e rinforzare il capello.

Consigli per fare la laminazione dei capelli in casa

La laminazione capelli fai da te consente di ottenere capelli più lisci e luminosi per 10-15 giorni. Al fine di massimizzare i risultati del trattamento, però, vogliamo rivelarvi tutti i segreti per utilizzare correttamente l'agente laminante.

Scopriamo insieme quali sono.

Innanzitutto, i capelli devono sempre essere esposti al calore durante la fase di posa. Pertanto, consigliamo di controllare che il turbante resti sempre caldo, di scaldarlo con in phon o di esporre la testa al sole. In questo modo, infatti, il trattamento riuscirà a penetrare all'interno del capello.

Applicate la maschera solo sulle lunghezze o, al massimo, a 3 cm dall'attaccatura dei capelli. Questo trattamento, infatti, potrebbe seccare la cute.

Preferite la gelatina vegetale in polvere a quella in fogli: sarà più semplice incorporarla al trattamento.

Scegliete prodotti naturali per realizzare in casa la laminazione capelli, caratterizzati da un INCI quanto più verde possibile e una funzione rinforzante.

Personalizzate il vostro trattamento casalingo, aggiungendo alla maschera o al balsamo del miele, del tuorlo d'uovo o altri ingredienti, come gli oli di argan, di jojoba o di mandorle dolci.