Come far crescere i capelli: 18 trucchi per una crescita più veloce Come far crescere i capelli? Ecco 18 trucchi efficaci per una crescita veloce, quattro rimedi casalinghi per ottenere chioma fluente e alcuni consigli utili per far crescere i capelli anche in una sola notte.

Porre rimedio ad un taglio sbagliato o ritornare ad una lunga chioma dopo essersi pentite di un taglio di capelli troppo corto non è un'impresa impossibile.

Sicuramente non esistono miracoli ma alcuni consigli e trucchi efficaci per far crescere i capelli velocemente: massaggiare il cuoio capelluto, ridurre lo stress, evitare acconciature troppo tirate e seguire una sana alimentazione sono solo alcuni dei consigli da seguire per ottenere una crescita più veloce dei capelli.

Diversi, infatti, sono i fattori che possono influire sui tempi di ricrescita del capello: stile di vita, dieta sana, sesso ed età sono solo alcuni di questi. Mediamente i capelli crescono circa 1 cm al mese: questo significa che per far aumentare la lunghezza della chioma di circa 10 cm occorre circa un anno, per farla crescere di 20 cm due anni, e così via. Ma come fare per avere capelli più lunghi e più velocemente? Occorre sicuramente tanta pazienza e, soprattutto, imparare a prendersi cura dei follicoli e del cuoio capelluto. Come?

Ecco 18 trucchi per far crescere i capelli velocemente, quattro rimedi casalinghi e due tecniche naturali che aiutano a far crescere i capelli in una notte. Scopriamoli insieme.

Come far crescere i capelli velocemente: 18 trucchi e consigli utili

Prima di ricorrere a soluzioni fai da te o rimedi non del tutto affidabili bisogna raccogliere tutte le informazioni del caso e informarsi sui metodi più efficaci per stimolare la crescita dei capelli.

Come far crescere i capelli velocemente? Ci sono sicuramente alcune cose da evitare se si vuole stimolare una crescita più veloce della chioma e curare i capelli per farli crescere più in fretta e in modo sano.

Se da un lato bisogna eliminare le cattive abitudini quotidiane che danneggiano il cuoio capelluto, indebolendolo, dall’altro è bene conoscere tutti i trucchi che servono a nutrire il capello e rinforzarlo. Ecco 18 trucchi tanto semplici quanto efficaci.

1. Massaggiare il cuoio capelluto

Durante lo shampoo è bene massaggiare la cute con i polpastrelli facendo una leggera pressione: in questo modo si favorisce una corretta circolazione sanguigna, si stimola la crescita dei capelli e ci si prende cura della propria chioma rilassandosi. Questo trucco serve ad aprire i follicoli, ad attivare la microcircolazione e quindi a far crescere i capelli più rapidamente.

2. Effettuare lavaggi meno frequenti

Il secondo trucco per far crescere i capelli più velocemente è quello di evitare lavaggi troppo frequenti: una cattiva abitudine troppo diffusa che incide negativamente sulla crescita del capello, ancor peggio se vengono utilizzati prodotti che contengono sostanze troppo aggressive per la cute. Perciò è consigliabile ridurre i lavaggi a 2 massimo 3 volte a settimana.

3. Non utilizzare prodotti contenenti siliconi

Chi ha vuole che i propri capelli crescano più velocemente dovrebbe eliminare del tutto dalla propria hair care routine i prodotti contenenti siliconi ed optare per maschere, shampoo e balsami completamente naturali. I siliconi, infatti, non solo ostruiscono i follicoli ma ostacolano l'idratazione dei capelli, due conseguenze che impediscono alla chioma di crescere.

4. Migliorare le abitudini alimentari

Seguire una corretta alimentazione è una buona abitudine che non solo favorisce la crescita dei capelli, ma la rende anche più veloce.

Ecco una breve lista degli alimenti che aiutano la ricrescita veloce:

pollo , lenticchie , piselli , uova e latte per accelerare la crescita del capello;

, , , e per accelerare la crescita del capello; limone , kiwi , arancia , prezzemolo aiutano la circolazione del cuoio capelluto;

, , , aiutano la circolazione del cuoio capelluto; olio di semi di oliva e noci favoriscono invece la microcircolazione.

5. Valutare l'utilizzo di integratori e vitamine

Una giusta alimentazione può essere anche abbinata all’assunzione di integratori e vitamine (attenzione: non sono sostitutivi di cibi e alimenti). In generale le vitamine che portano benefici ai capelli sono: vitamina A, vitamina E, C, B5 e B6. Inoltre ferro e sali minerali (magnesio, zinco e rame) sono ottimi alleati della ricrescita dei capelli.

6. Utilizzare federe in seta

Utilizzare una federa in seta è un trucco per far crescere i capelli, ma utile anche per il benessere della la pelle, che non tutti conoscono ancora. Questo tessuto molto delicato ha una caratteristica essenziale per la cura del capello: non assorbe sebo. In questo modo i capelli non solo risulteranno più morbidi e appariranno visibilmente più lucenti ma il cuoio capelluto e i follicoli avranno modo di respirare durante la notte.

7. Ridurre lo stress

L’ormone dello stress è spesso ritenuto causa dell’indebolimento del capello. In effetti l’aumento di periodi stressanti influisce negativamente sui follicoli, rallenta la crescita del capello e soprattutto indebolisce il cuoio capelluto provocando anche la caduta dei capelli.

Combattere lo stress ed eliminarne le cause non è naturalmente semplice, ma possono esserci delle pratiche quotidiane che possono influire positivamente sull’umore femminile e aiutano a gestire lo stress.

Ridurre l’impatto negativo che ha sul corpo e sulla mente comporta effetti positivi anche sulla crescita dei capelli che sarà facilitata e sicuramente più rapida.

8. Bere molta acqua

L’idratazione è importante. Bere molta acqua infatti non solo porta benefici al corpo, come la diminuzione della ritenzione idrica o l’eliminazione della pelle secca, ma aiuta anche i capelli, li idrata, rinforza e ne riduce i tempi di crescita. Si consiglia, quindi, di bere anche 2 litri di acqua al giorno.

9. Risciacquare i capelli con acqua fredda

Il settimo trucco efficace per rendere più veloce la crescita dei capelli è molto semplice e veloce: i capelli vanno risciacquati con acqua fredda.

Dopo lo shampoo ed eventuali altri trattamenti (balsamo, maschera etc.) bisogna effettuare il risciacquo finale con acqua fredda: questo trucchetto aiuta il capello, ne evita l’indebolimento e soprattutto previene lo stress provocato dai cambi di temperatura successivi al lavaggio.

10. Spazzolare i capelli

Altro alleato della crescita dei capelli è la spazzola. In effetti è buona abitudine spazzolare di frequente i capelli, pettinarli con cura senza esercitare una pressione eccessiva (così facendo otterreste l’effetto opposto: capelli spezzati). Farlo assiduamente porta ad un risultato simile a quello del massaggio del cuoio capelluto: l’aumento della circolazione e perciò una crescita più veloce.

I capelli ben spazzolati sono più sani e lucenti

11. Utilizzare l'asciugacapelli a distanza

Come far crescere i capelli? Non bisogna esercitare calore diretto o troppo ravvicinato. Il motivo è quello appena descritto: rischio shock termico per i capelli che comporterebbe una fragilità del capello favorendone una caduta più rapida anziché una crescita più veloce.

Se si vuole ottenere una chioma più lunga in poco tempo e, soprattutto, forte e voluminosa bisogna utilizzare qualche piccolo accorgimento: tenendo l'asciugacapelli ad una distanza di circa 10 cm, non utilizzare la massima potenza né la temperatura più elevata.

12. Proteggere i capelli

I capelli andrebbero sempre protetti dalle temperature rigide: in inverno è consigliato coprirli con cappelli di lana o berretti morbidi; anche durante la calda stagione estiva è buona abitudine proteggerli dalla luce diretta del sole utilizzando un foulard, un pareo o magari una bandana. In questo modo la chioma è ben protetta dai disastrosi effetti delle temperature e si mantiene più forte e meno sottoposta a caduta.

Un altro suggerimento è quello di utilizzare un termoprotettore per capelli, un prodotto appositamente pensato per proteggere i capelli dal calore di phon, piastre e ferri.

13. Tagliare i capelli con frequenza

Ebbene sì, al contrario di ciò che si pensa, tagliare i capelli spesso porta ad una crescita più veloce. Il capello cresce più velocemente eliminando doppie punte che normalmente rallentano la sua ricrescita. Il parrucchiere come miglior amico: anche un hairstylist confermerà che accorciando le punte con maggiore frequenza si otterrà il risultato desiderato.

In via definitiva tagliare spesso i capelli contribuisce a dar forza al capello, lo rinforza e rinvigorisce ed è perciò una sana abitudine che andrebbe seguita se si vuole favorire la crescita dei capelli.

14. Utilizzare prodotti naturali rinforzanti: olio di ricino, olio di rosmarino e olio di oliva

Ci sono poi alcuni rimedi casalinghi per far crescere velocemente i capelli. I prodotti più efficaci per questo scopo sono l'olio di ricino, l'olio di rosmarino e l'olio di oliva che nutrono il capello, ne stimolano la crescita e lo rinforzano.

Con l'olio di ricino, l'olio di rosmarino e l'olio di oliva è possibile realizzare delle maschere fatte in casa completamente naturali: vedremo come realizzarle nel paragrafo successivo.

15. Tingere i capelli con l'henné

Un altro trucco è quello di tingere i capelli con l’hennè, questo prodotto, utilizzato moltissimo come rimedio naturale ai capelli bianchi, rinforza il capello e ne stimola la crescita.

16. Utilizzare sempre il balsamo dopo lo shampoo

Ogni volta che effettuate lo shampoo (non più di tre volte a settimana se volete tenere in salute i vostri capelli) abbinate un buon balsamo da utilizzare subito dopo e prima di un eventuale maschera. Come detto ci sono alcuni ingredienti che stimolano più facilmente la crescita: olio di cocco, olio d'oliva, aloe vera e ancora altri.

17. Applicare maschere per capelli

Se si vuole stimolare una crescita del capello e ottenere buoni risultati in poco tempo bisogna procedere con trattamenti ed applicare maschere per capelli almeno una volta a settimana. In questo modo si otterrà una chioma sana, fluente e lucida.

18. Evitare le acconciature tirate

Naturalmente non vuol dire che i capelli raccolti sono vietati, ma che tirarli eccessivamente e troppo frequentemente contribuisce al loro indebolimento e alla loro caduta. Uno degli effetti più disastrosi di questa cattiva abitudine può essere l’alopecia da trazione.

Una volta definite le cattive abitudini che incidono negativamente sulla crescita dei capelli, rallentandone il processo, passiamo ai rimedi casalinghi più efficaci per stimolare una crescita più veloce del capello.

Rimedi casalinghi per far crescere i capelli velocemente

Alcuni trattamenti possono aiutare a raggiungere l'obiettivo: capelli sani e lunghi. Le maschere a base di fieno greco e uovo sono due rimedi utilissimi e molto semplici da poter applicare sui capelli una volta a settimana.

Trattamento al fieno greco (pre-shampoo)

Anche conosciuto come methik, il fieno greco è un ingrediente per la cura dei capelli da avere sempre in dispensa. Infatti essendo un’erba naturale ricca di fitoestrogeni, vitamine, proteine e sali minerali è un ottimo rimedio per far crescere i capelli più velocemente, idratarli, conferire volume, dare lucentezza e ridurre il rischio di caduta.

Il fieno greco è disponibile sia in polvere che in semi e, in entrambi i casi, va idratato prima dell’applicazione sui capelli (non più di 12 ore).

Ingredienti:

fieno greco in polvere (1 cucchiaio);

acqua calda (300 grammi) – si consiglia di aggiungerla poco alla volta poiché in base alla provenienza del prodotto il quantitativo può cambiare.

Tempo di preparazione:

20 minuti

2 ore di riposo

La consistenza deve essere la stessa della crema pasticciera, fluida ma non liquida.

Una volta preparato va applicato con cura sui capelli, massaggiato e tenuto in posa circa 30 minuti. Attenzione a non esagerare con i tempi altrimenti otterrete l’effetto opposto.

Questa maschera al fieno greco è ideale anche per chi ha i capelli grassi.

Maschera all’uovo (pre-shampoo)

Immancabile alleato in cucina e amico fidato per la cura dei capelli, l’uovo ha proprietà benefiche e aiuta ad accelerare la crescita dei capelli, velocizzando i tempi.

Ecco perché le uova sono tra gli ingredienti più utilizzati nella preparazione di rimedi naturali per rinforzare i capelli.

Ingredienti:

1 uovo;

1 cucchiaio di olio di oliva;

1 cucchiaino di miele.

Questi tre elementi combinati aiutano a velocizzare la crescita del capello.

Tempo di preparazione

5 minuti

Dopo aver sbattuto per alcuni secondi l’uovo bisogna aggiungere olio d’oliva e miele e mischiare il tutto per un paio di minuti. Una volta ottenuta la maschera per far crescere i capelli basterà applicarla, massaggiare per qualche minuto e tenerla in posa per 10 minuti.

Naturalmente le maschere e i trattamenti naturali vanno fatti almeno una volta a settimana per ottenere l’effetto capelli lunghi desiderato.

Maschera all'olio di ricino e olio di jojoba

L'olio di ricino è un ingrediente completamente naturale che viene molto utilizzato per favorire la crescita delle sopracciglia, delle ciglia, delle unghie e, ovviamente dei capelli perché ha diverse proprietà che si rivelano molto utili per risolvere piccoli problemi estetici. Si tratta di un olio molto denso che, per essere utilizzato come maschera, necessita di essere diluito con l'olio di jojoba, in alternativa, l'olio di riso. Ecco come preparare un rimedio casalingo e naturale per far crescere i capelli utilizzando l'olio di ricino.

Ingredienti:

1 cucchiaio di olio di ricino;

1 cucchiaino di olio di jojoba (o olio di riso);

3 gocce di olio essenziale al rosmarino per capelli.

Dopo aver preparato la maschera basta semplicemente applicarla sui capelli umidi e tenerla in posa. Il suggerimento è quello di procedere due volte a settimana e di tenerla in posa per circa 6 ore.

Maschera all'olio di rosmarino e olio di oliva

Olio di rosmarino e olio di oliva sono due ingredienti naturali che, insieme, donano risultati davvero sorprendenti perché hanno proprietà nutrienti, rinforzano i capelli e ne stimolano la crescita.

Ingredienti:

2 cucchiaini di olio di rosmarino;

mezza tazzina da caffè di olio di oliva.

Dopo aver miscelato l'olio di rosmarino e l'olio di oliva occorre semplicemente lasciare in posa la maschera circa 15 minuti e poi risciacquare. Il suggerimento è quello di applicare questa maschera due volte a settimana, un tempo utile per ottenere i risultati desiderati.

2 Modi veloci per far crescere i capelli in poco tempo

I 15 trucchi su come far crescere i capelli in modo rapido, se seguiti con assiduità, portano a risultati molto veloci e soprattutto efficaci. Di seguito riportiamo 2 tecniche veloci che aiutano ad avere capelli lunghi nel minor tempo possibile.

Nel video è spiegato come ottenere risultati sorprendenti in una notte con un rimedio tutto naturale.

Come far crescere i capelli di 5 cm con un rimedio fai da te incredibile e in poco tempo.