Festa delle Offerte Prime: oltre il 50% di sconto su spazzolini elettrici per adulti e bambini

Gli spazzolini elettrici sono degli strumenti perfetti per curare l'igiene orale di tutta la famiglia, perché assicurano denti più bianchi e gengive più sane in poche e semplici mosse. Grazie ai movimenti delle setole, gli spazzolini permettono di spazzolare i denti con movimenti molto più rapidi ed efficaci rispetto a quelli classici, riuscendo a rimuovere i residui di cibo anche dalle zone più nascoste e difficili da raggiungere, assicurando denti più bianchi e gengive più sane.

Se utilizzate ancora uno spazzolino tradizionale ma state valutando di passare all'elettrico, questo è il momento giusto per farlo: con la Festa delle Offerte Prime su Amazon, gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto fino al 53%.

Spazzolini elettrici per adulti e bambini in offerta su Amazon ad oltre la metà del prezzo

Tra le tante promozioni in corso, abbiamo selezionato le 8 migliori offerte sugli spazzolini elettrici, selezionati da una delle migliori marche in commercio: Oral-B.

-il 53% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4: lo spazzolino elettrico più venduto, offre dei suggerimenti in tempo reale durante l'utilizzo per una pulizia migliore. Protegge le gengive grazie al sensore di pressione, avvisando quando si sta facendo troppa pressione, e inizia a sbiancare i denti già dal primo giorno di utilizzo, rimuovendo le macchie superficiali. Con una sola ricarica, la batteria dura oltre 2 settimane.

-il 42% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B Genius X: garantisce un notevole miglioramento della salute orale dopo 6-8 settimane, e offre 6 modalità di spazzolamento visibili. Con il controllo della pressione durante l'utilizzo, lo spazzolino protegge le gengive e rallenta automaticamente la velocità, avvisando durante l'utilizzo per non ferire denti e gengive. Funziona con un timer di 2 minuti, e la base di ricarica è inclusa nella confezione.

-il 35% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 6: perfetto anche da portare in viaggio grazie alla comoda custodia da viaggio, lo spazzolino combina la testina rotonda insieme a delicate micro-vibrazioni che sono perfette per pulire denti e gengive e renderli più sani in una sola settimana. Sono disponibili 5 diverse modalità di pulizia intelligenti e personalizzate, e l'IA riconosce lo stile di spazzolamento durante l'utilizzo, offrendo anche una guida per una pulizia più efficace.

-il 32% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9S Bianco: la pulizia dei denti sarà più efficace già dal primo giorno, grazie alla tecnologia avanzata di Oral-B. L'IA di cui è dotato lo spazzolino vi aiuterà a ottimizzare la pulizia, con il rilevamento della posizione e la monitorazione delle aree di pulizia in tempo reale, durante lo spazzolamento. Lo spazzolino offre 7 modalità di pulizia tra cui scegliere, e una ricarica rapida in 3 ore.

-il 20% di sconto sullo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Pro Kids Frozen: uno spazzolino morbido e alimentato a batteria, personalizzabile grazie a degli adesivi rimovibili per il manico, lo spazzolino è adatto per bambini a partire dai 3 anni. Ha una testina rotonda fatta su misura per bocche piccole, con setole molto delicate e 2 modalità di spazzolamento adatte per ogni tipo di pulizia.

-il 13% di sconto sullo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Pro Junior: studiato per bambini a partire dai 6 anni, lo spazzolino ha setole con punte morbide più sottili per una pulizia efficace ma delicata al tempo stesso e offre 3 modalità di spazzolamento. Durante l'utilizzo, lo spazzolino fa una pausa ogni 30 secondi per avvertire il bambino di cambiare l'area da spazzolare. La batteria è a lunga durata, e un indicatore luminoso indica quando è tempo di ricaricare lo spazzolino.

-il 10% di sconto sullo spazzolino elettrico ricaricabile Oral-B iO 10: il modello migliore sul mercato al momento, consigliato anche dai dentisti, dotato di IA che guida in tempo reale l'utente durante il lavaggio dei denti per una pulizia efficace e su misura. Dotato di un monitoraggio 3D dei denti e un display interattivo a colori per segnalare informazioni importanti, lo spazzolino elettrico offre 7 modalità di pulizia tra cui scegliere.

-il 10% di sconto sullo spazzolino elettrico per bambini Oral-B Spiderman Marvel: efficace per i bambini dai 3 anni in su, lo spazzolino presenta una testina rotonda perfetta per bocche piccole e 2 modalità di spazzolamento studiate per una pulizia quotidiana e delicata. Il manico è personalizzabile con 4 adesivi intercambiabili, e lo spazzolino funziona tramite l'applicazione gratuita Disney Magic Timer di Oral-B.

Altri prodotti Oral-B per l'igiene dentale in sconto su Amazon

– il 33% di sconto sull'idropulsore Oral-B Health Center Oxyjet: consigliato soprattutto per chi ha impianti e apparecchi dentali, l'idropulsore è dotato di tecnologia Oxyjet e offre 5 modalità di pressione dell'acqua per una pulizia ancora più profonda dei denti e del bordo gengivale. La pulizia è, inoltre, personalizzabile grazie 4 getti d'acqua tra cui si può scegliere.

-il 20% di sconto sulle testine di ricambio Oral-B Sensitive Clean: la confezione contiene ben 12 testine di ricambio per gli spazzolini elettrici Oral-B, dotate di setole ad X in grado di arrivare nelle zone difficili da raggiungere, ultra morbide ad alta densità per una pulizia efficace ma comunque delicata su denti e gengive. Le setole passano dal verde al giallo per indicare quando sono da cambiare, per mantenere la pulizia sempre efficace al 100%.

