È iniziata la Festa delle Offerte Prime 2024: le migliori offerte e gli sconti di oggi 8 ottobre A partire dalla mezzanotte di oggi, 8 ottobre 2024, ha inizio ufficialmente la Festa delle Offerte Prime 2024, la due giorni di sconti organizzata da Amazon. Per poter approfittare delle offerte su elettrodomestici per la casa e per la cucina, dispositivi tech, tutto ciò che occorre per prendersi cura di sé e gli accessori giusti per ama il gaming, basta essere abbonati al servizio Prime. Ecco quali sono le migliori offerte da tenere in considerazione durante l'evento.

La Festa delle Offerte Prime 2024 è cominciata: avrete tempo dalla mezzanotte di oggi, 8 ottobre 20024, fino alle 23.59 di domani 9 ottobre 2024 per approfittare degli sconti riservati agli iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime. Le offerte coinvolgono tutte le categorie merceologiche presenti sulla piattaforma. Infatti, potete acquistare a un prezzo ribassato non solo smartphone – Iphone e non solo -, smart tv, smart watch e dispositivi che rendono la propria casa intelligente, ma anche elettrodomestici per la cucina ed elettrodomestici per la pulizia della casa, accessori per il gaming, elementi d'arredo, accessori alla moda e dispositivi utili per prendersi cura del proprio corpo.

Di seguito trovate i dettagli sull'evento e i prodotti più vantaggiosi da acquistare per le prossime 48 ore: se avete bisogno di un nuovo pc, di un tablet, di cuffie, friggitrice ad aria, microonde o robot aspirapolvere, questo è il momento di fare acquisti.

Che cos'è la Festa delle Offerte Prime e come funziona

La Festa delle Offerte Prime è una due giorni di sconti e offerte pensate per gli abbonati al servizio Prime. Per tutta la durata dell'evento e fino a esaurimento scorte, sarà possibile acquistare prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche. Discorso a parte è fatto per quelle che vengono chiamate offerte lampo, ovvero delle offerte a tempo che hanno la durata di poche ore e per le quali bisogna prestare attenzione ed essere veloci nell'acquisto.

Come fare per partecipare? Come anticipato, gli sconti sono riservati agli iscritti al servizio Prime. Se non avete ancora sottoscritto l'abbonamento, nessun problema, siete ancora in tempo: basta accedere al vostro account Amazon, entrare nella pagina dedicata a Prime, inserire i propri dati e sottoscrivere l'abbonamento al prezzo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno. Se non siete sicuri che il servizio vi interessi, non vi preoccupate: sappiate che l'abbonamento a Prime prevede un mese di prova gratuita; avete, quindi, 30 giorni di tempo per decidere se siete interessati o meno.

L'abbonamento a Prime prevede anche l'accesso ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming con un vasto catalogo comprendente serie tv, film e documentari per tutti i gusti, l'accesso a Prime Reading, un catalogo di numerosi libri disponibili gratuitamente in formato Kindle e l'accesso ad Amazon Photos, per archiviare un importante numero di foto e video.

Se siete amanti della musica, sappiate che in occasione della Festa delle Offerte potrete avere tre mesi di prova gratuita e non uno per Amazon Music: fate l'accesso e create la vostra playlist con le vostre canzoni del cuore.

Inoltre, se siete iscritti all'università, potete usufruire dello sconto dedicato iscrivendovi a Prime Student, con il quale avrete non solo 90 giorni di prova e Prime Video compresi, ma anche vantaggi su Amazon Music.

I 20 migliori prodotti in sconto per la Festa delle Offerte Prime di oggi 8 ottobre 2024

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili su Amazon per questa due giorni di sconti: numerose le categorie merceologiche coinvolte e interessanti i prezzi ribassati. Se state pensando di rinnovare i vostri apparecchi tecnologici, cambiare i vostri elettrodomestici o rendere smart la vostra casa, questo è il momento giusto.

1. Robot aspirapolvere Lefant M210

54% di sconto sul robot aspirapolvere Robot aspirapolvere Lefant M210, che può essere gestito da remoto, tramite l'applicazione dedicata da scaricare sullo smartphone, oppure tramite l'assistente vocale Alexa. Ideale per rimuovere qualsiasi tipo di sporco, è apprezzato soprattutto perché silenzioso.

2. Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L

54% di sconto sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L, realizzata con tecnologia Rapid Air che consente di cucinare velocemente e in modo sano. Questo modello può essere gestito anche tramite applicazione, sulla quale è possibile scaricare numerose ricette. Il cestello ha una capienza di oltre 4 litri.

3. Ferro da stiro Braun Carestyle1 IS1012BL

49% di sconto sul ferro da stiro a vapore Braun Carestyle1 IS1012BL, un modello a carica continua e termostato regolabile. Il vano per l'acqua ha una capacità di 1,5 litri. Questo modello leggero e maneggevole è dotato di autospegnimento, in modo da garantire la massima sicurezza.

4. Lavatrice Bosch WGG254F0IT Serie 6

46% di sconto sulla lavatrice Bosch WGG254F0IT Serie 6, un modello a carica frontale con cestello da 10 chili. Grazie alla tecnologia di dosaggio automatico i-DOS, è sufficiente riempire le vaschette del detersivo e dell'ammorbidente e i sensori misureranno la quantità precisa di detersivo e di acqua necessari per ogni carico. Il sistema di pulizia anti-macchia e il programma Hygiene Plus permettono di eliminare germi e acari e macchie.

5. Computer portatile Samsung Galaxy Chromebook Go

43% di sconto sul computer portatile Samsung Galaxy Chromebook Go, con processore Intel Celeron, una RAM da 4 giga e la memoria eMMC da 64 giga. Lo schermo è di 14 pollici e può essere ruotato, grazie alla cerniera che ne permette il movimento fino a 180 gradi.

6. Spazzola ad aria calda Bellissima Imetec Air Wonder

42% di sconto sulla spazzola ad aria calda Bellissima Imetec Air Wonder, pensata per rendere più veloce e professionale lo styling dei capelli. Rivestita in ceramica e cheratina, lavora i capelli senza bruciarli e seccarli, anzi, contribuendo a renderli più sani e lucenti. Nella confezione sono presenti 8 accessori, per essere al top con qualsiasi acconciatura.

7. Frullatore a immersione Moulinex DD6578 Quickchef

39% di sconto sul frullatore a immersione Moulinex DD6578 Quickchef, un modello 2 in 1 la cui velocità è maggiore rispetto a quella di altri modelli grazie alla tecnologia powerlix. Si può scegliere tra 10 velocità di azione ed è realizzato con impugnatura ergonomica.

8. Rasoio elettrico Philips Shaver S9000

37% di sconto sul rasoio elettrico Philips Shaver S9000, uno dei modelli top di gamma. La tecnologia Lift & Cut e lo SkinIQ permettono di rimuovere i peli a fondo senza irritare la pelle, poiché il dispositivo regola automaticamente la pressione da impiegare in base alla delicatezza della pelle. Nella confezione sono presenti la base di ricarica e una custodia per il trasporto.

9. Impastatrice planetaria Girmi IM46

35% di sconto sull'impastatrice planetaria Girmi IM46, un grande alleato in cucina per preparare impasti e basi per dolci, pizza e pane, ma anche creme e farcie. Lavora con 1800 W al massimo e si avvale di un contenitore in acciaio inox da 8 litri. Per le lavorazioni, è possibile scegliere tra 6 velocità.

10. Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite

28% di sconto sul tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite, perfetto per chi studia o lavora e ha bisogno di un dispositivo pratico attraverso cui accedere a internet, fare ricerche e prendere appunti. Ha una memoria da 128 giga espandibile ed è comprensivo di pennino touch. Il sistema operativo implementato è l'Android 14.

11. Forno per pizza Ariete 909

27% di sconto sul forno per pizza Ariete 909, ideale per preparare un'ottima pizza al piatto in casa in pochi minuti, per una cena speciale e romantica. La piastra in pietra refrattaria con trattamento antiaderente di cui è dotato questo elettrodomestico fa sì che la pizza si cuocia a puntino senza bruciarsi.

12. Soundbar Hisense HS2100

27% di sconto sulla soundbar Hisense HS2100, perfetta per vivere un'esperienza di ascolto della tv come al cinema. Questo modello supporta sia il Dolby Digital che il DTS Virtual e può essere collegato al televisore tramite Bluetooth, cavo HDMI oppure USB: in questo modo, non è strettamente necessario che sia posizionato nelle vicinanze del televisore.

13. Spazzolino elettrico Oral-B iO 9

26% di sconto sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9, la cui tecnologia magnetica permette di essere guidati nello spazzolamento e di prendersi cura della propria igiene orale in modo completo e senza rovinare le gengive. Nella confezione sono compresi una custodia da viaggio e due testine di ricambio. La ricarica della batterie sarà completa in tre ore.

14. Schermo intelligente Echo Show 10

26% di sconto sullo schermo intelligente Echo Show 10, la versione più completa del famoso altoparlante, che permette non solo di ascoltare musica e audiolibri, fare ricerche e liste e consultare il meteo, ma anche di fare videochiamate e guardare le proprie serie tv preferite collegandosi alle piattaforme di streaming. Lo si trova disponibile in nero o in bianco.

15. Scopa elettrica senza fili Rowenta X-PERT 6.60

25% di sconto sulla scopa elettrica senza fili Rowenta X-PERT 6.60, un modello di media potenza leggero e facile da manovrare. Ha 45 minuti di autonomia e un contenitore da 0.55 litri che si svuota e pulisce facilmente. Tutte le sue parti sono facilmente removibili e lavabili con acqua.

16. Cuffie Bose QuietComfort

25% di sconto sulle cuffie Bose QuietComfort, un modello top di gamma tra le wireless in vendita, perfette anche per gli amanti del gaming. Siamo di fronte a delle cuffie over-ear con tecnologia bluetooth incorporata e con durata della batteria fino a 24 ore su utilizzo continuativo. Si può scegliere di utilizzarle in modalità standard e con totale cancellazione del rumore, in base alle necessità e alle preferenze.

17. Smart tv TCL 40SF540

23% di sconto sullo smart tv TCL 40SF540, un modello da 40 pollici in Full HD e comprensivo di HLG Fire TV e Dolby Audio DTS Virtual. Grazie alla tecnologia implementata, è possibile sfruttare il comando vocale per regolare il volume, cambiare canale e accedere alle piattaforme di streaming. Si tratta di un modello con schermo piatto e piedini d'appoggio già fissati, ma che può essere anche appeso.

18. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7

22% di sconto sullo smartwatch Samsung Galaxy Watch 7, un modello disponibile in diversi colori che si adatta bene sia a outfit sportivi che a outfit eleganti. Grazie all'intelligenza artificiale e alla connessione bluetooth è possibile fare l'analisi del sonno e la conta dei battiti, ma anche avviare il gps e leggere le notifiche dello smartphone.

19. E-reader Kindle Scribe

21% di sconto sul Kindle Scribe, il lettore digitale che può essere utilizzato anche come taccuino. Nella confezione è compreso il pennino touch. Lo schermo Paperwhite 10,2’’ a 300 pp permette di poter utilizzare il dispositivo con qualsiasi tipo di luce, semplicemente regolando le impostazioni. Lo si trova disponibile con 3 memorie differenti: 16, 32 e 64 giga.

20. Silk-épil Braun 9 9-90

20% di sconto sul silk-épil Braun 9990, l'alleato perfetto per rimuovere i peli e prendersi cura della propria pelle. Grazie ai 13 accessori presenti, infatti, è possibile non solo avere gambe lisce e setose, ma anche esfoliare e massaggiare la pelle, in modo che risulti luminosa, idratata e non stressata.

Altri prodotti in offerta in occasione della Festa delle Offerte Prime 2024

Ecco quali sono gli altri prodotti in offerta durante questo periodo di sconti dedicati agli abbonati al servizio Prime fino a esaurimento scorte.

Dispositivi per prendersi cura del proprio corpo

Prendersi cura di sé è importante, non bisogna dimenticarsene. Ecco quali sono i prodotti più convenienti del momento:

Smart tv

State cercando una nuova smart tv? Questo potrebbe essere il momento giusto.

Dispositivi Apple

Amanti del marchio Apple a rapporto: ecco quali sono i prodotti che potete trovare a un prezzo ribassato.

Smartphone

A proposito di smartphone, invece, ecco le nostre proposte per la Festa delle Offerte Prime 2024:

Dispositivi per rendere la casa intelligente

Neanche gli amanti della domotica rimarranno delusi dalle offerte dedicate a questo settore.

Tablet

Siete alla ricerca di un tablet? Quello giusto per voi potrebbe essere tra queste proposte:

Pc portatili

Anche le offerte dedicate ai pc portatili sono interessanti:

Cuffie e auricolari

Gli amanti della musica non possono perdere, invece, le offerte riservate a cuffie e auricolari di ultima generazione:

Dispositivi e accessori per gli amanti del gaming

Vi piace fare lunghe sessioni di gioco al pc e sfidare gli amici? Di seguito trovate una serie di dispositivi e accessori che rendono questa passione ancora più piacevole.

Elettrodomestici per la cucina

I provetti cuochi, invece, non possono non acquistare elettrodomestici di ultima generazione che gli aiutino a sfornare deliziosi manicaretti.

Elettrodomestici per la cura della casa

Anche prendersi cura della casa è importante. Di seguito vi proponiamo degli elettrodomestici in sconto con cui farlo al meglio:

Smartwatch

Infine, vi proponiamo una selezione dei migliori smartwatch da acquistare a un prezzo conveniente per tutta la durata dell'evento:

