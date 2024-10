video suggerito

Festa delle Offerte Prime 2024: oltre il 40% di sconto sui migliori epilatori e regolabarba elettrici su Amazon In cerca di un nuovo epilatore, o di un rasoio regolabarba al miglior rapporto qualità-prezzo? Qui vi indichiamo i migliori sconti su questi prodotti in occasione della Festa delle Offerte Prime dell'8 e 9 ottobre 2024.

È iniziata la Festa delle Offerte Prime. Gli sconti saranno disponibili per tutta la giornata di oggi e fino alle 23.59 di domani.

Tra le scontistiche più interessanti troviamo senz'altro quelle per i prodotti per la cura del corpo, come ad esempio i rasoi–regolabarba e gli epilatori elettrici per lui e per lei, perfetti per il loro elevato rapporto qualità-prezzo che, in questi due giorni di offerte, si eleva ancor di più.

Di seguito, dunque, vi indichiamo le occasioni da non perdere sui migliori rasoi-regolabarba ed epilatori elettrici da acquistare durante il periodo della Festa delle Offerte Prime del 2024.

Epilatori e regolabarba elettrici in sconto per la Feste delle Offerte Prime fino al 46% di sconto

Che sia per una coccola personale o per un regalo ad una persona cara, qui vi proponiamo gli epilatori e i rasoi regolabarba elettrici venduti al costo più conveniente su Amazon per la Festa delle Offerte di ottobre 2024:

-46% su Braun Series 5 All-in-One: questo styling kit 9 in 1 della Braun è perfetto per barba e capelli e svolge perfettamente sia la funzione di rasatura che di regolazione e rifinitura. Il Braun Series 5 è piccolo e maneggevole, ma assai potente con la sua batteria da 100 minuti di autonomia.

-32% su Braun Series 7 All-in-One Kit Style: questo rasoio elettrico, con funzioni da regolabarba e tagliacapelli, è tra i più apprezzati nella linea di prodotti di Braun per uomini non soltanto per l'ampia scelta di strumenti di regolazione forniti in dotazione, ma anche e soprattutto per l'ampia batteria, per la tecnologia AutoSense e per l'ottima qualità dei materiali.

-31% su Braun Silk-expert Pro 5: tra i prodotti più performanti della fascia alta di Braun per lei. Questo Silk-épil di Braun garantisce un'alternativa di qualità all'epilazione laser, e opera un trattamento completo in soli 10 minuti. Ottime soprattutto le tre modalità di intensità, con filtro UV integrato.

-26% su Braun Series 5 Bear Trimmer: questo regolabarba di Braun è tra i prodotti più apprezzati per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e per l'equilibrio tra solidità dei materiali e tecnologie incluse, con una batteria Li-Ion da 100 minuti di autonomia.

-25% su Braun Series 9 Pro+: stazione SmartCare 6 in 1 inclusa, tecnologia AutoSense e custodia PowerCase garantiscono un'esperienza di rasatura e regolazione della barba professionali e di altissima qualità. Con questo sconto, poi, il valore di questo prodotto top di gamma aumenta ancor di più.

-24% su Braun Silk-épil 9 Flex SkinSpa: questo Silk-épil di Braun garantisce fino a 4 settimane di pelle liscia dopo un singolo trattamento. Il prodotto offre un pacchetto completo di accessori FaceSpa, un corpo impermeabile, e un comodo pulsante SmartTouch per cambiare comodamente le varie modalità offerte da questo epilatore.

-23% su Braun Silk-épil 5: il comodo cappuccio con rulli massaggianti e la tecnologia MicroGrip per la cattura di peli fino a 0,5 mm garantisce un effetto di epilazione professionale, con tutti i vantaggi di un trattamento nella comodità di casa.

-21% su Braun Silk-épil 7: elegante ma efficace, questo epilatore Braun convince la stragrande maggioranza del pubblico per il suo comfort unito agli ottimi risultati raggiunti.

-21% su Braun Series 5: questo Braun Series 5 differisce dai suoi competitor non soltanto per le tecnologie di rifinitura, ma anche e soprattutto per la sua comodità generale nell'utilizzo, garantita anche dalla tecnologia EasyClean che consente una pulizia immediata e completa del prodotto alla fine di ogni sessione di utilizzo.

-20% su Braun Silk-épil 9: questo Silk-épil di Braun è Wet&Dry, ovvero può essere utilizzato sia a secco che sotto l'acqua, con un massimo comfort in entrambe le situazioni. Il manico ergonomico, poi, stanca meno nell'utilizzo e consente un'esperienza più piacevole.

-17% su Braun Skin i-expert: questo dispositivo Braun è perfetto per tutte le donne che vogliono godere di un'esperienza di depilazione confortevole, rapida e rilassante. Ciò è garantito grazie agli strumenti forniti in dotazione (con anche una comoda custodia da viaggio), alla tecnologia in App che guida l'utente durante il trattamento e alla luce pulsata veloce e potente.

-10% su Braun Silk-épil 9 Flex: questo Silk-épil Flex è progettato per lavorare correttamente anche nelle aree più sensibili, e regola la sua intensità in base alla pressione che usa l'utente. I rulli massaggianti riducono la sensazione di dolore, e la tecnologia SmartTouch aiuta nel passare rapidamente da una modalità all'altra. A chiudere, ottimi i risultati sul lungo periodo: pelle liscia fino a 4 settimane.

-10% su Braun Series 7: la tecnologia 360° Flex di questo Braun Series 7 permette un utilizzo completo con adattamento a 360 gradi sulla superficie del volto e con risultati professionali sia per la rasatura che per la regolazione della barba. Qui troviamo una batteria da 50 minuti di durata, un corpo al 100% impermeabile e un accessorio rifinitore di precisione per baffi e basette.

