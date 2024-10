Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori smartphone venduti in sconto fino al 40% su Amazon

video suggerito

Continua su Amazon la Festa delle Offerte Prime, con sconti disponibili fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 9 ottobre 2024.

In quest'occasione è possibile trovare offerte su ogni genere di prodotti, smartphone inclusi. Per questo, vi lasciamo qui una selezione degli sconti più allettanti sugli smartphone venduti su Amazon, di ogni fascia di prezzo e realizzati dalle migliori marche.

Le occasioni sugli smartphone in sconto fino al 40% per la Festa delle Offerte Prime

Smartphone compatti, top di gamma, economici e delle migliori marche: gli sconti della Festa delle Offerte Prime 2024 sono per tutti i gusti. Qui vi proponiamo le migliori occasioni per la telefonia:

-40% su Samsung Galaxy A25 5G: questo smartphone di fascia medio-bassa stupisce per prestazioni e qualità fotografica. Di buona capienza anche la batteria, che permette un utilizzo stress fino a sera. La memoria è poi espandibile fino a 1 TB.

-35% su Samsung Galaxy A15: tra i prodotti più apprezzati della fascia bassa, questo smartphone della linea Galaxy di Samsung è elegante, leggero e prestante: perfetto come primo telefono per giovani e giovanissimi.

-35% su Google Pixel 8: il top di gamma della scorsa generazione di Google, ancora perfettamente attuale grazie all'implementazione delle funzioni di intelligenza artificiale e all'ottima architettura hardware che garantisce solidità e velocità nelle prestazioni.

-33% su Xiaomi Redmi Note 13: buon comparto fotografico e disponibilità di dual sim rendono questo smartphone di Xiaomi tra le scelte più complete e interessanti del segmento economico del mercato. Il suo display, inoltre, è ampio e ben definito.

-29% su Motorola Moto g04: robusto, resistente, elegante. Questo Motorola moto g04 è perfetto per chi dagli smartphone chiede affidabilità e durabilità, anche a discapito di prestazioni non certo equiparabili a un top di gamma. Ciò detto, rappresenta un'alternativa di prima qualità come primo telefono o come prodotto da regalare ai membri più anziani della famiglia.

-17% su Oppo A18: doppia fotocamera con funzioni di intelligenza artificiale, ampio display luminoso e un design elegante e giovanile caratterizzano questo smartphone entry level adatto a tutti.

-15% su Oppo A38: l'ampia memoria da 128 GB e gli 8 GB di RAM garantiscono buona velocità e valide prestazioni per uno dei prodotti più apprezzati della fascia economica del mercato.

-13% su Samsung Galaxy S24: funzioni di intelligenza artificiale, display FHD+, tre fotocamere ad elevatissima risoluzione e una batteria capace di durare tranquillamente fino a sera: questo è ciò che offre il nuovo Galaxy S24, il top di gamma di casa Samsung.

-12% su Oppo A40M: le caratteristiche tecniche di questo smartphone raccontano di un'elevatissimo rapporto qualità-prezzo, ancor più impreziosito dallo sconto attuale.

-11% su Xiaomi Redmi 13: Redmi mantiene una user experience pulita e intuitiva, che rende questo smartphone particolarmente indicato come primo telefono per un giovanissimo o anche come dispositivo per le persone meno appassionate di tecnologia.

I contenuti Quale Compro sono redatti da un team di esperti, esterni alla redazione Fanpage.it, che analizza, seleziona e descrive i migliori sconti, prodotti e servizi online in maniera affidabile ed indipendente. In alcune occasioni, viene percepita una commissione sugli acquisti effettuati tramite i link presenti nel testo, senza alcuna variazione del prezzo finale.