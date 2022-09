Come utilizzare l’epilatore a luce pulsata a casa Come si utilizza la luce pulsata? Dopo quanto tempo cadono i peli? Quante volte bisogna utilizzare l’epilatore? Queste sono solo alcune delle domande che ci si pone quando si comincia ad utilizzare questo dispositivo per la depilazione in modalità casalinga.

L'epilatore a luce pulsata è un dispositivo studiato per la rimozione permanente (o quasi) dei peli; è composto da una lampada che, grazie al suo fascio di luce, colpisce il pelo in profondità, a partire dal bulbo pilifero. Questo processo si chiama fototermolisi e fa sì che i peli vengano indeboliti, fino ad essere eliminati.

Trattandosi di strumenti pensati per l'uso casalingo, non avranno certamente la stessa potenza di quelli utilizzati nei centri estetici o in farmacia, ma permettono comunque di ottenere ottimi risultati. Per sfruttarli al meglio però, è necessario conoscerli in maniera approfondita e avere ben presenti quali sono le loro potenzialità.

Pro e controindicazioni dell'uso dell'epilatore a luce pulsata domestico

Dire addio ai peli per sempre o quantomeno per un tempo molto lungo è il sogno di tutti. Attenzione, però: usare un epilatore a luce pulsata ha i suoi pro e i suoi contro, che è necessario conoscere bene, in modo da poter sfruttare questo dispositivo in modo favorevole ed evitare di rovinare la pelle accidentalmente.

Pro

Ecco quali sono i vantaggi dell'uso della luce pulsata:

riduzione della quantità e dello spessore dei peli

rallentamento della ricrescita

elimina il problema dei peli incarniti

contrasta l'insorgere di bollicine e rush cutanei, tipici effetti del rasoio, soprattutto quando fa molto caldo

Contro

Fate bene attenzione ai contro:

utilizzare la luce pulsata su un tatuaggio aumenta il rischio di ustioni

le vene varicose e le altre malattie cutanee potrebbero peggiorare, a causa del calore

non può essere utilizzato in caso di diabete, problemi cardiaci e interventi chirurgici ravvicinati

non ha effetto sulla barba maschile, poiché troppo densa

in caso di cure ormonali, il suo effetto sarebbe particolarmente ridotto

Come preparare la pelle all'uso della luce pulsata

Prima di procedere con l'epilazione, è necessario preparare la pelle. Per prima cosa, accertatevi di poter utilizzare l'epilatore a luce pulsata: se la pelle è troppo delicata o vi sono delle complicazioni, non è il caso di procedere con un dispositivo fai da te. Rivolgetevi al vostro dermatologo di fiducia e chiedete consiglio.

Una volta ottenuto l'okay da un professionista, passate alla preparazione della pelle.

Per cominciare, pulite la zona da trattare: assicuratevi di aver eliminato qualsiasi residuo di trucco e di profumo, perché è bene che la pelle sia rilassata e il più pura possibile, per rendere il trattamento più efficace.

L'altra cosa da fare è eliminare i peli. Il fascio di luce dell'epilatore, infatti, non è efficace con i peli troppo lunghi. Per rimuovere i peli utilizzate il rasoio e non la ceretta: mentre quest'ultima estirperebbe il pelo in profondità, la lametta lascia il bulbo intatto, permettendo alla luce pulsata di fare il suo dovere.

Epilazione casalinga: i consigli utili e cosa non fare

Per quanto riguarda il dispositivo, invece, assicuratevi che siano attive le impostazioni che più fanno al caso vostro. Se non avete mai effettuato il laser o l'epilazione, meglio non partire con un livello alto sia per la temperatura che per quanto riguarda il numero di impulsi.

Il consiglio è quello di aumentare l'intensità lentamente, di seduta in seduta, senza avere fretta di ottenere risultati (che saranno comunque visibili fin dall'inizio).

Mentre l'utilizzate, tenete la mano ferma e scorrete lentamente lungo tutta la zona, assicurandovi che la testina dell'epilatore aderisca perfettamente alla pelle.

Non ripassate più volte la stessa zona, perché correreste il rischio di arrossare la pelle e creare irritazioni o scottature. Per lo stesso motivo, non effettuate l'epilazione in estate o quando sapete di dovervi esporre al sole e al calore.

Cosa fare dopo aver terminato l'epilazione

Una volta terminata l'epilazione, la pelle sarà certamente molto sensibile e stressata. Non dimenticate di prendervene cura, prima di rivestirvi e/o di esporre la pelle agli agenti atmosferici.

Idratate la zona interessata con una buona crema e, se avete agito sul viso, sempre meglio utilizzare anche un po' di crema protettiva.

Se notate che la pelle si è leggermente arrossata o accaldata, massaggiate delicatamente con una lozione a base di aloe vera, per rinvigorire il tono muscolare e beneficiare di una sensazione di freschezza.

Quante volte a settimana bisogna utilizzare l'epilatore a luce pulsata?

Affinché sia efficace, il trattamento deve essere eseguito con regolarità. Le prime quattro sedute devono essere eseguite ogni quindici giorni. Successivamente, allungate i tempi eseguendo sedute sempre più sporadicamente: prima una volta al mese, poi una volta ogni due mesi e, infine, una volta ogni sei mesi o una volta l'anno, in base alla necessità.

Ciò che è importante è non saltare le sedute, in modo da non vanificare i trattamenti precedenti e velocizzare i tempi, ottenendo risultati già dopo poco tempo.

Come scegliere l'epilatore a luce pulsata

Per poter scegliere il migliore epilatore a luce pulsata tra quelli in commercio è bene sapere esattamente come leggere la scheda tecnica del prodotto. Quali sono le caratteristiche che fanno la differenza? Vediamole insieme.

Potenza

La potenza di un dispositivo come questo è indicativa di quanto intenso è il fascio di luce utilizzato per l'epilazione. Fate attenzione a questo dato, perché un valore troppo basso significa che non otterrete risultati, ma un valore troppo alto potrebbe causare ustioni e irritazioni.

Il range ideale entro cui mantenersi è di 2-9 J/cm².

Numero di accessori

Per poter sfruttare l'epilatore su diverse zone del corpo, avrete bisogno di diversi accessori. Scegliete un modello completo, dotato di testine intercambiabili e di un rifinitore pensato appositamente per le zone più delicate, come il mento o la zona bikini.

Frequenza e numero degli impulsi

Gli impulsi emessi possono essere singoli o continui. Accertatevi di scegliere un modello che vi permetta di alternarli: i primi sono indicati per le zone piccole, mentre i secondi permettono di coprire zone del corpo più estese.

Tenendo conto di queste caratteristiche, ecco quali sono i migliori modelli del momento:

Quanto costa un epilatore a luce pulsata domestico?

Qual è il prezzo di questi dispositivi? Non c'è una vera è propria risposta. La fascia di prezzo varia in base al livello di tecnologia, alle funzionalità, alla potenza del fascio di luce, al numero di accessori e ai risultati che garantisce.

Generalmente, comunque, il suo costo oscilla tra i 50 e i 150 euro, mantenendosi quindi in una fascia medio-bassa.

Dove comprare l'epilatore a luce pulsata

Gli epilatori a luce pulsata possono essere venduti nei negozi che dedicano uno spazio ai dispositivi per la cura della persona. In alternativa, potete acquistarlo sul sito di riferimento del produttore o sulle grandi piattaforme di e-commerce, come Amazon.

Confrontare i rivenditori vi permette di scegliere il modello migliore venduto al prezzo migliore.