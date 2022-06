I 12 migliori epilatori luce pulsata del 2022 Braun, Philips, Remington e HoMedics sono solo alcune delle marche a cui affidarsi per acquistare un valido epilatore a luce pulsata. Di seguito trovate la classifica dei modelli top di gamma al momento e alcune indicazioni su come sfruttare al meglio questo dispositivo in base alle vostre esigenze.

Gli epilatori a luce pulsata sono dei dispositivi che consentono la rimozione dei peli superflui in maniera indolore, graduale e definitiva. Grazie a questa tecnologia, è possibile dire addio al dolore della ceretta, alle irritazioni causate dal rasoio e alla ricrescita veloce e fastidiosa dei peli senza doversi per forza rivolgere ad un centro estetico o ad un dermatologo specializzato in questo tipo di trattamenti.

Sfruttando i giusti accessori, un epilatore di questo tipo consente di agire in tutte le parti del corpo, compresi il viso e la zona bikini, su cui solitamente bisogna agire più delicatamente.

In vendita si trovano ormai numerosi modelli di epilatori a luce pulsata. Tra i marchi più affidabili ci sono certamente Braun, Philips e Remington, ma nella sezione di Amazon dedicata a questi dispositivi se ne trovano anche tanti altri validi e appartenenti ad una fascia di prezzo media.

Se utilizzato correttamente, l'epilatore porterà i risultati sperati in circa 6-8 mesi.

Classifica dei 12 migliori epilatori a luce pulsata e marche a confronto

Per stilare la classifica dei migliori epilatori a luce pulsata attualmente sul mercato, abbiamo selezionato quelli più venduti online, in particolare su Amazon, e meglio recensiti. Per ogni epilatore abbiamo indicato le caratteristiche tecniche, i pro e contro emersi dalle recensioni e dei suggerimenti su dove comprarlo al miglior prezzo.

1. Braun Silk-expert Pro 5 5137

Il più votato su internet

Braun Silk–expert Pro 5 5137

In materia di epilatori a luce pulsata, l'autorevolezza spetta certamente al marchio Braun. Il silk-expert Pro 5 5137 permette di ridurre permanentemente i peli di corpo e viso in 4 settimane, grazie a dei test effettuati sulla zona delle gambe, delle ascelle e dell'inguine.

Clinicamente testato e raccomandato da Skin health Alliance, è dotato di SensoAdapt, un sensore che permette di adattare la tipologia e intensità della luce in base alla tonalità della pelle. Bastano 5 minuti per rimuovere completamente i peli dalla parte inferiore della gambe.

Le più sensibili potranno utilizzare le modalità delicata ed extra delicata, selezionabili al posto della modalità standard, e sulla base del colore del pelo e della tonalità della pelle il dispositivo attiva automaticamente uno tra i 10 livelli di energia disponibili. I 400mila impulsi di luce assicurano a questo dispositivo una durata di 15 anni, e inclusa nella confezione c'è anche una spazzola esfoliante per il corpo Braun SkinSpa.

Pro: riduce la crescita dei peli in sole 4 settimane, permettendo di ottenere rapidamente risultati definitivi. È delicato e sicuro da usare in casa.

Contro: il prezzo è di fascia alta, ma pienamente giustificato dalle caratteristiche all'avanguardia dell'epilatore. Inoltre, sul lungo periodo si otterrà un notevole risparmio economico, visto che non bisognerà più depilarsi.

Lo consigliamo perché: è un apparecchio delicato, ma efficace, che agisce anche sulle zone più sensibili senza creare irritazioni o bruciature.

Impulsi di luce: 400000

2. Philips BRI954/00

Il più ergonomico

Philips BRI954/00

Se state cercando un dispositivo ergonomico, vi consigliamo di dare un'occhiata al Philips BRI954/00. Si tratta di un dispositivo venduto insieme a tre accessori: in base alla zona su cui volete agire, potete cambiare la testina scegliendo tra corpo, viso e zona bikini.

Grazie ai 250000 impulsi di luce che garantisce ogni minuto, il risultato sarà una pelle perfettamente liscia e morbida a lungo, anche fino ad otto settimane. I tempi di utilizzo variano in base alla zona trattata, le specifiche sono indicate sulle istruzioni incluse nella confezione.

Il sensore SmartSkin consente di avere una fascia di luce potente, che si regola automaticamente, rilevando e riconoscendo il tipo di pelo da trattare. Inoltre, potete scegliere se utilizzarlo con o senza filo, in base a ciò che ritenete sia più comodo e lasci i movimenti più liberi.

Pro: questo apparecchio può essere utilizzato con o senza fili; in questo modo potrete decidere di utilizzarlo dove vi è più comodo e dove avete una maggiore visibilità, anche se lontani da una presa di corrente.

Contro: tutti coloro che hanno provato ad utilizzarlo si ritengono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto, senza sottolinearne difetti.

Lo consigliamo perché: riesce a rimuovere anche i peli incarniti e quelli più persistenti, difficili da individuare a occhio nudo e da eliminare con il rasoio o la ceretta. I risultati si vedono già dopo le prime tre settimane.

Impulsi di luce: 250000

3. Braun Silk expert Pro 5 5347

Il migliore in assoluto

Braun Silk–expert Pro 5 PL5347

Il Braun Silk expert Pro 5 5347 è, invece, il modello migliore tra quelli a marchio Braun in vendita, accreditato dalla Skin Health Alliance. Si tratta di un modello preciso e veloce nell'utilizzo, oltre che pratico e maneggevole. Con i suoi 400.000 impulsi, garantisce un risultato perfetto e una rimozione totale dei peli per sei mesi.

Il sensore SensoAdapt si adatta automaticamente alla robustezza e alla lunghezza del pelo, per ottenere un risultato impeccabile a prescindere dal grado di peluria da trattare e dall'ampiezza della zona da trattare.

Dispone di una testina grande e due testine di precisione: scegliete l'accessorio che secondo voi è più in grado di aiutarvi a raggiungere anche i punti più difficili.

Pro: grazie a tutti gli accessori di cui dispone, consente di trattare tutte le parti del corpo, anche quelle più delicate.

Contro: il suo prezzo, seppur più alto della media, è commisurato all'efficienza che garantisce.

Lo consigliamo perché: permette di agire adeguatamente anche sulle pelli più delicate senza provocare rossori, scottature e irritazioni.

Impulsi di luce: 400.000

4. Braun Silk-expert Pro 3 PL3011

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Braun Silk–expert Pro 3 PL3011

Se state cercando un epilatore a luce pulsata più economico, ma con prestazioni comunque elevate, potete dare un'occhiata al Braun Silk-expert Pro 3: non è l'ultimo modello uscito sul mercato, ma resta un ottimo prodotto. Assicura una riduzione definitiva dei peli in soli 3 mesi e bastano 9 minuti per trattare le gambe.

Può essere utilizzato sulle pelli chiare e medie, con peli da biondo naturale a castano scuro/nero, mentre è meno efficace sui peli biondo chiaro, rossi o grigi. La sua tecnologia è clinicamente testata e molto sicura, grazie al sensore SensoAdapt, che adatta l'intensità dell'impulso luminoso automaticamente, in base alla tonalità della pelle.

Ha una testina di precisione, che permette di trattare anche zone difficili come l'inguine e il viso. L'epilatore assicura 300.000 impulsi di luce, sufficienti per 16 anni di trattamento.

Pro: è sicuro e facile da utilizzare, perché la tecnologia SensoAdapt adatta automaticamente l'intensità degli impulsi al tipo di pelle.

Contro: come tutti gli epilatori a luce pulsata, non è economico, ma bisogna sempre considerare il risparmio a lungo termine.

Lo consigliamo perché: oltre ad essere efficace, ha un design compatto ed è leggero, quindi ideale anche per chi è spesso in viaggio o non vuole rinunciare al proprio trattamento di bellezza neanche in vacanza.

Impulsi di luce: 300000

5. Remington Compact Control

Il più economico

Remington Compact Control

Remington Compact Control è un epilatore a luce pulsata piccolo, maneggevole ma molto potente. Dispone dell'avanzata tecnologia Triggerless: una volta che l'apparecchio viene posizionato sulla zona da trattare ed entra in contatto con la pelle emette automaticamente il flash.

Il tempo stimato per un singolo trattamento (gambe, zona bikini, ma anche ascelle e viso) è di soli 20 minuti. Può essere utilizzato sia dalle donne che dagli uomini ed è adatto anche alle carnagioni più scure. Il design è compatto, elegante, facile da maneggiare, leggero e dispone di ben cinque livelli di intensità. Se utilizzato con costanza può concedere una riduzione dei peli fino al 92%. Facile da portare anche in viaggio grazie alla pratica custodia.

Pro: è efficace, veloce e maneggevole. Molti utenti che lo hanno acquistato e recensito su Amazon hanno rilevato una diminuzione dei peli e un rallentamento della crescita dopo poche settimane di utilizzo.

Contro: dalle recensioni presenti online non emergono particolari criticità.

Lo consigliamo perché: grazie alla tecnologia di cui si avvale, può essere utilizzato sia da chi ha la carnagione chiara che da chi ha la carnagione scura.

Impulsi di luce: 350000

6. Beurer SalonPro System

Il più professionale

Beurer SalonPro System

L'epilatore Beurer SalonPro System emette ben 250.000 impulsi luminosi. L'ampia superficie della lampada da 7 cm² rende l'epilazione velocissima. L'apparecchio è dotato di un sensore automatico che riconosce la tonalità della pelle e regola l'intensità della luce di conseguenza. Il livelli di potenza sono in tutto sei ed è presente anche un filtro UV per una maggior sicurezza.

Come la maggior parte degli epilatori a luce pulsata, non può essere usato su pelli scure, su peli molto chiari e bianchi. I primi risultati sul corpo si iniziano a notare dopo soli tre o quattro trattamenti fatti a distanza di due settimane, sul viso dopo sei trattamenti, sempre a distanza di due settimane.

L'epilatore può essere usato su tutto il corpo, incluse braccia, ascelle e inguine, e sul viso. La funzione flash continuo rende più pratico e veloce l'utilizzo. Nella confezione è incluso anche un accessorio di precisione.

Pro: emette un elevato numero di impulsi e la lampada è molto ampia, quindi risulta efficace e veloce. I primi risultati si notano dopo pochi utilizzi.

Contro: a prezzo intero è un po' costoso, ma giustificato dall'elevata qualità del prodotto.

Lo consigliamo perché: è tecnologicamente avanzato e si adatta automaticamente al tipo di pelle e al grado di resistenza del pelo, garante un risultato ottimale qualunque sia la condizione di partenza.

Impulsi di luce: 250000

7. Beurer IPL PureSkin Pro 5800

Il più tecnologico

Beurer IPL PureSkin Pro 5800

L'epilatore Beurer IPL PureSkin Pro 5800 è compatto e facile da utilizzare. Grazie alla tecnologia IPL questo epilatore ostacola efficacemente la crescita dei peli superflui e rende molto più rapido il trattamento. Grazie al sensore 2 in 1 l'epilatore attiva il flash solo quando entra in contatto con la pelle, valutandone la pigmentazione, per poi indebolire il follicolo pilifero, già dopo le prime 3-4 sedute.

Il funzionamento permette di regolare in base alle proprie esigenze l'emissione di 600000 impulsi di luce fino a 3 livelli di intensità. Inoltre grazie alla funzione di flash continuo si potrà concludere l'epilazione in soli 20 minuti.

Può essere utilizzato per le zone più estese come gambe o braccia, o per le aree più limitate, come ascelle, viso o inguine. Ma non è tutto: grazie all'applicazione scaricabile su smartphone e alla possibilità di collegarla direttamente al dispositivo, potrete creare dei trattamenti personalizzati, che rispondano in maniera adeguata alle vostre esigenze.

Pro: è piccolo, maneggevole, facile da utilizzare ed estremamente efficace. Può essere usato su tutti i fototipi e i risultati migliori si ottengono su carnagioni da chiare a medio-scure.

Contro: per il funzionamento dell'epilatore bisogna posizionare bene la finestra del flash sulla pelle.

Lo consigliamo perché: raggiunge un livello tecnologico particolarmente alto, che consente di utilizzarlo in maniera intuitiva anche se si è alle prime armi.

Impulsi di luce: 600000

8. Remington i-Light Prestige

Il più ergonomico

Remington i–Light Prestige

L'epilatore Remington i-Light Prestige sfrutta l'innovativa tecnologia Propulse, con un potente impulso di luce, per rimuovere i peli sul corpo e sul viso in poche sedute. Può essere usato anche per la depilazione maschile, solo sul corpo, per rimuovere i peli da schiena, petto e spalle.

Pur essendo molto efficace, l'apparecchio resta delicato e adatto alle zone più sensibili, come l'inguine. Il manipolo ha un design ergonomico che lo rende facile da utilizzare. I primi risultati si notano dopo soli tre trattamenti. L'epilatore ha 5 livelli di intensità e un sensore integrato che riconosce la tonalità della pelle.

Può essere utilizzato sui fototipi da 1 a 4 e su tutti i tipi di peli, ad eccezione di quelli bianchi, grigi, rossi o molto chiari. Funziona in modalità multi-flash, per trattare ampie zone, o flash singolo, per le zone che necessitano di maggior precisione. La finestra ha tre accessori: uno per il corpo da 3cm², uno per il viso da 2cm² e uno per la zona bikini da 2 cm². La lampadina Infinity dura fino a 150.000 flash.

Pro: può essere usato per la depilazione maschile e femminile. È dotato di diversi accessori per le diverse zone da depilare e lampadina Infinity a lunga durata.

Contro: alcuni utenti Amazon che l'hanno recensito lo hanno trovato meno adatto alle pelli sensibili.

Lo consigliamo perché: rende possibile indirizzare il fascio di luce in base alle proprie necessità e all'intensità che si vuole raggiungere durante il trattamento.

Impulsi di luce: 150000 flash

9. Philips Lumea Advanced

Il più sicuro

Philips Lumea Advanced

L'epilatore Philips Lumea Advanced sfrutta la tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella usata nei centri estetici ed è stata sviluppata in collaborazione con esperti dermatologi. È molto efficace e veloce, grazie alla lampada da 250.000 impulsi di luce e alla finestra di applicazione da 4 cm².

Per depilare due mezze gambe bastano infatti 15 minuti circa. Può essere utilizzato sul corpo e sul viso e, grazie filtro luce integrato aggiuntivo, l'utilizzo su labbro superiore, mento e guance è sicuro e delicato.

Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce e può essere utilizzato sui fototipi da 1 a 4. Non è adatto alle pelli scure, ai peli chiari, bianchi, grigi e rossi.

Pro: l'ampia finestra di applicazione e la lampada potente lo rendono veloce ed efficace dopo pochi utilizzi.

Contro: non può essere utilizzato sulle pelli scure e sui peli troppo chiari.

Lo consigliamo perché: grazie alle 5 diverse impostazioni di intensità, il suo utilizzo è sicuro, perché il fascio di luce sarà adeguato alla sensibilità della pelle.

Impulsi di luce: 250000

10. Remington I-Light

L'epilatore a luce pulsata sia per donne che per uomini

Remington I–Light

L'epilatore Remington I-Light IPL6780 è potente (150.000 flash) e allo stesso tempo sicuro e delicato sulla pelle. È infatti certificato FDA e raccomandato dai dermatologi. Può essere utilizzato sia dalle donne, su corpo e viso, sia dagli uomini, ma solo sul corpo. Ha cinque livelli di intensità, adatti ai fototipi da 1 a 4.

Come la maggior parte degli altri epilatori, è efficace solo su peli castani e neri, non su quelli biondi, rossi, bianchi e grigi. I risultati sono visibili dopo un ciclo completo da tre trattamenti, effettuati a distanza di due settimane. L'apparecchio è dotato di un accessorio corpo con finestra da 3 cm² e un accessorio viso da 2 cm².

Può essere utilizzato in modalità multi flash o flash singolo. Dato il suo funzionamento, è ideale sia per eliminare non solo i peli sul corpo delle donne, ma anche quelli degli uomini, più persistenti e difficili da rimuovere; meno efficace, invece, sarebbe il suo utilizzo sulla barba.

Pro: è delicato sulla pelle, ma allo stesso tempo efficace. Anche a prezzo pieno non è troppo costoso.

Contro: l'apparecchio è un po' ingombrante.

Lo consigliamo perché: è versatile e utilizzabile da chiunque; i primi risultati sono visibili già dopo due settimane e alla fine del primo ciclo i peli saranno visibilmente ridotti.

Impulsi di luce: 300000

11. Homedics Duo Quartz

Il più preciso

Homedics Duo Quartz

Se cercate un epilatore a luce pulsata compatto e facile da usare, ma potente e preciso, vi suggeriamo Homedics Duo Quartz. L'apparecchio sfrutta una doppia tecnologia, AFT (Advanced Fluorescence Technology) e IPL (luce pulsata), per trattare in modo diverso le varie zone del corpo e il viso.

Ha una cartuccia da 300.000 impulsi, con una durata praticamente illimitata. Nella confezione c'è un adattatore di precisione, per depilare le zone più difficili da raggiungere, come il labbro superiore. I primi risultati sono visibili dopo cinque trattamenti.

È adatto ai fototipi da 1 a 5, mentre non può essere utilizzato sulle pelli molto scure e sui peli chiari. Si consiglia di utilizzarlo per un massimo di due minuti sotto le ascelle e 15 minuti sulle gambe: non è necessario protrarre il trattamento più a lungo, potrebbe essere rischioso.

Pro: è compatto e facile da usare, ma allo stesso tempo potente.

Contro: secondo le recensioni su Amazon, c'è bisogno di molte sedute per vedere dei buoni risultati.

Lo consigliamo perché: lo trovate in vendita ad un prezzo particolarmente competitivo e sarete certi di ottenere buoni risultati in poco tempo.

Impulsi di luce: 300000

12. Philips Lumea Prestige

Il più efficace su tutti i tipi di pelo

Philips Lumea Prestige

Concludiamo la classifica con un altro epilatore Philips: il Lumea Prestige. Anche questo sfrutta la tecnologia IPL utilizzata dai centri estetici ed è dotato di accessori ergonomici per trattare ogni area del corpo. Gli studi condotti dal produttore dimostrano una riduzione dei peli fino al 92% dopo 3-4 trattamenti eseguiti ciascuno ogni 2 settimane.

Il Lumea Prestige risulta efficace su una vasta gamma di tipologie di pelle, da molto bianca fino a marrone scuro, e su diversi tipi di peli, dal biondo scuro fino a quelli neri. Con 5 impostazioni di energia, il sensore SmartSkin aiuta nell'impostazione luminosa più adatta in base alla tonalità della pelle.

Le 5 testine in dotazioni permettono di trattare con efficacia ascelle, zona bikini e viso oltre al corpo. Molto utile l'app che offre consigli e suggerimenti per risultati duraturi.

Pro: è compatto, facile da usare e con una dotazione di accessori completa e funzionale.

Contro: si consiglia di non superare i tempi di utilizzo consigliati, per evitare la rottura dei capillari o la comparsa di macchie sulla pelle.

Lo consigliamo perché: è ideale per rimuovere sia i peli scuri che i peli chiari, che solitamente sono più difficili da rimuovere.

Come funziona l'epilatore a luce pulsata

La luce pulsata ad alta intensità (dall’inglese IPL, acronimo di Intense Pulsed Light) è una tecnologia che, tramite il calore, agisce sulla melanina contenuta nei peli.

Mentre il laser rimanda un fascio di luce monocromatico, la luce pulsata rimanda un fascio di luce policromatico.

Gli impulsi luminosi, una volta direzionati sulla porzione di pelle che si vuole trattare, agiscono sulla melanina dei peli e bruciano i bulbi piliferi. In gergo tecnico, questo processo si chiama fototermolisi.

Illustrazione dimostrativa della condizione dei peli prima e dopo l’utilizzo dell’epilatore a luce pulsata

Questo trattamento, se eseguito correttamente e nelle modalità indicate, darà risultati già dopo le prime tre sedute e permette di ottenere una riduzione definitiva dei peli fino all'80% in circa 6 mesi. Successivamente, saranno necessarie delle sporadiche sedute di mantenimento. Attenzione, però: è molto importante ridurre il numero dei trattamenti quando indicato, poiché, altrimenti, il rischio è quello di bruciare l'epidermide e creare danni permanenti.

La luce pulsata è efficace su tutti i peli?

La luce pulsata può essere utilizzata con qualsiasi tipo di peluria e carnagione, ma non tutti otterranno dal trattamento gli stessi risultati.

L'azione dell'epilatore è certamente efficace con chi ha i peli scuri e la carnagione chiara o poco olivastra. Se, invece, avete la carnagione molto scura, dovrete portare pazienza ed effettuare un numero maggiore di sedute per vedere buoni risultati.

Molto scarsi e tendenzialmente nulli saranno i risultati per chi ha i peli rossi, bianchi o grigi: in questo caso, il fascio di luce non riesce ad agire sulla melanina, già poco presente.

Attenzione: questo discorso è strettamente legato al colore della base del pelo, non al colore dei capelli.

Come scegliere il migliore epilatore a luce pulsata

Come si fa ad individuare il migliore epilatore a luce pulsata tra quelli in vendita? Di seguito trovate i dettagli degli aspetti che è necessario non trascurare.

Energia e potenza

In un epilatore a luce pulsata l'energia del fascio di luce si esprime in J/cm², un'unità di misura che quantifica l'intensità luminosa che colpisce la zona da trattare. Trattandosi di dispositivi da utilizzare a livello casalingo, la loro intensità non potrà superare gli 8-9 J/cm², poiché il rischio è quello di ustionarsi.

Inoltre, è bene sapere che solitamente si consiglia di impostare un'energia elevata a chi ha la carnagione chiara e il pelo molto scuro, mentre al contrario si consiglia di utilizzare un'energia più bassa.

E per quanto riguarda la potenza? Generalmente, un dispositivo di questo tipo lavora ad un massimo di 200 watt, sufficienti a garantire continuità e prestanza anche se si utilizza un modello con batteria ricaricabile.

Superficie della lampada

Per superficie della lampada, anche detta finestra d'applicazione, si intende la porzione di vetro che entra in contatto con la pelle. Più grande è la finestra d'applicazione, più grande è la zona del corpo che viene trattata.

I modelli più versatili comprendono nella confezione più di una testina, ognuna con una grandezza differente: scegliete quella più adatta in base alla porzione di corpo su cui volete agire. Ad esempio, quelle più piccole sono ideali per il viso e per la zona bikini.

Numero degli impulsi luminosi e durata dell'epilatore

Il numero degli impulsi luminosi indica la durata che l'epilatore avrà nel tempo. Maggiori sono gli impulsi che garantisce, più a lungo potrete sfruttare il vostro dispositivo.

Un modello base e molto economico conterà circa 50.000 impulsi luminosi, mentre un modello top di gamma garantirà fino a 500.000 flash, che generalmente sono garanzia di lunga vita, anche fino a 10-15 anni.

Marche

Quali sono i marchi più affidabili in fatto di epilatori a luce pulsata? Se state cercando il top di gamma, vi consigliamo di confrontare i modelli proposti da Braun, Philips e Remington: sui loro cataloghi troverete certamente quello che fa al caso vostro.

Se avete un budget limitato, non disperate: online trovate tanti altri marchi ugualmente validi e più economici, sebbene meno accessoriati: è il caso, ad esempio, dei dispositivi a marchio HoMedics.

Prezzo

Il prezzo di un epilatore varia da modello a modello e dipende non solo dal marchio che lo ha prodotto, ma anche dalle prestazioni che garantisce e dal suo livello di tecnologia.

Solitamente, un modello top di gamma può costare anche dai 400 ai 500 euro, ma si trovano buoni modelli anche spendendo circa 200 euro.

Alimentazione

Gli epilatori a luce pulsata possono essere alimentati in modo classico o essere del tipo wireless, cioè con batteria ricaricabile.

La scelta migliore è quella di acquistare un modello che permette entrambe le modalità di ricarica, perché, se è vero che i modelli a filo sono più potenti, è anche vero che sono scomodi da utilizzare, soprattutto quando si deve agire sulla zona bikini o sul viso.

Dove comprare il miglior epilatore a luce pulsata

Come ormai tutti i dispositivi per la cura della persona, potete trovare gli epilatori negli store come Unieuro ed Euronics, oppure scegliere di acquistare comodamente online tramite i portali e-commerce più affidabili, come ad esempio Amazon, dove trovate una scelta molto ampia.