Calza della befana: i migliori dolci da acquistare su Amazon Per riempire la calza della Befana con tantissime leccornie, vi suggeriamo i migliori 15 dolcetti disponibili su Amazon. Dai Kinder, alle praline Lindt, passando per i Lion: avrete solo l’imbarazzo della scelta per rendere magica quest’Epifania.

Amata da adulti e bambini, l'Epifania porta con sé non solo le feste trascorse, ma anche una calza ricca di dolcetti, caramelle, biscotti, monete di cioccolato e, per alcuni, carbone (dolce naturalmente).

Il 6 gennaio 2022 si avvicina e la Befana sta per arrivare a bordo della sua scopa, ma quest'anno ha bisogno di un aiuto: cosa mettere nella calza?

Di seguito abbiamo selezionato i 15 migliori dolci, da comprare per rendere unica la calza della befana, disponibili su Amazon, nella sezione dedicata: le barrette Kinder, i Lion in edizione limitata al cioccolato bianco, i KitKat, i Loacker, i biscotti Oreo Double e tantissimi altri dolciumi gustosi.

Quali sono i migliori dolci da comprare su Amazon per la calza della Befana?

Per non farsi trovare impreparati all'arrivo della Befana e riempire la calza vuota con tantissime leccornie, vi suggeriamo i migliori 15 dolcetti tra caramelle, barrette, wafer, praline e biscotti.

Dai prodotti Kinder, alle praline Lindt, passando per le monete di cioccolato o il carbone dolce: avrete solo l'imbarazzo della scelta per rendere magica quest'Epifania.

1. La scatola speciale con i prodotti Kinder

A chi è alla ricerca di un dolce sicuramente gradito da mettere nella calza della Befana consigliamo di "andare sul classico", e acquistare la speciale box Kinder da 730g.

Questa scatola contiene 6 diverse varietà di prodotti: le barrette con cioccolato al latte finissimo, il Kinder Cereali, ideale per una merenda golosa, i Kinder Bueno, i Duplo e tanti altri dolci, tutti squisiti, perfetti per rendere felici grandi e piccini il giorno dell'Epifania.

Prezzo: 24,99 euro

2. Le barrette Lion al cioccolato bianco

Per gli amanti del caramello e del cioccolato bianco queste barrette Lion Single White sono il dolce ideale da trovare nella calza della Befana.

Il wafer croccante del Lion, con un morbido ripieno di caramello e una copertura al cioccolato bianco, creano un'esperienza di gusto unica e accontentano anche i più golosi.

Prezzo: 20,90 euro (confezione da 24 barrette)

3. I confetti crispy di M&M's

Per chi ama gli snack da sgranocchiare ovunque, gli M&M's crispy sono i dolcetti perfetti da trovare e mettere nella calza della Befana, ideali anche da condividere con gli amici.

Questi croccanti confetti sono realizzati con cioccolato al latte, riso soffiato e una copertura colorata: il pretesto giusto per regalarsi un momento gustoso non sono per l'Epifania, ma ogni giorno.

Prezzo: 10,47 euro (confezione da 24 pezzi)

4. La tavoletta al cioccolato bianco di Vialetto

Per l'Epifania 2022 gli amanti del quadratino di cioccolato a fine pasto gradiranno sicuramente la tavoletta Adelina di Vialetto.

Questa tavoletta è in grado di coniugare la dolcezza del cioccolato bianco con il tocco salato delle mandorle e dei pistacchi, che creano un mix esplosivo, eclettico e goloso. Provate a mangiarne solo un pezzetto e sarà difficile riuscire a fermarsi.

Prezzo: 1,99 euro

5. Le barrette al cioccolato di NICKS

Per chi è attento alla linea ma non vuole rinunciare al gusto, le barrette al cioccolato di NICKS rappresentano il giusto compromesso per l'Epifania.

Il wafer croccante, ricoperto di cioccolato e ripieno di crema alla vaniglia, non contiene zuccheri chimici ed è dolcificato con estratto di Stevia ed eritritolo d'uva. Inoltre, è anche un prodotto a basso contenuto di carboidrati.

Prezzo: 28,90 euro (25 pezzi)

6. Le barrette KitKat Gold

Per gli amanti degli abbinamenti inediti e sorprendenti, le nuove barrette KitKat Gold saranno le protagoniste della calza della Befana 2022.

Il noto KitKat si presenta in una veste nuova e scintillante: il wafer croccante è ricoperto da cioccolato bianco e caramello, che gli conferisce un prezioso finish dorato.

Prezzo: 19,90 euro (confezione da 27 pezzi)

7. Le barrette vegane di Raw Bite

Se il destinatario della calza ha particolari esigenze alimentari e ha scelto uno stile di vita vegano, le barrette crudiste di Raw Bite riusciranno a renderlo felice.

Queste barrette sono disponibili in sette golosi gusti: alla mela e cannella, agli anacardi, al cocco, al cacao, al lime, proteica e alla vaniglia e frutti di bosco. Sono realizzate con ingredienti naturali e biologici, senza zuccheri aggiunti.

8. I wafer al cioccolato bianco di Loacker

Per chi ama l'abbinamento tra croccantezza e scioglievolezza, le tavolette con wafer di Loacker sono il prodotto da provare per festeggiare l'Epifania.

Le tavolette al cioccolato bianco con ripieno morbido di crema al latte si arricchiscono ancora di più, grazie alla sottile cialda wafer dalla consistenza croccante. Ideali anche per un break veloce, sono in formato tascabile e ottime anche come fine pasto.

Prezzo: 13,08 euro (confezione da 12 pezzi)

9. I cremini assortiti di Giraudi

Per chi ama i prodotti artigianali e ricchi di gusto, questi cremini assortiti di Giraudi saranno i dolcetti più apprezzati tra quelli della calza della Befana.

Questi cioccolatini piemontesi, belli alla vista e squisiti al palato, sono realizzati con pregiato cacao e nocciole tonde trilobate. Il sacchetto comprende quattro diversi gusti: cremino chiaro, scuro, al pistacchio o al caffè.

Prezzo: 14,50 euro (150g)

10. I torroncini morbidi di Sperlari

Per chi vuole continuare a mangiare dolci natalizi anche alla Befana, i Morbidelli di Sperlari sono dolcetti ideali da infilare o trovare nella calza.

Al gusto mandorla e pistacchio, questi torroncini morbidi si sciolgono in bocca, sono incartati singolarmente e perfetti da tenere sempre in borsa per concedersi un veloce break di gusto.

Prezzo: 2,99 euro (117g)

11. Il box di caramelle gommose Lupo Alberto di Gelco

Ai fan del lupo più simpatico e gentile dei fumetti consigliamo le caramelle gommose di Lupo Alberto, un dolcetto inaspettato e divertente da mettere nella calza della Befana.

Il box a tema Lupo Alberto contiene ben 200 caramelle gommose dai gusti assortiti – limone, fragola, mela, frutto della passione, more e arancia -, e ogni caramella raffigura una vignetta del celebre fumetto. Dall'incarto non è impossibile indovinare il sapore del prodotto e questo rende ancora più divertente l'esperienza di assaggio.

Prezzo: 17,60 euro (200 pezzi)

12. Le monete di cioccolato di Ellies Jellies

Per regalare un augurio di fortuna e di prosperità in occasione dell'Epifania, le monete di cioccolato di Ellies Jellies sono il classico dolcetto che ci aspettiamo di trovare in una calza della Befana coi fiocchi.

Realizzate con cioccolato al latte di alta qualità, queste monete dolci renderanno felici i più piccoli e riporteranno gli adulti indietro nel tempo.

Prezzo: 21,81 euro (1Kg)

13. Le praline LINDOR di Lindt

Per gli amanti dei cioccolatini, queste praline LINDOR di Lindt non possono mancare tra i dolcetti che riempiranno la calza della Befana.

Il doppio cioccolato, ottenuto dalle più pregiate fave di cacao, croccante fuori e liquido dentro, vi regalerà un momento di puro gusto e vi farà assaporare tutta l'arte dei maître chocolatiers Lindt.

Prezzo: 4,99 euro (200g)

14. I biscotti Oreo con doppia crema

Per chi ama i noti biscotti americani con crema alla vaniglia, perché non inserire proprio gli Oreo Double Cream all'interno della calza della Befana?

Il biscotto al cacao magro è arricchito da una doppia farcitura, per un sapore più gustoso e intenso. Ideali da inzuppare o mangiare come snack, sono perfetti anche come ingredienti per cheesecake o altri dolci originali.

Prezzo: 29,99 euro (confezione da 12 pezzi)

15. Il carbone dolce di Dolfin

Destinato a chi quest'anno è stato un po' monello o semplicemente come simpatico scherzo, il carbone dolce di Dolfin è un dolcetto divertente per l'Epifania.

Questo carbone di zucchero non solo originale, ma anche simbolico ed è un prodotto immancabile in una calza della Befana completa, che sia in grado di cogliere il vero spirito di questa festa tanto amata.

Prezzo: 13,12 euro (100g)

Come scegliere i migliori dolci per riempire la calza della Befana

Se siete indecisi sul contenuto della vostra calza della Befana e non volete acquistare "di tutto un po'", potreste considerare i seguenti fattori, fondamentali per scegliere i migliori prodotti dolci da mettere nella calza:

Marchio

Scegliere i dolci giusti significa anche affidarsi a un determinato brand. Preferite sempre prodotti con marchi controllati, tradizionali o, perché no?, artigianali, e tralasciate le super offerte su prodotti dolciari di dubbia provenienza. Ricordate, inoltre, che la qualità sarà apprezzata da chi riceverà la calza.

Prezzo

Se avete un budget per l'Epifania, il costo non sarà un problema per voi. Se volete risparmiare, infatti, puntate sulle grandi quantità o sui prodotti voluminosi ma dal prezzo ridotto, che aiuteranno a riempire più in fretta la vostra calza.

Quantità

Decidete in anticipo quanti prodotti mettere nella calza. Questo vi aiuterà a scegliere i più adatti e optare anche per l'inserimento di più varianti o più formati di un unico prodotto, particolarmente amato dal vostro destinatario.

Gusti ed esigenze del destinatario

Ultimi ma non ultimi, i gusti di chi riceverà la calza sono fondamentali per scegliere i prodotti giusti. Se avete dinanzi un amante del cioccolato non sarà difficile per voi acquistare i dolci più amati da lui/lei. E lo stesso vale per gli amanti del caramello o delle consistenze croccanti. Se invece la persona a cui la calza è indirizzata ha intolleranze o particolari esigenze alimentari, è importante tenerne conto e comprare articoli che rispettino determinati standard.