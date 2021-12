Cosa mettere nella calza della Befana: consigli e idee per riempirla Cosa mettere nella Calza della Befana? Sai che puoi acquistare cioccolata, caramelle, carbone dolce, lecca lecca e giochini anche su Amazon? Ecco le nostre proposte per te, tutte con consegna entro i primi di gennaio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Epifania si avvicina, è tempo di prepararsi a riempire le calze della Befana. Ma cosa metterci dentro per essere sicuri di far felici grandi e piccini? Cioccolata, caramelle (gommose e non), biscotti, torroncini, marshmellow e, per chi non è stato buono tutto l'anno, un po' di carbone dolce. Nella Calza della Befana non può mancare anche qualcosa che sia di buon auspicio, come le monete di cioccolato, noci e frutta secca.

Chi punta ad un risultato originale, invece, può pensare di preparare qualcosa con le proprie mani e di aggiungere ai dolciumi anche regali, giocattoli o qualche piccolo pensierino personalizzato.

Per chi è a corto di idee o vuole essere sicuro di non sbagliare, in occasione della Befana è possibile trovare online diverse soluzioni e idee regalo: dalle confezioni di dolci maxi e a prezzi competitivi alle calze già confezionate e pronte per essere regalate. Basta dare un'occhiata alla sezione Caramelle e Cioccolata di Amazon.

Leggi anche I 15 migliori videogiochi per bambini da 3 a 12 anni

Ecco una selezione dei nostri dolciumi e giochini preferiti da mettere nella Calza della Befana.

1. Tavolette di cioccolata e cioccolatini

Nella calza della Befana la cioccolata non può mancare: su Amazon è possibile acquistare delle confezioni speciali con grandi quantità di cioccolatini o tavolette di cioccolata.

Barrette Kinder, cioccolata assortita Lindt, tavolette Ritter Sport o un mix di mini Twix, Sneakers, Mars e Bounty? A voi la scelta. Potete decidere di creare una calza monomarca o variare, tutto dipende dalle preferenze di chi riceverà questo gustoso dono.

Per quanto riguarda le tavolette di cioccolata, sempre su Amazon sono disponibili le più golose ed apprezzate da adulti e bambini come le tavolette di cioccolato Venchi Cremino Pistacchio o le barrette Nero Perugina al cioccolato fondente e nocciole caramellate.

2. Monete di cioccolato

Le monete di cioccolato sono immancabili all'interno della Calza della Befana, a prescindere dal fatto che sia destinata ad un adulto o a un bambino. Oltre ad essere buonissime, infatti, sono anche di buon auspicio e vengono donate proprio come portafortuna.

Conosciute anche come soldi di cioccolato, sono appunto dei cioccolatini dalla forma rotonda avvolti in una carta dorata che, nella loro forma e nell'aspetto, ricordano delle monete.

Vengono vendute all'interno di piccole reti o in maxi scatole: il nostro consiglio è quelle di metterle all'interno della Calza prive della loro confezione.

3. Torroncini

Irresistibili e disponibili in tantissimi gusti, anche i torroncini assortiti sono un vero e proprio must per l'Epifania perché piacciono a tutti e accontentano i palati anche più golosi.

Tra i più venduti ed apprezzati online e su Amazon ci sono sicuramente i noti torroncini Sperlari, disponibili nei gusti cioccolato fondente e pistacchio, caramello salato e, per gli amanti della tradizione, alla mandorla.

4. Caramelle gommose

Tutti pensano che i dolci preferiti dai bambini siano fatti di cioccolata: in realtà molti preferiscono le caramelle, soprattutto quelle gommose. E quando pensiamo alle caramelle gommose pensiamo soprattutto alle caramelle Haribo, l'azienda di dolciumi tedesca che ha fatto dello zucchero una vera e propria filosofia di vita.

Anche le Goleador frizzanti al gusto Cola e le caramelle di Lupo Alberto si possono acquistare su Amazon, tutte con consegna entro l'Epifania.

Come i cioccolatini, anche le caramelle gommose possono essere realizzate in casa: questo vi consente di creare forme diverse e originali, per dare sfogo alla creatività e regalare qualcosa di buono e unico. Per prepararle, basta munirsi di zucchero, succo di frutta e pectina.

5. Lollipop e lecca-lecca

Anche i lecca lecca sono dolciumi immancabili in ogni calza della Befana che si rispetti: su Amazon ce ne sono tantissimi, dai classici Chupa Chups in gusti assortiti ai lollipop più grandi e originali, di forme e colori diversi, come questi lecca lecca a forma di cuore venduti in una confezione da 40 pezzi.

Gustosi e apprezzati da tutti, sono disponibili con spedizione rapida e consegna all'inizio di gennaio.

I lecca lecca possono essere preparati anche in casa: in 20 minuti saranno pronti per essere gustati. Tutto quello che dovete fare è procurarvi gli ingredienti e scegliere lo stampino della forma preferita. Farli in casa consente anche di scegliere accuratamente gli ingredienti ed evitare conservanti e coloranti, per offrire ai più piccoli qualcosa di gustoso, ma comunque salutare.

6. Marshmellow

Non dimenticate i marshmellow! Anche questi dolci zuccherosi e morbidi possono essere inseriti nella calza della befana. Le alternative sono due: potete prepararli in casa, seguendo una delle ricette presenti online. Oppure potete acquistare i marshmellow confezionati.

La differenza principale sta nella durata: i prodotti confezionati, preparati con l'aggiunta di conservanti, durano più a lungo di quelli fatti in casa.

I marshmellow sono buoni da gustare così come sono o intinti nel cioccolato fuso.

7. Biscotti

E perché non aggiungere anche qualche buon biscotto? Anche in questo caso, potete scegliere se prepararli in casa o se acquistare delle confezioni già fatte, magari scegliendo il marchio preferito di chi deve ricevere la calza.

Potete optare per biscotti secchi o biscotti glassati, ricoperti di cioccolato e ripieni. Senza dimenticare i biscotti Oreo, i più golosi, irresistibili per adulti e bambini.

Insomma, lasciatevi guidare dalla fantasia e… dallo stomaco!

8. Regali e Giocattoli

Alternare alcuni giochini a caramelle e cioccolata è un'ottima idea per riempire la calza della Befana senza provocare troppe carie ai destinatari, ma anche un modo divertente per trascorrere del tempo in compagnia.

Se la calza è destinata alle mamme e i papà, potrebbe essere un'idea aggiungere nella calza un dvd, un mini album di fotografie, un portachiavi o un oggetto simpatico.

Se la calza è destinata ai bambini, invece, possono fare al caso matite colorate, pennarelli e altri piccoli oggetti per dare sfogo alla creatività. O, ancora, bolle di sapone, trottole e piccoli divertenti giochi. Tra le calze più gettonate di quest'anno, ci sono senza dubbio: la calza della befana di Frozen, con tante sorprese a tema; la calza dei Me Contro Te, con tante sorprese firmate dalla coppia più amata dai piccoli; la calza della befana dei Gormiti, contenente diversi giochi ispirati ai supereroi preferiti dai bambini.

9. Carbone dolce

"Se non fate i bravi, la befana vi porta il carbone": quante volte, da piccoli, abbiamo sentito questa frase? Se si vuole approfittare di questo momento per dare anche un piccolo monito, si può aggiungere ai dolci e ai pensierini un po' di carbone dolce.

Si può scegliere tra il carbone classico, nero, e quello colorato – solitamente rosso, fatto alla brace -. Certo, non è il caso di esagerare, si tratta pur sempre di bambini, ma c'è da dire che, in ogni caso, anche il carbone potrebbe non dispiacere.

La tradizione del carbone nella calza della befana si perde nella notte dei tempi: in alcune città, il carbone è sostituito dalla cenere o dai pezzetti di legno. Questa, però, è senza dubbio la soluzione più commestibile.

10. Dolci dal mondo

Il mondo in una calza: per questa Epifania un'idea originale potrebbe essere aggiungere alla calza dei dolci provenienti da altre parti del mondo. Questa ricorrenza, infatti, non è sentita solo in Italia. Per questo, unire i dolciumi di tutte le nazioni in un'unica calza potrebbe essere un'idea davvero originale e un modo alternativo per conoscere le diverse tradizioni.

Se, però, non c'è tempo di mettersi ai fornelli, si può ricorrere all'acquisto di confezioni già pronte su Amazon: sul portale è possibile trovare, tra gli altri, i KitKat giapponesi, i biscotti della fortuna cinesi e il set di leccornie americane dolci e salate, che basteranno bastare per dare un sapore internazionale all'Epifania.

11. Noci e frutta secca

E se invece volete regalare una calza della befana salata? In questo caso, dovreste riempirla con confezioni di frutta secca assortita: sì alle noci e alle arachidi salate, ad esempio, ma anche alle mandorle e agli anacardi.

In questo modo accontenterete anche chi non ama particolarmente i dolci, ma non vuole rinunciare a questa tradizione. Inoltre, non sarà necessario che vi mettiate ai fornelli, basterà acquistare online le confezioni già pronte e magari mettere varie porzioni di frutta secca in piccoli sacchetti, per rendere il risultato finale più carino. Ecco alcune proposte:

12. Pop-corn

Nella calza salata potreste anche pensare di inserire i popcorn… Semplici e veloci da preparare, anche questi possono essere inseriti in piccoli sacchetti colorati monoporzione. Certamente, gli amanti del salato non sapranno resistervi: che si tratti del fidanzato, della mamma o della sorella, tutti rimarranno soddisfatti.

Ma quali sono i più buoni? Ecco alcune tra le migliori marche su cui potete fare affidamento per l'acquisto:

Consigli per riempire la calza della Befana

Se le nostre proposte non ti convincono totalmente, su Amazon trovi un'ampia scelta di cioccolata, caramelle, lecca lecca e giochi da mettere nella calza della Befana.

Ricorda di tenere d'occhio la data di consegna prevista, e di scegliere soltanto i prodotti che sei certa arriveranno entro i primi di gennaio, così da avere abbastanza tempo per confezionare le tue calze.

Se volete personalizzare la calza, potete incartare le cioccolate, i biscotti e i marshmellow con della carta colorata, eliminando le confezioni antiestetiche e impersonali.

Per riuscire ad incastrare tutto, state ben attenti a come posizionate i dolci nella calza. Seguire qualche trucchetto può rivelarsi molto utile.

Posizionate i dolci più piccoli nella punta. I dolci più lunghi e ingombranti, invece, è meglio posizionarli ai lati. A chiusura vanno invece i dolci più larghi e voluminosi. Il carbone e la frutta secca potete posizionarli al centro.