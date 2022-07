Amazon Prime Day: fino a 60% di sconto su spazzolini smart e idropulsori elettrici Prendersi cura della propria igiene orale non è mai stato tanto semplice: con gli sconti Amazon potrete acquistare spazzolini elettrici e idropulsori Oral B, Philips e Sentist con saldi anche del 56%. Ecco la lista delle migliori offerte selezionate.

Un buon spazzolino smart è il primo alleato per la cura della propria igiene orale. Grazie alla rotazione e alla vibrazione delle setole, permette di rimuovere la placca con efficacia, senza danneggiare o irritare le gengive. Per avere risultati migliori, basta abbinare allo spazzolino elettrico un idropulsore: il suo getto d'acqua mirato e pressurizzato rende la pulizia ancora più profonda.

Grazie alle offerte su Amazon potrete approfittare delle offerte su tanti articoli per l'igiene orale delle migliori marche come Braun, Philips e Sentist e comprare spazzolini elettrici e idropulsori con sconti fino al 60%.

Le 10 migliori offerte su spazzolini smart e idropulsori

-60% di sconto su Spazzolino Elettrico Oral-B Smart 4 4500: uno spazzolino elettrico per adulti che grazie alla testina rotonda permette di pulire i denti con agilità ed efficacia, mentre il timer di 2 minuti aiuta a tenere sotto controllo il tempo di spazzolatura. Questo spazzolino, inoltre, permette di regolare la velocità di rotazione semplicemente cliccando più volte sul tasto di accensione. In tutto le velocità sono 3: pulizia quotidiana, sbiancante e denti sensibili. La batteria, infine, ha una durata di oltre due settimane con una sola ricarica.

-50% di sconto su Oral-B Spazzolino elettrico ricaricabile Pro 2 2500: uno spazzolino smart per denti più puliti e gengive più sane, grazie al sensore di pressione e la tecnologia 3D. Il sensore di pressione avvisa nel momento in cui si sta insistendo con troppa forza su uno stesso punto, mentre la tecnologia 3D fa ruotare, oscillare e pulsare le setole, in modo da eliminare la placca al meglio. Il timer di 2 minuti permette di spazzolare i denti per il tempo necessario e ogni 30 secondi avvisa di cambiare l'area da pulire.

-47% di sconto su Oral-B Oxyjet Idropulsore Dentale: un idropulsore regolabile e delicato. Il getto d'acqua mirato è arricchito di micro-bollicine di aria purificata, che aiutano a rimuovere in poco tempo tutti i residui di cibo dagli spazi interdentali e dal bordo gengivale. Grazie al quadrante di controllo è possibile regolare la pressione del getto d'acqua, aumentandone o diminuendone l'intensità, assicurando tutta la delicatezza che una zona così sensibile spesso richiede. In ogni confezione è presente 1 sistema di pulizia Oxyjet e 4 testine Oxyjet.

-40% Spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare serie 3100: uno spazzolino maneggevole e facile da usare. Grazie alla funzione SmarTimer la pulizia dei denti è guidata da un timer che indica il miglior tempo di spazzolatura, mentre il sensore di pressione aiuta a prevenire danni alle gengive. Il design ergonomico che lo caratterizza agevola l'impugnatura e rende più comodo l'utilizzo. La base per la ricarica si collega tramite cavo UBS.

-39% di sconto su Oral-B iO 9n Go Electric Spazzolino: uno spazzolino davvero smart che si prende cura della tua igiene orale grazie all'intelligenza artificiale che monitora lo spazzolamento dei denti su tutti i lati. È dotato di sette modalità di rotazione per soddisfare tutte le necessità di una perfetta igiene orale: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante, nettalingua, denti ultra sensibili. Il sensore di pressione, invece, indica con delle spie luminose (luce rossa, bianca e verde) se la spazzolatura è della giusta intensità.

-38% di sconto su Oral-B Oxyjet Spazzolino Elettrico con Idropulsore Dentale: un unico dispositivo per la pulizia profonda della bocca. All'interno della confezione è presente lo spazzolino elettrico Smart 5000 e un idropulsore Oxyjet. Lo spazzolino elettrico Smart 5000 è dotato di testina Floss Action che permette di pulire lo spazio tra i denti con maggiore accuratezza rispetto a uno spazzolino manuale, proteggendo le gengive da gonfiore e sanguinamento. Abbinato all'idropulsore Oxyjet, con le sue micro-bollicine d'aria, la pulizia del cavo orale diventa profonda e completa.

-33% di sconto su Spazzolino elettrico Oral-B Cross Action Vitality 100: uno spazzolino pratico e versatile per la cura giornaliera della propria igiene orale. Grazie alla tecnologia 2D non solo offre un'ottima rotazione delle setole, ma anche oscillazione. In questo modo sarà più facile rimuovere gli eventuali residui. Il timer integrato vibra ogni 30 secondi, indicando che bisogna cambiare area e avvisa quando sono trascorsi 2 minuti, il tempo medio consigliato dai dentisti per una buona igiene orale. Questo spazzolino è disponibile in due colori: rosa e azzurro.

-31% di sconto su Oral-B Pro 600 Spazzolino Elettrico: uno spazzolino elettrico facile da usare con tecnologia 3D: rotazione, oscillazione e pulsazione delle setole. La testina CrossAction è caratterizzata da setole con 16 gradi di angolazione per pulire ciascun dente senza la sciare i residui. Inoltre, è dotato di sensore di pressione: quando la pressione sui denti o sulla gengiva diventa troppo intensa, riduce autonomamente la velocità, per evitare ogni tipo di danno. Il timer automatico a 2 minuti, permette di dedicare alla pulizia dei denti il giusto tempo.

-30 % Spazzolino Elettrico Sentist S-y100: uno spazzolino sonico che rimuove la placca grazie alla vibrazione veloce delle setole. Con le sue 5 modalità di spazzolamento permette di venire incontro a tutte le necessità dell’igiene orale. Inoltre, ha una funzione di memoria della modalità: al momento dell’accensione ripropone l’ultima modalità inserita la volta precedente. Anche in questo caso, è presente un timer di 2 minuti con un promemoria ogni 30 secondi.

-22% di sconto su Oral-B Waterjet Pro 700 Spazzolino Elettrico con Idropulsore Dentale: il set di spazzolino pro 700 e idropulsore Waterjet permette di prendersi cura della propria bocca ogni giorno. Grazie alla speciale testina 3D, le macchie superficiali sono eliminate sin dal primo giorno. Questa testina, infatti, rende i denti più bianchi e lucidi. L’idropulsore Oral-B Waterjet, invece, aiuta a preservare e migliorare la salute delle gengive andandole a stimolare senza aggredirle con un getto d'acqua multiplo che va a rimuovere i residui di cibo dallo spazio interdentale e dai bordi gengivali.