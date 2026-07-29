William e Kate vogliono proteggere la privacy dei figli: in lavorazione un accordo con la stampa

I principi del Galles in futuro potrebbero stipulare con la stampa un Gentlemen’s Agreement, per evitare eccessive intromissioni nelle vite private dei figli.

La prima uscita, l'ingresso in famiglia, la proposta di matrimonio, l'anello, le nozze, la nascita dei tre figli: ogni passo della storia d'amore di William e Kate è sempre stato sotto l'occhio dei riflettori. Inevitabile, quando si tratta della royal family inglese, ma sicuramente è un'attenzione mediatica che mette a dura prova, a cui bisogna allenarsi nel tempo. Le incombenze esterne, la curiosità perenne, i pettegolezzi non sono un peso facile da gestire. Per questo i principi del Galles non vogliono che George, Charlotte e Louis debbano subire la stessa cosa. La coppia reale vuole tutelare i tre figli, vuole che siano per quanto possibile al riparo dalle costanti incursioni da parte dei media nella loro vita privata e sentimentale.

William e Kate hanno sempre cercato di crescere i loro figli in un'atmosfera "normale": sono ovviamente stati educati sin da piccolissimi all'etichetta reale, George in particolare essendo l'erede al trono sta seguendo un percorso specifico di preparazione per questo ruolo. Però i genitori hanno sempre voluto che i figli rimanessero al di fuori di certe logiche, che non finissero al centro di attenzioni esagerate e malsane. La preoccupazione del principe e della principessa è che possano avere ripercussioni, quando saranno più grandi, sulla vita privata e sentimentale. Per questo, si stanno muovendo affinché ciò non accada, anche perché la loro intenzione è "svecchiare" la monarchia, alleggerirla rispetto al passato.

La rivelazione arriva da Simon Vigar, autore del libro "The Four Wives of Windsor: The Inside Story of the Power Behind the Crown" edito dalla casa editrice Century; uscirà nelle librerie inglesi giovedì 30 luglio. L'esperto reale ha rilasciato un'intervista esclusiva a GB News. Il suo libro è un focus sulle donne che hanno maggiormente influenzato la Royal Family: Diana, Camilla, Kate e Meghan. A proposito di Kate Middleton, il volume rivela la lavorazione del cosiddetto Gentlemen’s Agreement, tra la coppia reale e i media.

Il piano si concentra sulla vita pubblica e privata di George, Luois e Charlotte, per tutelare loto e la cerchia di persone che frequenteranno da grandi, che si tratti di amici o partner. È un'intesa tra gentiluomini del tutto informale, non ci sono accordi legali e firme vere e proprie, ma è un patto di fiducia, onore e rispetto. In questo modo i tre potranno evitare eccessive intromissioni, senza essere perennemente assediati dai giornalisti a ogni passo, proprio ciò che hanno subito per anni Diana e la stessa Middleton, con fotografi appostati dietro casa in cerca di una foto.

Qualcosa di simile è già stato fatto in passato: i rappresentanti della regina Elisabetta riuscirono a negoziare un accordo con i direttori dei giornali di Fleet Street a Londra, per permettere a William di completare gli studi alla St Andrews in un'atmosfera tranquilla e di vivere in serenità i primi tempi della frequentazione con la futura moglie.

Ci fu solo uno spiacevole episodio, come ricordato da Vigar stesso nell'intervista: una troupe televisiva inviata proprio da suo zio, allora produttore televisivo presso la Ardent Productions. Fu proprio il principe Edoardo a violare il Gentlemen’s Agreement che obbligava i media a lasciare in pace William, ma i reporter furono immediatamente scovati e allontanati dal campus. Una volta che saranno in età universitaria, anche i tre principi del Galles godranno quindi di tutele identiche e di un silenzio stampa simile.