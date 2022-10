William debutta come principe del Galles: nel primo discorso rende omaggio alla regina Elisabetta II Il principe William ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo la morte della regina Elisabetta II durante un Summit a Londra. Oltre a debuttare come principe del Galles, ha anche reso omaggio alla compianta sovrana.

A cura di Valeria Paglionico

La morte della regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo intero, rivoluzionando in modo drastico l'assetto della Royal Family, attualmente alle prese con una "nuova era" della monarchia. Carlo è diventato re con il nome di Carlo III, Camilla è regina consorte, mentre William e Kate Middleton sono principe e principessa del Galles (titolo che prima di andare a lei era stato di Lady Diana). Ora che il periodo di lutto nazionale è terminato i Windsor non solo hanno abbandonato gli abiti total black, stanno anche tornando lentamente alla "normalità" tra apparizioni pubbliche e impegni istituzionali. Il primogenito del nuovo sovrano, in particolare, ha debuttato come principe del Galles e nel suo primo discorso non ha potuto fare a meno di rendere omaggio alla compianta nonna.

William, principe del Galles in completo blu

Il principe William è stato l'ospite d’eccezione dello United for Wildlife Global Summit, in occasione del quale ha tenuto il suo primo discorso ufficiale da principe del Galles. L'apparizione pubblica è arrivata a pochi giorni dalla prima foto ufficiale dei "nuovi" regnanti, dove Carlo e Camilla sono stati immortalati in nero accanto a William e Kate. Il principe, apparso elegantissimo in completo blu, camicia bianca e cravatta bordeaux decorata, ha tenuto un discorso sui cambiamenti climatici, facendo riferimento al fatto che è particolarmente legato alla questione, visto che sia il padre che il nonno Filippo sono sempre stati dei naturalisti incalliti.

Il primo discorso di William dopo la morte della regina

Nel discorso di William non è mancato il dolce omaggio alla regina Elisabetta II, che per tutta la vita si è battuta duramente per la salvaguardia degli animali. Le parole del principe sono state: "Il mondo naturale è una delle nostre più grandi risorse. L’ho imparato da giovane, grazie alla mia famiglia. Con mio padre e mio nonno, entrambi naturalisti impegnati attivamente, e anche con mia nonna, che tanto ci manca, e che teneva tanto al mondo naturale". William ha poi continuato dicendo che in tempi di perdita è di grande conforto onorare le persone che più ci mancano, sottintendendo la recente scomparsa della nonna. Insomma, la regina ha lasciato un vuoto enorme nella vita del nuovo principe del Galles e di certo anche nei prossimi anni continuerà a essere ricordata con dolcezza.