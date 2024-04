video suggerito

L'avvocato divorzista che rappresentò Carlo nella separazione da Diana, chi è Fiona Shackleton Nel 1996, quando il principe del Galles divorziò dalla moglie si affidò a uno degli avvocati più pagati del Regno Unito. Shackleton può vantare tra i suoi clienti anche il duca di York, secondogenito della regina Elisabetta, Paul McCartney e Isla Fisher.

A cura di Annachiara Gaggino

Lady Diana e il principe Carlo annunciano il fidanzamento

Se nella celebre intervista rilasciata alla BBC Lady Diana disse che nel suo matrimonio erano in tre, definendolo "un po' affollato", riferendosi a Camilla Parker Bowles, storica amante del marito, la donna che ne determinò la fine du un'altra. Almeno legalmente. Si chiama Fiona Shackleton e sembra che sia l'avvocato divorzista più pagato del Regno Unito, soprannominata "magnolia d'acciaio" per sottolinearne la femminilità accompagnata da una forte tenacia. Titolata baronessa dalla regina Elisabetta nel 2010, tra la sua lista di clienti può vantare i principi Carlo e Andrea, Paul McCartney, Stephen Hawking, Liam Gallagher e Isla Fisher. Sembra che Heather Mills, l'ex moglie del bassista dei Beatles rovesciò addosso a Fiona Shackleton una caraffa piena di acqua nel corso di un incontro in tribunale nel 2018.

Liam Gallagher e Fiona Shackleton

Il divorzio tra Carlo e Diana

Nel curriculum della sessantasettenne la causa più famosa è stata sicuramente quella del divorzio tra Carlo e Diana. Nel dicembre del 1992, il primo ministro John Major lesse una dichiarazione da Buckingham Palace alla Camera dei Comuni, in cui si affermava che Carlo e Diana si sarebbero separati. "Questa decisione è stata presa amichevolmente ed entrambi continueranno a partecipare pienamente all'educazione dei loro figli", era scritto nella nota. All’inizio del 1996, tuttavia, le cose cominciarono a complicarsi.

Il principe Carlo e Lady Diana

"Quello che spaventava Diana era di perdere l'influenza sui suoi figli. Era tutto molto delicato", ha affermato la biografa reale Ingrid Seward. La coppia raggiunse un accordo solo nel luglio del 1996 e il divorzio venne annunciato nell'agosto dello stesso anno. Fiona Shackleton ha negoziato un accordo di 17 milioni di sterline per Diana e la principessa ha accettato di coprire le spese legali del suo divorzio. I termini del divorzio erano severi, Diana avrebbe visto William e Harry ogni cinque fine settimana, se avesse voluto lasciare il Paese per qualsiasi cosa potesse essere un impegno ufficiale doveva chiedere un permesso speciale. L'allora principe Carlo fu talmente soddisfatto dell'operato du Fiona Shackleton che continuò a consultarla fino al 2005.