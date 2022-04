Vladimir Luxuria mostra una vecchia foto della mamma sui social: “Le somiglio?” Vladimir Luxuria ha riaperto la scatola dei ricordi, rispolverando una vecchia foto di mamma Maria. Il dettaglio che balza subito all’occhio? Le due si somigliano in modo impressionante.

A cura di Valeria Paglionico

Vladimir Luxuria è più attiva che mai dal punto di vista professionale: è tra i nuovi opinionisti de L'isola dei famosi e ogni settimana intrattiene il pubblico di Canale 5 con le sue impressioni sui naufraghi. Anche sui social non perde occasione per mantenere un contatto diretto con i fan e ogni giorno documenta ogni dettaglio della sua quotidianità tra selfie e Stories. Nelle ultime ore ha riaperto la scatola dei ricordi rispolverando una vecchia foto di sua mamma Maria Michela Guadagno. Il dettaglio che balza subito all'occhio? Le due si somigliano in modo così impressionante da poter essere scambiate per gemelle.

La foto della mamma di Vladimir Luxuria

Si chiama Maria Michela Guadagno ed è la mamma di Vladimir Luxuria. Sui social l'attivista l'ha mostrata spesso al suo fianco ma fino ad ora nessuno aveva mai visto una sua foto da giovane. Ora le curiosità dei fan sono finalmente state soddisfatte: Vladimir ha postato sui social un vecchio scatto in bianco e nero della mamma, nel quale quest'ultima appare in primo piano con indosso un maglione nero e i capelli tirati all'indietro. Nella didascalia ha poi scritto: Questa è mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?". Effettivamente basta guardare anche solo per un istante l'immagine per notare le affinità. Le due non sembrano forse essere gemelle?

Il rapporto difficile con mamma Maria

Il rapporto tra Vladimir Luxuria e mamma Maria non è stato sempre semplice ma col passare degli anni è riuscito a rinsaldarsi. I genitori, infatti, non hanno saputo elaborare fin dal primo momento il coming out e il successivo percorso di transizione della figlia, tanto che l'attivista in persona ha più volte raccontato del suo passato difficile e del fatto che si è sentita responsabile dell'infelicità della mamma e del papà. Alla fine, però, complice anche l'appoggio della sorella e dei moltissimi amici, la riconciliazione è arrivata e oggi la famiglia è inseparabile.