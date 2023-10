Vittoria di Savoia è pronta per l’autunno tra collant multicolor e cappucci a rete Vittoria di Savoia, la prima figlia di Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde Courau, sui social conta oltre 80mila followers e proprio di recente ha postato delle nuove foto: ecco i look originali e colorati con cui ha dato il via all’autunno.

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime ore si è parlato molto di Emanuele Filiberto: il figlio di Vittorio Emanuele e nipote d i Umberto II, l'ultimo re d'Italia, è stato ospite della seconda puntata di Belve e in diretta tv ha rivelato una serie di verità shock sulla sua vita, dal periodo in cui si è avvicinato alle droghe all'amore "aperto" e "a distanza" con la moglie Clotilde Courau (tra i due il tradimento sarebbe infatti dichiaratamente tollerato). Intervistato da Francesca Fagnani, il principe ha anche parlato delle figlie Vittoria e Luisa, attualmente la sua unica priorità. La primogenita, in particolare, ha 20 anni e sembra essere destinata a diventare un'icona fashion: ecco come si è mostrata sui social nelle ultime ore.

Vittoria di Savoia tra copertine e sfilate

Si chiama Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia ed è la primogenita di Emanuele Filiberto e sua moglie Clotilde Courau. Sebbene fino ai 18 anni abbia preferito tenersi lontana dai riflettori, ora le cose sono cambiate e, oltre ad aver ricevuto simbolicamente il titolo di erede al trono d'Italia dal nonno, è anche sempre più presente sulla scena glamour contemporanea. Posa per le copertine fashion, prende parte a esclusivi shooting fotografici, "presta" il suo volto a famose Maison internazionali e segue le sfilate dalle prime file dei front-row insieme alla mamma: Vittoria di Savoia ha tutte le carte in regola per diventare una it-girl.

Le calze multicolor di Vittoria di Savoia

I primi look autunnali di Vittoria di Savoia

A poche ore dall'intervista del padre a Belve, Vittoria di Savoia ha pubblicato sui social un nuovo album con cui ha dato agli oltre 87.000 followers una piccola anticipazione dell'autunno. La figlia di Emanuele Filiberto ha raccolto una serie di scatti realizzati in viaggio, nei quali si è mostrata prima con una originale felpa col cappuccio a rete, poi con un paio di vitaminici collant multicolor. Che questi ultimi diventino o meno il must di stagione, non importa, la cosa certa è che la principessa li ha abbinati alle scarpe del momento: un paio di sling-back in argento metallizzato col tacco kitten. Insomma, Vittoria sembra conoscere alla perfezione i trend dell'autunno: di sicuro sentiremo parlare ancora a lungo di lei.