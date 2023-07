Vittoria di Savoia: la figlia di Emanuele Filiberto in giacca e cravatta alla sfilata di Valentino Vittoria di Savoia, discendente della casata che ha regnato in Italia prima del referendum, è arrivata alla sfilata Haute Couture di Valentino insieme alla madre Clotilde Courau.

Valentino ha presentato la nuova collezione Haute Couture nel castello di Chantilly, in Francia: una vera perla architettonica che sembra uscita dalle fiabe e ospita una collezione di opere d'arte seconda, probabilmente, solo al Louvre. Con una location del genere, è solo naturale cercare una principessa tra gli ospiti: allo show era presente Vittoria di Savoia, figlia del principe Emanuele Filiberto ed erede al trono (inesistente) d'Italia.

Chi è la principessa Vittoria di Savoia

Nata a Ginevra nel 2003, Vittoria di Savoia compirà vent'anni a dicembre. Suo nonno, Vittorio Emanuele, è figlio dell'ultimo re d'Italia. In questi giorni il suo nome è tornato alla ribalta per via della serie Netflix Il Principe, girata da Beatrice Borromeo. Se la storia fosse andata diversamente, Vittoria oggi sarebbe l'erede di una casa reale, perché è la figlia di Emanuele Filiberto e dell'attrice francese Clotilde Courau: ha un titolo, sì, ma non ha più un regno. Per il momento, però, lavora come modella e dà ‘filo da torcere' alle altre royal europee in fatto di stile.

Vittoria di Savoia e Clotilde Courau

Vittoria di Savoia, principessa moderna col blazer

Vittoria di Savoia è arrivata alla sfilata Valentino accompagnata dalla madre Clotilde Courau. L'attrice francese ha optato per un abito monospalla di paillettes, con rouches sulla scollatura e spacco laterale. Il vestito nero era illuminato da pois argento, coordinati alle scarpe con plateau e cinturino alla caviglia. Vittoria di Savoia invece ha scelto uno stile completamente differente: minigonna, giacca grigia oversize e cravatta ben stretta sulla camicia bianca. Il look, direttamente dalla collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Valentino, era completato da pump nere col cinturino alla caviglia e da capelli castani pettinati da un lato con morbide onde. Principessa sì, ma di stile!