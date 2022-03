Victoria De Angelis dei Maneskin lancia il gilet a quadri: è il must-have genderless per la primavera Victoria De Angelis dei Maneskin non è solo una bassista talentuosa, è ormai una vera e propria icona fashion. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore abbia lanciato un trend che di sicuro diventerà gettonatissimo durante la primavera: quello del gilet a quadri.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera, è da quando hanno vinto Sanremo e l'Eurovision 2021 che hanno cominciato a girare il mondo intero, scalando le classifiche internazionali con le loro hit. Ora, dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones, essere tornati al Festival e aver lanciato la nuova canzone Coraline, si stanno concedendo una breve pausa. Sono a Los Angeles e non perdono occasione per documentare tutto sui social, anche se ad attirare le attenzioni dei fan più di tutti è Victoria De Angelis. Tra selfie in topless e foto in lingerie, di recente ha anche lanciato un trend genderless da seguire assolutamente durante la primavera.

Il look per la primavera di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis è ormai una vera e propria star e sono moltissimi coloro che seguono ogni suo aggiornamento social. Attualmente è a Los Angeles con gli altri Maneskin ma non di rado si concede dei selfie "in solitaria". Di recente lo ha fatto, immortalandosi allo specchio con il viso completamente struccato e i capelli sciolti. Indossa un paio di jeans a vita bassa e un gilet di cotone crop, un modello con lo scollo a V decorato con i classici rombi sui toni del rosso, rosa e senape. Oltre ad aver dimostrato di essere meravigliosa anche "al naturale", la bassista ha anche lanciato il trend genderless da seguire assolutamente durante la prossima primavera.

Come abbinare il gilet a quadri come Victoria

Il capo must-have della bella stagione? Il gilet a quadri come quello di Victoria dei Maneskin. È versatile, colorato, trendy e soprattutto genderless. Si ispira ai tipici look da college americano ed è in pieno mood anni '90 come impone la moda del momento, dunque è chiaro il motivo per cui è destinato a spopolare. Come si abbinano? Con i jeans sono assolutamente perfetti, anche se il alternativa possono essere portati anche con una minigonna, a patto che sia casual e non troppo sofisticata. Insomma, la bassista bionda non è solo una vera e propria rockstar, è anche un'icona fashion capace di lanciare tendenze all'insegna del glamour.