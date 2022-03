Victoria Beckham lancia l’abito con la sottoveste stampata, l’ironia del web: “Sembra sporco di caffè” Victoria Beckham è stata “presa di mira” sul web per uno dei vestiti della sua nuova collezione. Si tratta di un modello ampio in total white con una sottoveste pesca stampata sul davanti. L’unico piccolo inconveniente? A primo impatto sembra essere macchiato di caffè o di pomodoro.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Victoria Beckham era una delle Spice Girls, oggi è un'imprenditrice di successo e una delle stiliste più amate al mondo che stagione dopo stagione lancia sempre delle collezioni di abiti sofisticati e glamour. Di recente ha caricato sul sito ufficiale della sua griffa i capi che fanno parte della linea per la Primavera/Estate 2022 e, tra le varie proposte chic e bon-ton, ce n'è una in particolare che ha fatto discutere il pubblico del web. Il motivo? Si tratta di un vestito con una sottoveste stampata sul davanti, peccato solo che a primo impatto il disegno somigli a una semplice macchia di pomodoro o di caffè.

Quanto costa l'abito con la sottoveste stampata di Victoria Beckham

Si chiama Printed Floor Length Bias Dress ed è il vestito bianco e pesca della collezione Primavera/Estate 2022 di Victoria Beckham. Si tratta di un abito a girocollo e senza maniche, un modello con una micro scollatura sulla schiena e lungo fino ai piedi. Cade morbido e sinuoso lungo la silhouette ma la sua particolarità sta nel fatto che è decorato con una stampa digitale sul davanti. Cosa riproduce? Un vestito sottoveste in seta con la scollatura di pizzo che ricorda l'atmosfera di una rilassante vacanza estiva in Europa. Il suo prezzo sul sito ufficiale della griffe è di 1.650 euro.

L’abito di Victoria Beckham, collezione P/E 2022

Victoria Beckham scatena i meme degli utenti del web

L'unico piccolo "inconveniente" del vestito bianco e pesca firmato da Victoria Beckham? È stato trasformato in un meme: sono stati molti, infatti, gli utenti del web che hanno deriso la creazione perché sembrava essere sporca di pomodoro, di caffè o di zuppa. A primo impatto, infatti, si ha l'idea che la sottoveste stampata sia semplicemente una macchia, solo facendo un tantino di attenzione in più si scopre che in verità riproduce un vero e proprio vestito di seta. "Come quando abbracci i tuoi figli a prima mattina dopo che questi hanno fatto un bagno nei fagioli", "Sembra essersi rovesciata una zuppa di pomodoro addosso", "Quando ti cade il caffè mattutino sul vestito", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sui social. In quante avranno il coraggio di indossarlo nella quotidianità?