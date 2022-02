Veronica Cozzani da giovane con onde e frangia: nella foto del passato è identica alla figlia Belén Veronica Cozzani, la mamma di Belén Rodriguez, è molto attiva sui social ed è proprio con uno dei suoi recenti post che ha attirato le attenzioni dei fan. Ha rispolverato una foto di quand’era giovanissima: con la frangia e le onde è identica alla primogenita.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne della tv più amate di tutti i tempi: attualmente è impegnata con la conduzione de Le Iene Show, il programma che sognava fin dagli esordi della carriera, e, tra completini stringati e look di pelle, sul palco sta dimostrando per l'ennesima volta di non avere rivali in fatto di bellezza e di sensualità. Da chi ha ereditato tanto splendore? Dalla mamma Veronica Cozzani e a dimostrarlo è una foto postata proprio da quest'ultima, risalente a quando era appena adolescente. La somiglianza non è forse impressionante? Mamma e figlia potrebbero essere scambiate tranquillamente per gemelle.

La foto di Veronica Cozzani da giovane

Veronica Cozzani è la mamma dei fratelli Rodriguez e sui social non perde occasione per sostenerli con post e foto dedicate ai loro successi lavorativi. È diventata famosa proprio grazie ai figli Belén, Cecilia e Jeremias e non sorprende che su Instagram conti quasi 200.000 followers. Sul suo profilo è sempre molto attiva ma è di recente che è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. In che modo? Rispolverano una vecchia foto risalente alla sua adolescenza. Veronica appare in primissimo piano, con lo sguardo distratto, i capelli lunghi e ondulati e una frangetta a tendina molto vaporosa come imponeva il trend dell'epoca. Nella didascalia ha poi scritto "43 anni fa", lasciando intendere che nello scatto aveva appena 15 anni.

Veronica Cozzani e Belén Rodriguez come gemelle

Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si guarda la foto di Veronica da ragazzina? Somiglia in modo impressionante alla figlia Belén, soprattutto dopo che quest'ultima ha cambiato hair look sperimentando una frangetta a tendina dallo stile fresco e sbarazzino. Hanno lo stesso sguardo profondo, lo stesso broncio, le stesse labbra carnose e addirittura lo stesso neo al lato della bocca. Più che mamma e figlia, le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle gemelle. Insomma, è evidente che fascino e bellezza sono due doti ereditarie nella famiglia Rodriguez: sia i genitori che i figli sono tutti splendidi, a prescindere dalla loro età.