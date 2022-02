Carole Middleton da giovane: nella vecchia foto somiglia in modo impressionante alla figlia Kate Carole Middleton ha compiuto da poco 67 anni e per celebrare l’evento lo staff della sua azienda ha condiviso sui social una foto di lei da giovane. Il dettaglio che non può passare inosservato? All’epoca somigliava in modo impressionante ala figlia Kate Middleton.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Middleton ha letteralmente rivoluzionato la propria vita grazie a Kate. Dopo il matrimonio con il principe William, quest'ultima è diventata Duchessa, entrando a far parte della Royal Family nonostante non abbia origini aristocratiche. I genitori Carole e Michael non si sono lasciati cogliere impreparati e si sono adeguati alla perfezione alle numerose e rigorose regole di corte. In quanti, però, sanno com'era la mamma della principessa da giovane, quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata parente della regina Elisabetta II? Sui social è comparsa la foto che soddisfa la curiosità dei fan: ecco com'era Carole Middleton a poco più di 20 anni.

La foto di Carole Middleton da giovane

Qualche giorno fa Carole Middleton ha compiuto 67 anni e lo staff della sua azienda Party Pieces le ha fatto un regalo speciale: sulla pagina social del brand ha condiviso una sua foto da giovanissima. All'epoca non avrà avuto neppure 30 anni ma, a giudicare dal look sfoggiato, era glamour proprio come la figlia principessa. La mamma di Kate indossava un abito scamiciata in pieno stile anni '80, un modello a maniche corte con dei tasconi sul petto, al quale ha aggiunto una maxi cintura che le ha segnato il punto vita. Portava i capelli lunghi e lisci e la frangia a tendina aggiungeva un tocco sbarazzino alla sua immagine.

Carole e Kate Middleton sono due gocce d'acqua

Sebbene in molto abbiano insinuato che i bambini alle sue spalle siano i figli Kate, Pippa e James, Carole Middleton non ha né confermato, né smentito la notizia. La cosa certa è che da giovane somigliava in modo impressionante alla Duchessa di Cambridge. Mamma e figlia condividono lo stesso sorriso smagliante, la stessa espressione serena e gli stessi capelli lunghi e fluenti. Se non fosse per l'effetto black&white dello scatto, si potrebbe tranquillamente pensare che si tratti di una foto recente di Kate. Tra qualche decennio la principessa sarà meravigliosa come sua madre?