Belén Rodriguez e Stefano De Martino sposi: la foto in Vespa tra le strade di Napoli Nelle ultime ore sui social è comparsa una foto di Belén Rodriguez e Stefano De Martino in versione sposi. A condividerla è stato l’ex stylist dell’argentina, che ha così ricordato un dolce momento passato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento d'oro della sua vita e non solo perché sta realizzando tutti i suoi sogni dal punto di vista professionale, anche quando si parla di famiglia non potrebbe essere più felice. Passa le sue giornate in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì e, stando alle indiscrezioni, sarebbe tornata con Stefano De Martino, l'ex marito dal quale ha avuto il primogenito. Certo, i due pare che preferiscano vivere la storia lontano dai riflettori a differenza di quanto fatto in passato, ma non sfuggono all'occhio vigile dei paparazzi. A "confondere le idee" ai fan di recente è stato l'ex stylist dell'argentina, che sui social ha condiviso uno scatto in cui la coppia è meravigliosa in abiti da sposi.

Belén e Stefano in abiti da sposi

Si chiama Giuseppe Dicecca ed è lo stylist che per anni ha curato i look di Belén Rodriguez. Nonostante la collaborazione con l'argentina sia terminata, continua a condividere con lei un legame di profonda amicizia. A dimostrarlo è stata la foto postata di recente, la cui protagonista è proprio la showgirl. Accanto alla didascalia "Ricordi di un recente passato", lo stylist ha rispolverato una degli scatti in versione bridal con Stefano De Martino. Sullo sfondo dei vicoli di Napoli i due appaiono giovanissimi ed eleganti: lui in smoking black&white seduto in vespa, lei glamour in una sinuosa sirena dalla scollatura generosa. Alle spalle di Belén c'è proprio di Dicecca, impegnato con gli ultimi ritocchi al look total white.

Lo stylist preannuncia un secondo matrimonio?

Le foto del matrimonio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez risalgono al 2013 ma, nonostante ciò, continuano a fare il giro del web. Considerando il fatto che l'abito che sfoggia l'argentina nello scatto del suo stylist non è nessuno dei due modelli firmati da Daniele Carlotta che aveva indossato per il giorno speciale, probabilmente si tratta di un'immagine tratta da un vecchio shooting. I due probabilmente posavano fianco a fianco per qualche collezione bridal, diventando il simbolo dell'amore eterno. Nonostante siano evidentemente giovanissimi, tanto è bastato per far sognare i fan. Il post di Dicecca preannuncerà un secondo matrimonio tra i due?