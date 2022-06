Vera Gemma prima e dopo: com’è cambiata la figlia di Giuliano Gemma Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, ritorna a L’Isola dei Famosi dopo l’esperienza nel 2021. In quanti la ricordano agli esordi della carriera? Ecco le foto che mostrano la trasformazione e la sua risposta a tutti quelli che l’hanno accusata di aver stravolto il viso con i ritocchi estetici.

A cura di Valeria Paglionico

Vera Gemma ritorna a L'Isola dei Famosi dopo la prima esperienza nel 2021. Volerà in Honduras insieme a Soleil Sorge e, così come la ex gieffina, rimarrà sulle spiagge deserte del reality per un tempo "limitato". Il suo "soggiorno" durerà solo un giorno e non parteciperà al programma come concorrente ma come ospite. Oggi siamo abituati a vederla biondissima e sexy ogni volta che appare in tv ma in quanti la ricordano agli esordi, quando calcava per la prima volta i palcoscenici italiani al fianco del papà, l'attore Giuliano Gemma? Negli anni '80 il suo aspetto era completamente differente e, nonostante sia spesso stata accusata di aver abusato con i ritocchi estetici, ha sempre smentito le insinuazioni, urlando a gran voce di aver mantenuto gli stessi tratti orientali che la contraddistinguono fin da bambina.

Dalla carriera da spogliarellista all'Isola dei Famosi

Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, ha debuttato nello spettacolo molto prima delle esperienze a L'isola dei famosi. Ha lavorato nel cinema fin da bambina, nel 1978 ha infatti recitato al fianco del padre in "Il grande attacco", e da allora non ha più abbandonato il patinato mondo della tv e del cinema.

Vera Gemma al Festival di Venezia nel 2007

Dopo una breve esperienza come spogliarellista, ha calcato palcoscenici e red carpet ambiti, ha recitato in numerosi film famosi e nel 2020 ha preso parte a Pechino Express in coppia con Asia Argento. Ora sarà pronta per mostrarsi senza trucco durante l'esperienza in Honduras?

Vera Gemma è rifatta?

Vera Gemma è finita spesso al centro delle critiche degli utenti dei social: in molti l'hanno accusata di aver stravolto il suo aspetto con la chirurgia plastica. La verità, però, sembra essere ben diversa.

Vera Gemma sul red carpet nel 2013

Sebbene col passare degli anni sia cambiata moltissimo, fatta eccezione per alcune punturine di acido ialuronico, la star non si sarebbe mai sottoposta a dei ritocchi estetici e ci tiene a sottolineare di avere un viso particolare. A tutti coloro che le puntano il dito contro, inoltre, risponde con queste parole: "Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?”. Vera ha imparato a fregarsene delle critiche e ad oggi si lascia scivolare tutto addosso, dando prova di grande forza.

Vera Gemma oggi

Vera Gemma ieri e oggi, com'è cambiata la showgirl

Al di là dei presunti ritocchi, Vera Gemma ha rivoluzionato anche il suo stile col passare degli anni. Sul profilo Instagram è molto attiva e, considerando il fatto che posta spesso foto del passato, è possibile vedere con i propri occhi la sua evoluzione col passare del tempo.

Vera Gemma oggi

Niente più abiti da sera e capelli scuri, ora la showgirl osa con tutine seconda pelle, maxi scollature e abiti di latex. Per quanto riguarda la chioma, la porta sempre biondo platino, mentre in fatto di make-up punta su dei trucchi molto marcati sugli occhi. Insomma, con l'avanzare dell'età è diventata ancora più provocante e appariscente: quale sarà la sua prossima evoluzione di stile?