Venezia 2023, incidente di stile sul red carpet: due star hanno indossato lo stesso vestito L’incubo più temuto dalle star su un red carpet internazionale? Indossare lo stesso vestito di una collega. È proprio quanto successo al Festival di Venezia 2023: ecco chi sono le protagoniste del piccolo incidente di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo l'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e fino al prossimo 9 settembre saranno diversi i registi e gli attori che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ad attirare le attenzioni dei media, però, sono soprattutto le star che ogni sera sfilano sul red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra dettagli preziosi, abiti all'ultima moda e tacchi alti. La cosa peggiore che possa capitare a una celebrity che per mesi si prepara a questo gran momento? Ritrovarsi a indossare lo stesso vestito di una collega. È proprio quanto successo durante la serata inaugurale: ecco qual è il look diventato protagonista di un vero e proprio incidente di stile.

Chi ha indossato lo stesso vestito a Venezia '80

L'apertura del Festival di Venezia è tra gli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo e non sorprende che le star che vi partecipano curino il loro look nei minimi dettagli molti mesi prima del grande giorno. Tra le decine di outfit che si sono visti sul red carpet durante la prima serata ce ne sono alcuni che forse sono passati inosservati al primo sguardo: quelli di Cristina Fogazzi, alias L'estetista cinica, e Milena Smit. Le due hanno puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma senza rinunciare alla sensualità, peccato solo che siano diventate protagoniste dell'incubo più temuto dalle star su un tappeto rosso internazionale: hanno indossato lo stesso vestito.

Cristina Fogazzi in Saint Laurent

Quanto costa l'abito "della discordia"

Il vestito "della discordia" è un sinuoso abito firmato Saint Lauren, per la precisione un modello della collezione Pre-Fall 2023. È total black, ha la silhouette a tubino ma è aggrappato intorno al punto vita ed è caratterizzato da una maxi scollatura rigida a V definita "alla parigina" con dei guanti in tinta applicati. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a oltre 6mila euro. Se da un lato L'estetista cinica ha preferito non osare con i gioielli appariscenti, Milena Smit lo ha arricchito con collier e bracciale portato sui guanti, entrambi total gold firmati Bvlgari Come se non bastasse, anche un'altra ospite sconosciuta ha sfoggiato lo stesso nella stessa serata. L'abito di Saint Laurent diventerà il must dell'autunno grazie a questo incidente di stile?

Leggi anche Venezia 80, Adam Driver chiede sostegno ad Amazon e Netflix per lo sciopero degli attori a Hollywood