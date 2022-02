Valentino Rossi compie 43 anni: per il compleanno da futuro papà indossa la felpa dei Simpson Valentino Rossi ha compiuto 43 anni ma, nonostante l’avanzare dell’età, non ha perso la sua verve. Per la festa di compleanno da futuro papà ha infatti indossato una felpa dei Simpson: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Valentino Rossi ha compiuto 43 anni il 16 febbraio ma solo nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti della festa con gli amici e le persone care. Per lui questo è un compleanno speciale: è il primo da papà, visto che la fidanzata Francesca Sofia Novello ha quasi portato a termine la gravidanza del loro primogenito. Il motociclista non ha rinunciato all'originalità e all'animo "ribelle" che da sempre lo contraddistinguono e per il party ha sfoggiato una felpa dei Simpson. Si tratterà di un omaggio al figlio in arrivo o di un ricordo d'infanzia? Nulla di tutto ciò, semplicemente di un tocco glamour.

Il look da compleanno di Valentino Rossi

Valentino Rossi è un "eterno ragazzino" e non solo per il suo aspetto ma anche per il suo stile originale e rock. Non sorprende, dunque, che per festeggiare i 43 anni abbia sfoggiato un look fuori dal comune. Il campione ha abbinato un paio di jeans e una giacca classica a una felpa nera decorata con una stampa della famiglia Simpson sul petto. Dove l'avevamo già vista? Sul green carpet del Festival di Sanremo, dove era stata sfoggiata da Mahmood. Si tratta di un capo d'Alta Moda firmato Balenciaga nato dal genio creativo Demna Gvasalia, che lo scorso ottobre a Parigi aveva detto addio alle classiche sfilate mandando in passerella i Simpson in uno show virtuale. Quanto costa questa "chicca"? 750 euro.

La felpa Balenciaga

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in coordinato

A posare al fianco di Valentino Rossi davanti alla torta che riproduce il suo nome non poteva che essere Francesca Sofia Novello, la compagna dalla quale avrà il suo primo figlio. Al di là della felpa cartoon, i due hanno scelto entrambi dei look neri, apparendo adorabili e innamorati in coordinato. La modella ha infatti fasciato le forme modificate dalla gravidanza con maglione e leggings total black, completando il tutto con una coda di cavallo bassa che ha messo in risalto la frangia a tendina. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la nascita del bebè, certi del fatto che erediterà bellezza e stile dai genitori.