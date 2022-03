Valentina Vignali in pelliccia e maxi occhiali da sole con cristalli: costano quasi 1000 euro Valentina Vignali oltre a essere un’icona nel mondo dello sport lo è anche nella moda; è attentissima alle tendenze e ama gli accessori griffati. Su Instagram ha sfoggiato un paio di occhiali da sole con cui è impossibile passare inosservati.

A cura di Giusy Dente

Occhiali da sole anche d'inverno? Certo che si può, magari abbinati proprio a una calda pelliccia, come ha fatto Valentina Vignali. Questo accessorio è diventato sempre più irrinunciabile, per rendere davvero completo e d'effetto un outfit. E c'è chi a tal punto non può farne a meno, da eleggerlo a parte integrante di tutti i propri look. Basti pensare a Dargen D'Amico, che ha definitivamente sdoganato i sunglasses sul palco dell'Ariston, esibendoli fieramente nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo durante tutte le esibizioni canore. Sono grandissimi fan degli occhiali da sole anche Elodie, Chiara Ferragni, Giulia Salemi e Valentina Vignali. Davvero originale l'ultimo modello che la cestista ha sfoggiato sui social: griffato e molto costoso.

Gli occhiali da sole di Valentina Vignali

Anche se è lo sport il grande amore di Valentina Vignali, la cestista è molto vicina anche al mondo della moda e della televisione (ha partecipato al Grande Fratello nel 2019), oltre a essere un'influencer seguitissima sui social. Ha lavorato come testimonial di alcuni brand (l'ultimo Victoria's Secret) e ha posato per l'edizione italiana della rivista Playboy, che nel 2013 le ha dedicato la cover. La giocatrice di basket è spesso presente in occasioni glamour e di gala, come il Festival del Cinema di Venezia e più di recente la Fashion Week. La campionessa, che nella vita ha sempre praticato molto sport, vanta un fisico da urlo, che ama esaltare ancora di più in abiti sexy che esaltano le sue forme.

in foto: occhiali Dolce&Gabbana

La trentenne è attentissima alle tendenze del momento, tra scarpe e borse griffate, ma è anche una fan degli occhiali da sole. L'ultimo modello sfoggiato su Instagram (ha 2 milioni e mezzo di follower) è decisamente appariscente. Si tratta dei sunglasses di Dolce&Gabbana, oversize e impreziositi da cristalli sulla montatura in fibra di nylon, con lenti specchiate color oro. Sul sito del brand costano 950 euro. Una volta indossati, è davvero impossibile passare inosservati!