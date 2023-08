Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, primo look di coppia coi sandali coordinati Presentazioni ufficiali per Matteo Napoletano: il 22enne ha trascorso il weekend con Valentina Ferragni e la sua famiglia. La storia tra i due si fa seria.

La frequentazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra sia giunta a un nuovo livello: quello delle presentazioni ufficiali in famiglia. I due hanno trascorso il fine settimana in Liguria, assieme al resto dei Ferragni: c'erano Chiara e Fedez coi loro due figli, Francesca col piccolo Edo e il compagno, Marina Di Guardo. Proprio quest'ultima, condividendo uno scatto di gruppo, ha lasciato intuire che la storia tra l'imprenditrice e lo studente sia diventata seria.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sono una coppia

Tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano la storia prosegue a gonfie vele, al punto che l'imprenditrice ha invitato il compagno a trascorrere alcuni giorni in Liguria, assieme al resto della famiglia. La frequentazione è iniziata dopo la rottura dell'imprenditrice e Luca Vezil, un amore finito dopo tanti anni insieme. Ora lui è fidanzato ufficialmente con Virginia Stablum: la modella, che ha rappresentato l'Italia a Miss Universo, gli ha rubato il cuore.

Dopo diversi avvistamenti e numerosi indizi inequivocabili, sono usciti allo scoperto, vivendo finalmente la storia alla luce del sole. E lo stesso vale per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Il 22enne è stato avvistato in compagnia dell'influencer in più di un'occasione, nei mesi scorsi. Ma la sua presenza al tavolo con la famiglia Ferragni è un chiaro indizio del suo ruolo nella vita dell'imprenditrice, un ruolo tutt'altro che marginale. Tra i suoi follower su IG già ci sono sia Marina di Guardo, che Francesca e Chiara.

in foto: sandali Birkenstock

I due fidanzati con gli stessi sandali

Sui social, Valentina Ferragni e Matteo Napoletano non si sono ancora esposti. Stanno proteggendo il rapporto e stanno tutelando la privacy il più possibile, dunque non hanno mai condiviso scatti di coppia. Nelle IG Story dell'influencer, però, è apparsa una foto che sembra essere un velato modo per farsi vedere insieme senza dare troppo nell'occhio. Ci sono due persone in piedi, un uomo e una donna, con ai piedi lo stesso paio di sandali. Si tratta di un modello color tabacco in pelle scamosciata, con maxi fibbia laterale. Il modello Boston di Birkenstock costa 150 euro: sono i più gettonati dell'estate (grazie al film Barbie).