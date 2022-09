Valentina Ferragni con gli occhiali da vista: “Ci vedo così poco che lo specchio è troppo lontano” Valentina Ferragni ha dovuto rinunciare alle lenti a contatto per un po’ e su Instagram condivide una situazione comune a tutte le miopi!

A cura di Beatrice Manca

Il mondo dei miopi (o degli astigmatici) si divide in due categorie: chi non tradirebbe mai gli occhiali e chi è un grande fan delle lenti a contatto. Valentina Ferragni, influencer e designer di gioielli, appartiene alla seconda categoria e siamo abituati a vederla senza occhiali. Anzi, la maggior parte dei fan non sapeva neanche che avesse un piccolo difetto alla vista! Di recente però ha condiviso con i fan una rara foto con gli occhiali, raccontando le piccole "disavventure" del truccarsi senza le lenti.

Gli occhiali da vista di Valentina Ferragni

È molto raro vedere Valentina Ferragni con gli occhiali: l'influencer ha spiegato che a causa di un piccolo problema agli occhi dovrà rinunciare alle lenti a contatto per un po' e quindi è uscita a cena con gli occhiali da vista "coordinandoli" al look total black, perfetto per l'inizio dell'autunno. "Non esco mai con gli occhiali – ha scritto – ma a volte (lo 0,1% delle volte) mi piacciono". Ferragni ha scelto un modello molto cool, con le lenti grandi e allungate, da gatta, e una montatura nera anni Cinquanta.

Una storia di valentina Ferragni

Valentina Ferragni: "Troppo difficile truccarsi senza le lenti"

L'influencer ha poi raccontato su Instagram un problema comune alle miopi: truccarsi senza le lenti a contatto. Sembra una banalità, ma chiunque abbia perso qualche grado sa che per vedere il risultato finale bisogna praticamente incollare il naso allo specchio. "Comunque è troppo difficile truccarsi senza le lenti a contatto – ha scritto su Instagram – Ci vedo talmente poco che perfino lo specchio davanti al lavandino è troppo lontano e non riesco a vedere bene cosa sto facendo, mi devo rimettere gli occhiali ogni tre secondi per guardare". La foto con gli occhiali ha fatto il pieno di likes e complimenti: basteranno a farle cambiare idea sulle lenti?