Valentina Ferragni con gli anfibi alla sfilata Dior: perché ha rinunciato ai tacchi alti Valentina Ferragni è a Parigi con la sorella Chiara per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture e sta seguendo le sfilate dalle prime file. Per lo show di Dior ha deciso di lasciare nell’armadio i tacchi, preferendo dei più comodi anfibi. Il motivo? Ha avuto un piccolo “incidente” non appena arrivata in Francia.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è volata a Parigi con la sorella Chiara per seguire la Fashion Week dedicata all'Haute Couture, da qualche giorno sta assistendo alle sfilate delle più grandi Maison direttamente dalle prime file, non perdendo occasione per documentare i look glamour scelti per gli eventi. Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni del pubblico? Ieri allo show Dior Haute Couture P/E 2022 firmato da Maria Grazia Chiuri ha lasciato nell'armadio i tacchi, preferendo dei più comodi anfibi. Il motivo? Non appena arrivata in Francia ha avuto un piccolo "incidente" che le sta creando non pochi problemi.

Il look di Valentina Ferragni alla sfilata Dior

Se Chiara è apparsa in versione bon-ton in verde smeraldo per seguire la sfilata della collezione Haute Couture di Dior, Valentina Ferragni ha puntato sul suo tanto amato total pink. Nel front-row ha sfoggiato un completo casual ma allo stesso tempo glamour, caratterizzato da una minigonna aderente a stampa pied de poule in bianco e rosa e da una giacca in tinta portata abbottonata. Per completare il tutto ha scelto una minibag in pelle nera della Maison francese e un paio di anfibi senza tacco coordinati. L'accessorio che ha aggiunto un tocco ancora più trendy? I calzini di spugna griffati portati a vista, ormai considerati tra i must-have di stagione.

Valentina Ferragni in Dior

Perché Valentina Ferragni ha indossato le scarpe basse alle sfilate

Sfoggiare delle scarpe basse per un evento glamour come la Fashion Week parigina è decisamente insolito, soprattutto per una influencer internazionale come Valentina Ferragni. Dietro questa scelta di stile, però, c'è un motivo ben preciso: appena arrivata in Francia la sorella di Chiara ha urtato contro lo spigolo del muro con il mignolo del piede e ora ha un ematoma sempre più evidente. I tacchi non fanno altro che amplificare il dolore, dunque li indossa solo quando non deve camminare a lungo. Sui social ha documentato tutti i dettagli del piccolo incidente e, al motto di "Dolore, vai via, alla Fashion Week devo indossare i tacchi h24", spera di riuscire presto a risolvere l'inconveniente.