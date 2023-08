Valentina Ferragni coi capelli effetto bagnato: l’umidità stravolge l’acconciatura Valentina Ferragni è in vacanza. Per la serata ha scelto un look con maxi scollatura a U e wet hair. Ecco come è andato l’esperimento capelli effetto bagnato!

A cura di Giusy Dente

Tutto fa pensare a una romantica vacanza di coppia. Valentina Ferragni è volata a St. Barth e sembrerebbe proprio che sia in dolce compagnia. Potrebbe essere la prima vacanza col nuovo fidanzato, Matteo Napoletano.

L'estate di Valentina Ferragni

L'imprenditrice si sta godendo l'estate in viaggio, dopo mesi intensi di lavoro in cui si è presa parecchie soddisfazioni professionali. La sua linea di gioielli cresce sempre di più ed è un progetto di cui va profondamente fiera: non a caso i gioielli che portano il suo nome sono immancabili nei suoi look, ama sfoggiarli con orgoglio e li porta sempre con sé. Ha anche collaborato a una capsule collection di costumi, la linea firmata con il brand di beachwear Reina Olga.

A inizio anno invece è stata il volto di una campagna di lingerie, facendosi portavoce di un messaggio di amore universale. E proprio l'amore sembra abbia nuovamente bussato alla sua porta. Dopo la rottura con Luca Vezil prosegue a gonfie vele la frequentazione con Matteo Napoletano. Ci sono già state le presentazioni ufficiali in famiglia.

Valentina Ferragni a St. Barth

Valentina Ferragni a St. Barth alloggia in un hotel di lusso con piscine a sfioro e vista mare. Chi c'è con lei? Gli indizi sui social fanno pensare che sia assieme al nuovo compagno, che però non è mai stato menzionato o taggato. Niente foto di coppia esplicite: solo un tramonto con due aperitivi e pochi giorni prima, un look coordinato con gli stessi sandali.

E a proposito di look: quello sfoggiato per la serata sull'isola è decisamente trendy. L'influencer ha scelto un abito lungo monocolore, con gonna drappeggiata e dettaglio cut out sull'ombelico, impreziosito da una maxi scollatura a U. Lo ha abbinato a un paio di sandali scintillanti e borsa sparkling, aggiungendo gli immancabili orecchini della sua collezione, da cui non si separa mai.

Make-up naturale e capelli effetto bagnato per completare il perfetto look estivo per una serata speciale. Sfidare l'umidità coi capelli effetto bagnato, però, non si è rivelata una buona idea: ha mostrato l'acconciatura a fine serata completamente stravolta, con una chioma mossa e vaporosa diversa da quella iniziale!