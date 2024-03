Valentina Ferragni, a Parigi indossa una salopette rosa confetto da 1200 euro Valentina Ferragni sta partecipando alla Settimana della Moda di Parigi senza la sorella Chiara, rimasta a Milano. Tra uno show e l’altro non mancano i look più casual senza rinunciare a un tocco glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni sta partecipando alla Paris Fashion Week, per la prima volta senza la sorella Chiara, rimasta a Milano. Per la Settimana della moda parigina, la più piccola delle sorelle Ferragni ha affittato una casa super chic: proprio in questo appartamento dal design super curato, si è scattata una serie di fotografie con indosso una salopette super glamour in total pink. Nella giornata di sabato, poi, Valentina Ferragni ha cambiato look indossando delle parigine in pizzo per assistere allo show di Elie Saab. Insomma, una settimana all'insegna degli outfit extra chic.

Valentina Ferragni a Parigi

La salopette rosa di Valentina Ferragni a Parigi

La salopette, negli ultimi anni, è tornata come uno dei capi più cool da sfoggiare se si vuole ottenere uno stile casual e semplice. Questo capo, ormai, si è completamente slegato dalla stagione in cui tendenzialmente veniva indossato, ossia la primavera e anche l'estate, per diventare un indumento evergreen. Lo sa bene Valentina Ferragni che, nei momenti di relax tra una sfilata parigina e l'altra, ne ha indossata una in pieno stile Barbiecore.

La salopette firmata Rowen Rose

La salopette sfoggiata da Valentina Ferragni è firmata Rowen Rose, brand nato a Parigi da un'idea di Emma Rotenberg ma completamente prodotto in Italia. Noto anche per il suo ampio utilizzo del baby pink, ossia il rosa confetto, il marchio abbina silhouette retrò a colori piuttosto audaci e sgargianti. La salopette indossata da Valentina Ferragni è il modello Wool-Tweed Jumpsuit – Pink interamente composto, come si deduce dal nome, in lana-tweed: i pantaloni ampi a gamba larga sono realizzate con una texture a corda intrecciata. Per un look da tutti i giorni, Valentina Ferragni l'ha abbinata a una semplice maglia a maniche lunghe bianca. Sui principali e-commerce online la salopette viene venduta a 1270 euro.

La salopette in baby pink di Valentina Ferragni