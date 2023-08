Vacanze a Ibiza per i Ferragnez, Vittoria è una principessina vestita di paillettes Chiara Ferragni e Fedez sono a Ibiza coi figli Leone e Vittoria. La bimba col completino di paillettes ha fatto da baby modella per il brand della mamma.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez 2: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vacanze a Ibiza per i Ferragnez. La famiglia al completo è volata alla volta di una meta cara, che frequentano spesso soprattutto d'estate. L'isola segna il ricongiungimento dei quattro: Chiara Ferragni ha trascorso prima qualche giorno da sola in Sicilia con gli amici, lontana da marito e figli. Nel frattempo, Fedez ha portato Leone e Vittoria in Sardegna. Ora, invece, alloggiano tutti sull'isola in una maxi villa con piscina e campo da basket, immersa nel verde degli olivi. Ovviamente l'imprenditrice sta documentando le sue giornate sui social, tenendo aggiornati fan e follower sulle sue attività giornaliere.

I look di Baby V in vacanza

Chiara Ferragni quest'anno ha puntato tuto sullo stile hippie per il giorno, alternandolo ai look più glamour e trendy per la sera. Con sé in valigia ha portato diverse scarpe, per ogni tipologia di abbinamento, dai sandali bassi e comodi alle décolleté eleganti col tacco. Abitini da principessa per la piccola Vittoria invece, che quando è al mare sta sfoggiando completini con costume e bandana abbinati.

La piccola fa spesso da modella per Chiara Ferragni, è la baby testimonial delle creazioni del brand. Ha indossato spesso i capi della collezione Kids, dai costumi (matchy matchy con la mamma) alle felpe peluche (un must della linea per bambini). A Ibiza non è sfuggito il completino di paillettes indossato dalla piccola, abbinato a un paio di scarpette argentate con cinturino.

in foto: top Chiara Ferragni Brand

Il top a maniche corte con scollatura rotonda è interamente ricoperto di paillettes: costa 130 euro. Stessi dettagli scintillanti sulla gonnellina verde, che costa 122 euro. Entrambi hanno il logo in metallo applicato frontalmente: è l'iconico e inconfondibile occhietto con le lunghe ciglia, diventato il simbolo del successo dell'imprenditrice.