Tutti pazzi per il plaid: la tendenza per l’inverno 2024 sono cappotti e sciarpe che ricordano una coperta Fantasie tartan, frange e morbida lana, il must per l’inverno 2024 sono i capospalla e le maxi sciarpe che ricordano un plaid. Ecco i look da copiare e i consigli per seguire la tendenza.

A cura di Arianna Colzi

Etro

L'inverno è decisamente arrivato e molti di noi sono alla ricerca del capospalla ideale per affrontare le temperature più rigide. Cappotto, piumino o mantella? Quest'anno tra queste tre opzioni si inserisce un'alternativa super trendy: il plaid. Sì, esatto la coperta che mettiamo sopra il letto o il divano può diventare un cappotto o coprispalle cozy. La fantasia tartan tipica della maggioranza delle coperte è riprodotta poi anche su mantelle e maxi scialle. Se il plaid è l'accessorio di tendenza dell'Autunno/Inverno 2023-2024 scopriamo insieme quali sono i modelli che hanno dominato le passerelle delle sfilate.

Il plaid sulle passerelle Autunno/Inverno 2023-2024

A lanciare la tendenza dell'inverno sono stati i grandi brand di moda nelle collezioni Autunno/Inverno 2023-2024. Il plaid è usato come coprispalle da Etro, dove Marco De Vincenzo ha creato un serie di outfit nei quali la coperta in tartan si abbina ad abiti a fantasia o mini dress a righe.

Etro collezione Autunno/Inverno 2023-2024

Anche Sunnei e Dior optano per la texture tartan: stavolta, però, il plaid diventa un cappotto. Se Maria Grazia Chiuri lo trasforma in un elemento fondamentale per un elegante look da sera invernale, da Sunnei il quadri del tartan sono colorati, in grado di smorzare anche i look più seri.

Stella McCartney collezione Autunno/Inverno 2023-2024

Un'alternativa sostenibile per indossare il tartan la propone Stella McCartney. La designer britannica ha fatto sfilare in passerella un maxi plaid cappotto sui toni dell'antracite lungo fino ai piedi. Il capo in lana con trama spigata è un capo dall'eleganza senza tempo, senza rinunciare al caldo del cappotto.

Acne Studios collezione Autunno/Inverno 2024

La tendenza del plaid come coprispalle, però, è l'ideale anche per chi ama le tinte unite, in pieno stile quiet luxury. Acne Studios estremizza la tendenza con una maxi sciarpa diventa un cappotto plaid a tinta unita total black: un vero must per gli amanti dei look più severi. Federico Cina, invece, riprende uno dei colori di tendenza di questo Autunno/Inverno 2023-2024, il bianco crema, proponendo un maxi plaid trapuntato che di fatto ricorda le fattezze di un piumone da letto: un'idea davvero chic per indossare la coperta.

Federico Cina

Come seguire la tendenza plaid e i consigli per gli abbinamenti

Ma come si porta il plaid? Maxi sciarpe e scialli sono l'elemento essenziale per il layering, letteralmente "vestirsi a strati", ossia quella tendenza che prevede la sovrapposizione di capi d'abbigliamento per creare look multistrato. Gli accessori che ricordano i plaid si possono dunque indossare sopra altri capi, come un camel coat o un maxi bomber in pelle, come fatto da Saint Laurent in passerella a Parigi, fermandoli con una maxi spilla gioiello.

Saint Laurent collezione A/ 2023-24

Una valida alternativa resta il mix e match, ossia mischiare i quadri, il tartan o le altre fantasie del plaid a motivi come le righe o stampe floreali. Zimmermann, ad esempio, in passerella propone look con cappotti plaid a quadri color ocra abbinati a capi decorati da fantasie a fiori.

Zimmermann collezione Autunno/Inverno 2023-24