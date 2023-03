Tish, la trasformazione da Amici a oggi: com’è cambiata la cantante Ricordate Tish di Amici? Da qualche tempo a questa parte posta spesso foto e video sui social, apparendo quasi irriconoscibile: ecco le foto che mostrano l’incredibile trasformazione.

Ricordate Tish di Amici di Maria De Filippi? Era il 2019 quando partecipò al talent show di Canale 5, in quell'edizione vinse il tenore Alberto Urso ma, nonostante ciò, lei si fece notare per il suo talento e per la sua originalità. All'epoca portava i capelli rosso fuoco e aggiungeva al make-up due pallini sotto gli occhi (in quegli anni diventati un vero e proprio trend) ma negli ultimi anni era "scomparsa dai radar". Nelle ultime ore è tornata a far parlare di lei grazie a un video postato su TikTok in cui è apparsa irriconoscibile: ecco le foto che mostrano la trasformazione della cantante e il motivo per cui si è lasciata alle spalle l'esperienza ad Amici.

Tish, le vecchie foto ad Amici

Tish ad Amici si distinse per il suo look sopra le righe: aveva i capelli rosso fuoco a caschetto, la micro frangetta e due puntini disegnati sotto gli occhi. Sebbene nella scuola di Canale 5 indossava sempre le tute colorate fornite dalla produzione, sui social lasciava emergere la sua natura più esuberante, spaziando tra tinture bicolor, make-up arancioni e acconciature fiorate.

Tish ai tempi di Amici

Sul suo profilo social, però, del talent che l'ha portata al successo non c'è traccia. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa qualche anno fa dicendo che, nonostante tenga molto all'esperienza, per lei è arrivato il momento di lasciarsi tutto alle spalle e fare un "salto nel vuoto".

Tish col caschetto rosso nel 2019

Com'è diventata Tish di Amici

Com'è diventata oggi Tish? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove sta postando diverse nuove foto in cui sembra essere un'altra persona rispetto ad Amici. Ha detto addio al caschetto, ha lasciato crescere i capelli e ora li porta fluenti e ondulati con la fila laterale. Non si conoscono, però, le sfumature di colore scelte per la chioma, visto che tutti gli scatti sono in bianco e nero.

Tish oggi

La cantante ha inoltre rinunciato ai make-up molto appariscenti e marcati e ha ridotto le dimensioni dei puntini sotto gli occhi. È poi dimagrita molto e non esita a esaltare la silhouette con crop top e capi d'abbigliamento super aderenti. Insomma, la trasformazione di Tish è stata davvero incredibile ma, nonostante il passare degli anni, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue.