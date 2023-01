Tiffany&Co. e Nike: la collaborazione rivoluzionaria tra gioielli e sneakers Tiffany&Co. e Nike hanno annunciato la collaborazione più sorprendente del 2023 con una scatola di scarpe nell’iconico verde acqua: tutto ciò che sappiamo sull’uscita.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram: Tiffany&Co.

"Una coppia leggendaria". Così Nike e Tiffany&Co. annunciano, a sorpresa, la loro collaborazione sui social. Un matrimonio impossibile tra opposti che si attraggono: l'alta gioielleria che ci fa sognare Audrey Hepburn e il mondo dello sport, delle sneakers e della corsa. Di che si tratta? A giudicare dai pochi indizi sparsi sui social di un paio di sneakers, ovviamente contenute nell'iconica confezione verdeacqua.

Le scarpe Nike firmate Tiffany&Co.

Una scatola color uovo di pettirosso – questo il punto preciso tra verde e azzurro che caratterizza Tiffany – con lo swoosh bianco, cioé la spunta simbolo del colosso sportivo. Questa immagine pubblicata sui social ha scatenato il desiderio delle fashion victim di tutto il mondo: da una parte i cultori delle sneakers, disposti a spendere qualunque cifra per i modelli più rari, dall'altra generazioni cresciute con i famosi ciondoli con le chiavi e il cuoricino "Please return to Tiffany&Co." Il modello è ancora top secret ma sui social sono diventati virali le immagini delle Air Force1 versione Low con la ‘spunta' verde Tiffany&Co. Sempre secondo rumors e anticipazioni, dovrebbero avere un prezzo di 400 dollari circa.

L’annuncio della collaborazione tra Tiffany&Co. e Nike

Tiffany&Co. guarda al mondo dello streetstyle

Se una volta Tiffany&Co. evocava vetrine scintillanti, anelli di fidanzamento e ciondoli con il cuore, negli ultimi mesi si sta avvicinando sempre di più al mondo dello streetsyle. L'anno scorso unì le forze con Supreme per una linea diventata cult, ma non aveva ancora fatto il salto dai gioielli alle sneakers. Il cambio di rotta fa parte di una strategia precisa: dopo l'acquisizione del brand dal conglomerato del lusso LVMH, Tiffany&Co. cerca nuovi e spazi e nuovi clienti, specialmente tra i giovanissimi. Del resto, oggi alcune sneakers sono uno status model tanto quanto i diamanti.