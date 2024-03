Thylane Blondeau rilancia l’ear cuff: il maxi gioiello per l’orecchio è la tendenza della primavera Un gioiello vistoso da applicare senza bisogno di fare fori ai lobi, perché si incastra all’orecchio: l’ear cuff è l’accessorio più trendy della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Thylane Blondeau, diventata famosa piccolissima conquistando il titolo di "bambina più bella del mondo" è stata l'ospite d'onore della Fashion Week. La modella oggi 22enne ha preso parte a diversi show in calendario a Parigi: è stata alle sfilate di Isabel Marant, Rabanne, Miu Miu. È stata anche all'evento firmato Zimmermann, che ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-2025: per l'occasione ha sfoggiato un prezioso gioiello che non è passato inosservato. Sarà il trend della prossima Primavera/Estate 2024, perfetto per look alla moda dal tocco accattivante originale.

Che cos'è e come si indossa un earcuff

A differenza di un orecchino tradizionale, che si applica ai fori dei lobi, l'ear cuff è un gioiello che grazie al suo design si adatta perfettamente alla forma dell'orecchio, senza dover fare buchi. È un tocco prezioso e originale, che si sta imponendo come must have dei look speciali, di chi non vuole passare inosservato, ma anzi vuole distinguersi. L'ear cuff nasce come "copia" dei vistosi gioielli dell'antico Egitto e dell'India, creazioni accattivanti e di grandi dimensioni che le donne usavano per dare risalto alle orecchie.

Oggi ne esistono davvero di ogni tipologia: piccoli, grandi quanto l'orecchio, di materiali pregiati, impreziositi con cristalli e perline. La posizione è differente a seconda del modello. Ci sono ear cuff che vanno posizionati sulla cartilagine esterna, quelli che si mettono sulla parte centrale dell'orecchio, quelli che lo abbracciano tutto. Di base, il meccanismo è sempre a incastro, ecco perché non servono i fori ai lobi dei tradizionali piercing: non c'è il rischio di perderli, perché si agganciano alla perfezione aderendo all'orecchio.

Sono perfetti non solo in coppia: sempre più spesso si è soliti sfoggiarli singolarmente, soprattutto quelli extra large, che altrimenti creerebbero un effetto troppo ridondante. È questo il caso del gioiello di Thylande Blondeau, un modello singolo firmato Zimmermann impreziosito con zirconi e perle. Costa 395 euro. Non mancano in commercio anche proposte in versione mini, magari da combinare insieme e stratificare, per un effetto molto personalizzato.

Ovviamente, l'acconciatura perfetta è il raccolto in questi casi: lo chignon, la coda di cavallo sono le alternative perfette per lasciare l'orecchio e quindi anche il gioiello in bella vista, in tutto il suo splendore.