The Kardashians, Kim e Khloe affrontano l’estrema perdita di peso e la drastica trasformazione Kim e Khloe Kardashian hanno perso molto peso di recente. Parlano della drastica trasformazione in The Kardashian 3, senza menzionare il pericoloso Ozempic, da alcuni usato per dimagrire.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian, 2023 TIME100 GALA

Le Kardashian-Jenner sono tornate. La full immersion nelle vite di Kim e delle sue sorelle (Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie) continua nella terza stagione di The Kardashians. La docu-serie ha debuttato su Disney+ il 25 maggio e prosegue il racconto di tutto ciò che riguarda una delle famiglie più famose del mondo, sia negli aspetti professionali che in quelli privati. L'impero economico, le relazioni sentimentali, la maternità, i successi, le crisi, i problemi di salute: c'è tutto in questo terzo capitolo. Nel primo episodio viene dato spazio anche alla trasformazione fisica di Kim Kardashian e di sua sorella Khloe.

La trasformazione fisica di Kim Kardashian

Per mesi le sorelle Kardashian-Jenner sono state seguite dalle telecamere nella loro quotidianità, per raccontare ogni singolo aspetto delle loro sfavillanti e lussuose vite, che hanno sempre attirato molta curiosità. Nel primo episodio della terza stagione di The Kardashian, si parla anche del drastico dimagrimento di Kim Kardashian. L'imprenditrice nell'ultimo periodo è apparsa diversa. La trasformazione è stata lampante per la prima volta l'anno scorso, in occasione del Met Gala 2022, quando ha sfilato sul red carpet con un vestito di Marilyn Monroe. Per indossarlo ha dovuto perdere molto peso e lo ha fatto anche piuttosto velocemente e con un regime alimentare molto restrittivo, cosa che le è costata non poche critiche.

Kim Kardashian, Met Gala 2022

Di questa trasformazione estrema si parla appunto nella puntata d'esordio della docu-serie, quando Scott Disick (l'ex fidanzato di Kourtney Kardashian) si complimenta con Kim e Kloe perché le vede particolarmente belle. Chiede dunque se stiano seguendo qualche particolare dieta drastica "post rottura" (visto che entrambe sono da poco single). Non c'è risposta da parte delle due, che però smentiscono con lo sguardo. Kim Kardashian dopo la fine del matrimonio con Kanye West ha avuto una breve relazione con Pete Davidson. Sua sorella Khloe Kardashian, invece, non sta più insieme a Tristan Thompson. Nella serie non si fa alcuna menzione della polemica che ha investito le due sorelle, proprio a proposito del loro cambiamento corporeo associato a metodi poco sani.

Khloe Kardashian e Kim kardashian, CFDA Fashion Awards 2022

Le sorelle Kardashian nell'ombra di Ozempic

Le recenti notevoli trasformazioni fisiche delle sorelle, hanno fatto ipotizzare che anche loro stessero ricorrendo a Ozempic. Ozempic è un farmaco per il diabete che, in modo molto pericoloso, alcuni assumono per sopprimere il senso di fame e perdere peso velocemente. È una moda dilagata sui social, che ha coinvolto i nomi di diverse celebrities. Il farmaco usato dai non diabetici ha ripercussioni sulla salute ed effetti collaterali; inoltre questo uso scorretto fa sì che manchino le scorte per i malati diabetici che ne hanno realmente bisogno.

Khloe Kardashian, W Magazine And Burberry’s Art Basel Celebration 2022

Il nome di Ozempic è stato accostato anche a Kim Kardashian e Khloe Kardashian. Quest'ultima ha smentito, affermando che i corpi più snelli sfoggiati da lei e sua sorella non hanno nulla a che fare con quel farmaco, ma solo col costante esercizio fisico che pratica da anni quasi ogni giorno. Anche Kim ha ribadito di non aver fatto nulla di malsano per raggiungere il suo obiettivo: solo alimentazione controllata (no zuccheri, cibo spazzatura e fritture) e costante fitness.