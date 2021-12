The Ferragnez: la serie

The Ferragnez: la serie, Vittoria doveva chiamarsi Nirvana: il significato del nome amato da Fedez Un dettaglio inedito rivelato da Fedez e Chiara Ferragni nelle ultime puntate di The Ferragnez: la serie? Baby Vittoria si sarebbe dovuta chiamare Nirvana (almeno secondo il papà): ecco qual è il significato del nome amato dal rapper.

A cura di Valeria Paglionico

Su Amazon Prime Video sono arrivate le ultime tre puntate di The Ferragnez: la serie, lo show dedicato alla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, e, a detta dei protagonisti e di coloro che le hanno già guardate, sono anche le più emozionanti. Cosa mostrano? La trionfale esperienza del rapper a Sanremo e la nascita di Baby Vittoria, venuta al mondo lo scorso marzo. La mamma e il papà della piccola hanno rivelato dei dettagli inediti sulla gravidanza, soffermandosi soprattutto sul nome scelto per lei. La cosa che praticamente nessuno sapeva è che non si sarebbe dovuta chiamare Vittoria, il papà le avrebbe voluto dare il nome Nirvana: ecco qual è il suo significato simbolico.

Perché Baby V. non è stata più chiamata Nirvana

Se nelle prime puntate è stata Chiara Ferragni ad affrontare il tema gravidanza, rivelando quanti chili ha messo su durante la seconda dolce attesa, nel finale della serie The Ferragnez è stato Fedez a parlare della piccola Baby V. di fronte i riflettori. Certo, lo ha fatto solo dopo la sua nascita, ovvero quando si è reso davvero conto cosa volesse dire avere un secondo figlio, ma è chiaro che la cosa non ha potuto fare a meno di lasciare senza parole i fan. La mamma della bimba ha sempre amato il nome Vittoria ma il rapper inizialmente ha avuto dei dubbi: avrebbe voluto chiamarla Nirvana. Il motivo per cui ha desistito? A detta sua, sarebbe stata una scelta un tantino "tamarra".

Il significato del nome Nirvana

Nonostante Fedez abbia definito il nome Nirvana "tamarro", in verità nasconde un significato simbolico molto profondo. Deriva dal sanscrito e letteralmente vuol dire "senza fiamma o soffio di vita", espressione che nel buddismo viene usata come sinonimo del paradiso, ovvero di un perfetto stato di pace e felicità. È a partire dal tardo Ottocento che è stato utilizzato comunemente come nome proprio, anche se è diventato più diffuso solo dopo il successo dell'iconica band di cui faceva parte Kurt Kobain. In quanti si ispireranno ai Ferragnez e daranno ai bebè in arrivo proprio il nome "mancato" di Vittoria?