Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-23, la cinta è protagonista: 10 modelli must have Micro o maxi, con la fibbia logo o automatica, perfino doppia: la cintura è l’accessorio must dell’Autunno/Inverno e si indossa perfino sopra ai cappotti.

A cura di Beatrice Manca

Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Tod’s

Definisce il punto vita, sostiene gonne e pantaloni, struttura un abito. La cintura è molto più che un semplice accessorio: è la protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2022-23 e si indossa con tutto, perfino sopra al cappotto. La cinta è apparsa in passerella in ogni possibile variante: con la fibbia logo o automatica, mini o maxi, perfino doppia. Che la indossiate per la funzione pratica o per estetica non importa: i modelli e gli abbinamenti di tendenza della stagione.

La doppia cintura

Cosa c'è di più cool di una cintura in cuoio sugli shorts? Due cinture in cuoio! La doppia cintura si indossa giocando sui contrasti: su shorts o minigonne, dove diventano protagoniste.

La doppia cinta di Miu Miu

La maxi cintura

Le cinture alte e strutturate, in stile anni Ottanta, sono tornate di moda: si indossano sopra un blazer o su un cappotto lungo, puntando sui contrasti di colore.

La maxi cintura di Etro

La cintura logo

La logomania non accenna a fermarsi: loghi e cifre invadono cappotti, camicie e accessori, cinte incluse. Del resto non c'è manifesto di stile che si faccia notare come una fibbia con maxilogo.

La cintura logo di Gucci

La cintura automatica

Ricordate le cinture con la fibbia automatica che tanto ci piacevano negli anni Duemila? Sono tornate di moda: la loro semplicità (si chiudono semplicemente tirando la striscia di tessuto le rende ottime alleate dei look casual, perfette insieme ai parachute pants!

Stella McCartney

La cintura in pelle nera

Classica, minimal, versatile: una cintura in pelle nera non può mancare nell'armadio. Non limitatevi però a infilarla nei passanti dei pantaloni: si indossa a vista sopra abiti candidi e cappotti colorati.

La cinta in pelle nera Chloé

La cintura gioiello

Per i look in pieno stile anni Duemila, niente di meglio che un accessorio scintillante come una cintura gioiello, da abbinare a gonne satinate o su una camicia bianca oversize da indossare come un abito. Nostalgia dell'epoca di MTV? Provate la cintura gioiello su un paio di jeans a vita bassa con un top di cristalli (ed è subito 2002).

La cinta gioiello di Benedetta Bruzziches

La cintura furry

Tra i modelli più originali dell'autunno 2022 c'è la cintura effetto furry lanciata da Dsquared2, da indossare con maglioncini "pelosi" o su pantaloni in velluto. Difficile passare inosservati.

La cintura furry di Dsquared2

La cintura micro

O maxi, o mini: gli accessori dell'autunno 2022 non ammettono indecisioni. Di sera la cintura si porta in versione sottile, ton sur ton: un dettaglio che esalta la silhouette e impreziosisce anche il più semplice tubino nero.

La cinta micro di Chanel

La cintura a catena

Quasi un gioiello da indossare: le cintura con catene o catenelle, in versione sottile o bold, sono i modelli da avere quest'autunno. Si indossano su abiti a tunica, jumpusit o su un completo monocromo.

La cintura a catena Ferragamo

La cinta di cuoio

Partiamo dai grandi classici: non può mancare nell'armadio una cintura di cuoio, uno di quegli accessori che acquista fascino man mano che invecchia. Il suo colore neutro la rende perfetta praticamente ovunque, dai jeans al completo.